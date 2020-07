A Mary Kay Inc. kibővíti együttműködését a The Nature Conservancy-val a víziutak globális védelme érdekében

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A vállalati társadalmi felelősségvállalás terén a vezető nemzetközi cégek közé tartozó Mary Kay Inc. tavaly hírt adott arról, hogy együttműködési megállapodást kötött a The Nature Conservancy természetvédelmi szervezettel a texasi halgazdaságok és a mexikói-öbölbeli fenntartható halászat támogatása céljából. Ma a Mary Kay büszkén jelenti be, hogy kibővítette együttműködését a The Nature Conservancy-val a víziutak és az azokban élő állatfajok globális védelme érdekében.

"Minden földi élet az óceánokban született és fennmaradása ma is azoktól függ" - mondta Deborah Gibbins, a Mary Kay operatív vezetője. "A víz Földünkön a legértékesebb természeti erőforrás, és mindent meg kell tennünk, ami hatalmunkban áll ahhoz, hogy megóvjuk. Amikor tavaly elkezdtük bővíteni együttműködésünket a The Nature Conservancy-val, a saját államunkat, Texast körülvevő víziutakra összpontosítottuk erőfeszítéseinket. Vállalatunk azonban globális tevékenységet végez, így tudtuk, hogy a támogatásunkra nem csak a Mexikói-öbölben van szükség. Nagy örömünkre szolgál, hogy szerte a világon hozzájárulhatunk az ökoszisztémák és a biológiai sokszínűség védelméhez."

Az 1951-ben alapított The Nature Conservancy vezető természetvédelmi szervezet, amely szerte a világon azon munkálkodik, hogy a természet és az emberek javára megóvja az ökológiai szempontból fontos földterületeket és vizeket. A Conservancy tudományos alapokon kidolgozott pragmatikus megoldásokat alkalmaz a természetet fenyegető legnagyobb veszélyek minél szélesebb körű elhárítása érdekében.

A természetvédelmi programok ugyanolyan számosak és sokfélék, mint az óceánok élővilága, amelyet megóvni hivatottak. A texasi halgazdaságokat támogató programon felül a Mary Kay segíti a The Nature Conservancy tevékenységét a következő programok keretében is:

Ausztrália: Észak-Ausztráliában a Mary Kay együttműködik a bennszülöttek közösségeivel a nők természetvédelem terén játszott szerepének erősítésében, ideértve a közösségi alapú, egészséges területfejlesztés finomhangolását, kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel való együttműködést a természetvédelmi eszközök alkalmazásának elterjesztése érdekében, valamint egy női tábor létrehozását a Fish River Station elnevezésű, az Északi területen (Northern Territory) található, mintegy 180 000 hektár nagyságú ingatlanon.

Új-Zéland: Új-Zélandon a Mary Kay és a The Nature Conservancy az őslakosokkal együttműködve fenntartható akvakultúra (vízművelés) kialakítását támogatja, ideértve az aucklandi Hauraki-öbölben folytatandó helyreállítási munkát, melynek célja a tengerikagyló-állomány visszatelepítése és növelése. A partnerek ugyanakkor egy alapot is létrehoznak, amelynek célja különböző projektek révén a vadvilág helyreállítását célzó jótékonysági erőfeszítések bővítése.

Mexikó: Mexikóban a Mary Kay és a The Nature Conservancy a Monterrey Water Alappal működik együtt, amelynek célja a vízgyűjtő területek növelése és fejlesztése és az e területeken élő nők támogatása. A fejlesztési feladatok közé tartoznak a következők: öntözőrendszerek kiépítése, szubsztrátvizsgálat végzése és a növénytermesztés diverzifikálása.

Kína: Kínában a Mary Kay és a The Nature Conservancy a vidéki területeken lévő források védelme érdekében dolgozik együtt azzal a céllal, hogy szerte az országban emberek millióinak legyen tiszta ivóvize. 2021-re a csapat öt forrásvédelmi projektet indít el Csöcsiangban, Fucsienben, Kuantungban és egy további tartományban.

Általános óceánvédelem: Az együttműködő partnerek igyekeznek mérsékelni a műanyaghulladékok okozta szennyeződést a Délkelet-Ázsia indiai-óceáni és csendes-óceáni partjain működő tonhalgazdaságokban. A két szervezet a műanyagokok okozta szennyezés terén vezetőnek számító szakértők támogatásával igyekszik azonosítani a legjelentősebb szennyezést okozó halgazdaságokat, majd hatékony kísérleti programok bevezetésével csökkenteni a szennyezést és megtisztítani az óceánok vizét.

Salamon-szigetek: A Salamon-szigeteken a partnerek a teknősöket szeretnék megóvni női vezetők segítségével a Csendes-óceán déli részén elindított ökoturizmus révén. A Mary Kay hozzájárulásával létrejön egy életképes, helyiek által működtetett ökoturizmusra fókuszáló vállalkozás az Arnavon-szigeteken, amely támogatja a teknősök megóvását és méltányos, fenntartható pénzügyi megtérülést biztosít azoknak a közösségeknek, amelyek a legmegfelelőbb helyzetben vannak a veszélyeztetett fajok megóvásához.

Kolumbia: A Bogotai Vízvédelmi Alapon (Bogota Water Fund) keresztül az együttműködő partnerek javítják több millió kolumbiai vízbiztonságát.

Kanada: Kanadában a Mary Kay és a The Nature Conservancy az őslakos vezetők támogatásával támogatják a jelenlegi és jövőbeli közösségi vezetők szerepének erősítését a hagyományos tevékenységi területeken. Ez ezeknek a közösségeknek az egészséges jövőjébe, a földek és vizek jövő generációk számára történő megóvásába való befektetés.

Európa: Az Egysült Királyságban és Németországban az együttműködő felek a biológiai sokszínűség és a tengeri erőforrások védelme érdekében tevékenykednek és igyekeznek meghonosítani az Európában őshonos osztrigát. Spanyolországban a partnerek egy vízalapot hoznak létre, mivel az ország jelenleg minden idők legsúlyosabb vízhiányával és vízminőség-romlásával néz szembe.

"A halászathoz, a munkához és a szórakozáshoz egyaránt egészséges, sokszínű élettel teli óceánokra van szükségünk" - magyarázta Lily Verdone, a The Nature Conservancy Freshwater and Marine egységének igazgatója. "Az óceánok védelmével azonban nem pusztán a bolygót védjük: az óceánok évente több mint 1,5 billió USA dollárnyi bevételt biztosítanak a globális gazdaság számára. A Mary Kay már régóta dolgozik annak érdekében, hogy olyan változásokat tegyen lehetővé, amelyek fenntartható életet biztosítanak az eljövendő generációk számára, így tökéletes - és örömmel fogadott - partnere a The Nature Conservancy-nek. Már most is jelentős változást tapasztalunk Texasban, és izgatottan várjuk, hogy segítségükkel milyen eredményeket érhetünk el a közösségekben szerte a világon."

A Mary Kay szponzorként támogatta az EarthxOcean (https://earthx.org/conference/earthxocean/) konferenciát is, amelynek keretében élő streaming adásban szakértők, kutatók és természetvédők vitattak meg olyan témákat, mint a High Seas elnevezésű kezdeményezés, a korallzátonyok helyreállítása, az óceánokat szennyező műanyagszemét eltávolítását célzó megoldások és a fenntartható halgazdálkodás.

Amit a Mary Kay-ről tudni kell…

Több mint 55 évvel ezelőtt Mary Kay Ash, egyikeként azoknak a nőknek, akiknek sikerült áttörni a nők vezető pozíciókba kerülését akadályozó, sokszor "láthatatlan" korlátokat, három cél teljesítését tűzte ki az általa létrehozott szépségápolási cég elé: biztosítson ígéretes lehetőségeket a nők számára, gyártson ellenállhatatlan termékeket és tegye jobbá a világot. Ez az álom szolgált alapul annak a ma már több milliárd dolláros bevételt elérő vállalatnak a felépítéséhez, amely mintegy 40 országban több millió független szépségápolási tanácsadó munkatárs közreműködésével értékesíti termékeit. A Mary Kay elkötelezett a szépségápolási termékek tudományos alapjait biztosító kutatások és innovatív bőrápolási, dekorkozmetikai és táplálékkiegészítő termékek előállítása iránt. A Mary Kay Alapítványon (Mary Kay FoundationSM) keresztül a vállalat ez idáig több mint 78 millió USA dollárt adományozott rákkutatási célokra, valamint a családon belüli erőszak áldozatai számára létesített menedékházak létesítése céljára. Mary Kay Ash eredeti elképzelése továbbra is fényesen ragyogó vezércsillag számunkra - és ennek az elképzelésnek a megvalósításához minden egyes eladott rúzs egy lépéssel közelebb juttatja cégünket.

Amit a The Nature Conservancy-ról tudni kell…

A The Nature Conservancy globális természetvédelmi szervezet, amelynek küldetése a minden életnek otthont adó földek és vizek megóvása. Tudományos eszközöket felhasználva innovatív, pragmatikus megoldásokat dolgozunk ki a világ legnagyobb kihívásainak leküzdésére annak érdekében, hogy a természet és az emberek együtt élhessenek. Rendkívül széleskörű tevékenységünk kiterjed az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, a talajvédelemre, a vizek és óceánok védelmére, fenntartható élelmiszer és víz biztosítására és a városok fenntarthatóbbá tételének támogatására. 79 országban és területen munkálkodva olyan kollaboratív megközelítést alkalmazunk, amely segítségével tevékenységünkbe bevonjuk a helyi közösségeket, kormányokat, a magánszektort és más partnereket. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.nature.org) vagy kövessen minket a Twitteren: @nature_press..

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.