玫琳凱公司擴大與大自然保護協會的合作，以保護全球水域

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--企業與社會責任的全球領導者玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)去年宣佈與大自然保護協會(The Nature Conservancy)合作，保護德州漁場和墨西哥灣。今天，玫琳凱自豪地宣佈，公司進一步擴大與大自然保護協會之間的合作，為全球水域和本土物種發揮積極的影響。

玫琳凱營運長Deborah Gibbins表示：「地球上的所有生命都源於海洋，依賴海洋。水是地球上最寶貴的資源，我們必須盡己所能來保護它。去年我們開始推進與大自然保護協會之間的合作時，我們主要關注家鄉德州周圍的水域。但我們是一家跨國公司，我們知道需要支援的地區遠遠超出墨西哥灣。能夠促進全球對生態系統和生物多樣性的保護，我們感到非常興奮。」

大自然保護協會創立於1951年，是首屈一指的保育組織，致力於在全球保護具有重要生態價值的陸地和水域，維護自然環境、提升人類福祉。該協會的工作根植於科學，以務實的解決方案在最大範圍內解決最迫切的保育難題。

保育計畫旨在保護豐富而多樣的海洋生命。除了德州漁場計畫之外，玫琳凱還將透過以下計畫支持大自然保護協會的工作：

澳洲： 在澳洲北部，玫琳凱將與原住民社區合作，加強女性在保育工作中的角色，包括改良社區型健康空間開發，與政府及非政府合作夥伴攜手提升保育工具的採用率，以及在北領地44.5萬英畝的Fish River Station建立女性營地。

在澳洲北部，玫琳凱將與原住民社區合作，加強女性在保育工作中的角色，包括改良社區型健康空間開發，與政府及非政府合作夥伴攜手提升保育工具的採用率，以及在北領地44.5萬英畝的Fish River Station建立女性營地。 紐西蘭： 在紐西蘭，玫琳凱和大自然保護協會將與原住民一起推進永續的漁業養殖，包括支援奧克蘭豪拉基灣(Hauraki Gulf)修復工作的實施，以恢復野生貝類的數量，以及推出挑戰基金以鼓勵人們對野生生物復育提供更大的慈善支持。

在紐西蘭，玫琳凱和大自然保護協會將與原住民一起推進永續的漁業養殖，包括支援奧克蘭豪拉基灣(Hauraki Gulf)修復工作的實施，以恢復野生貝類的數量，以及推出挑戰基金以鼓勵人們對野生生物復育提供更大的慈善支持。 墨西哥： 在墨西哥，玫琳凱和大自然保護協會將與Monterrey Water Fund合作，這將改善該地區的水域並支持當地女性。這些改進包括灌溉系統、基質研究和作物生產多樣性。

在墨西哥，玫琳凱和大自然保護協會將與Monterrey Water Fund合作，這將改善該地區的水域並支持當地女性。這些改進包括灌溉系統、基質研究和作物生產多樣性。 中國： 在中國，玫琳凱和大自然保護協會將努力保護農村水源，從而為中國數百萬人的清潔飲用水提供保障。到2021年，團隊將在浙江、福建、廣東和另外一個省建立五個水源生產示範專案。

在中國，玫琳凱和大自然保護協會將努力保護農村水源，從而為中國數百萬人的清潔飲用水提供保障。到2021年，團隊將在浙江、福建、廣東和另外一個省建立五個水源生產示範專案。 一般海洋：該 合作夥伴關係還將減輕印度洋-太平洋海域鮪魚漁場的塑膠污染問題。雙方將一起與一流的塑膠研究人員合作，確定哪些漁場是最大的海洋污染源，從而展開高影響力的試行計畫來減輕污染，清潔我們的海洋。

合作夥伴關係還將減輕印度洋-太平洋海域鮪魚漁場的塑膠污染問題。雙方將一起與一流的塑膠研究人員合作，確定哪些漁場是最大的海洋污染源，從而展開高影響力的試行計畫來減輕污染，清潔我們的海洋。 所羅門群島： 在所羅門群島，雙方將透過由女性主導的南太平洋生態旅遊來保護海龜。玫琳凱的捐助將幫助在Arnavon島建立切實可行且在當地運作的生態旅遊創投事業，這將加強海龜保育，並為那些在保護瀕危物種方面擁有最有利條件的社區創造公平、永續的財務回報。

在所羅門群島，雙方將透過由女性主導的南太平洋生態旅遊來保護海龜。玫琳凱的捐助將幫助在Arnavon島建立切實可行且在當地運作的生態旅遊創投事業，這將加強海龜保育，並為那些在保護瀕危物種方面擁有最有利條件的社區創造公平、永續的財務回報。 哥倫比亞： 透過Bogota Water Fund，雙方將為哥倫比亞數百萬人改善用水安全。

透過Bogota Water Fund，雙方將為哥倫比亞數百萬人改善用水安全。 加拿大： 在加拿大，玫琳凱和大自然保護協會將支持傳統領域的目前和未來社區領袖，加強原住民管理者的能力。這項投資將為這些社區創造健康的未來，為子孫後代保護他們的土地和水資源。

在加拿大，玫琳凱和大自然保護協會將支持傳統領域的目前和未來社區領袖，加強原住民管理者的能力。這項投資將為這些社區創造健康的未來，為子孫後代保護他們的土地和水資源。 歐洲：在英國和德國，隨著兩國引進歐洲本土牡蠣，該合作夥伴關係將致力於保護生物多樣性和海洋資源。在西班牙，雙方將建立水資源基金——西班牙目前在水資源短缺和水資源品質方面面臨一些最嚴峻的挑戰。

大自然保護協會淡水和海洋事務總監Lily Verdone表示：「我們的漁業、工作和遊戲都離不開健康、多樣化的海洋。但保護海洋的意義不只是保護我們的地球：海洋每年為全球經濟貢獻1.5兆美元的價值。一直以來，玫琳凱始終努力影響著變革，為子孫後代保護我們的地球，因此他們是大自然保護協會理想且受歡迎的合作夥伴。我們已經見證了德州如此具有影響力的變化，我們非常高興看到他們的捐助將幫助我們在全世界的社區完成目標。」

玫琳凱還贊助EarthxOcean大會，這場串流直播活動聚集了眾多專家、研究人員和保育組織，共同探討公海倡議、珊瑚礁復育、解決海洋塑膠問題和永續漁業等議題。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是突破玻璃天花板的企業家之一，55年前成立自己的化妝品公司，秉承三大宗旨：為女性提供有回報機會、製造無法抗拒的產品、塑造更美好的世界。這一夢想已發展為營業額達到數十億美元的企業，在近40個國家擁有數百萬獨立銷售人員。玫琳凱致力於研究化妝品背後的科學，製造頂級護膚品、彩妝品和營養補充品。透過玫琳凱基金會(Mary Kay FoundationSM)，公司已向癌症研究和家庭暴力庇護機構捐贈逾7800萬美元。玫琳凱·艾施最初的願景仍然在閃亮——每次一支唇膏。

關於大自然保護協會

大自然保護協會是全球性的保育組織，致力於保護所有生命賴以生存的陸地和水域。在科學的指引下，我們建立創新、務實的解決方案，以因應世界上一些最嚴峻的挑戰，從而促進大自然和人類的共同繁榮。我們努力因應氣候變遷，以前所未有的規模保護陸地、水域和海洋，永續地供應食物和水資源，讓城市更加永續發展。我們的工作遍及79個國家和地區，以合作方式鼓勵當地社區、政府、私人部門及其他合作夥伴積極參與。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.nature.org，或在Twitter @nature_press上關注我們。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。