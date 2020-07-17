玫琳凯公司扩大与大自然保护协会的合作，以保护全球水域

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--企业与社会责任的全球领导者玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)去年宣布，公司与大自然保护协会(The Nature Conservancy)合作，保护德克萨斯州渔场和墨西哥湾。今天，玫琳凯自豪地宣布，公司进一步扩大了其与大自然保护协会之间的合作，为全球水域和本土物种发挥积极的影响。

玫琳凯首席运营官Deborah Gibbins表示：“地球上的所有生命都源于海洋，依赖于海洋。水是地球上最宝贵的资源，我们必须尽己所能来保护它。在去年我们开始推进与大自然保护协会之间的合作时，我们主要关注家乡德克萨斯州周围的水域。但我们是一家跨国公司，我们知道需要支持的地区远远超出了墨西哥湾。能够促进全球的生态系统和生物多样性保护，我们感到非常激动。”

大自然保护协会创立于1951年，是领先的环保组织，致力于在全球保护具有重要生态价值的陆地和水域，维护自然环境、提升人类福祉。该协会的工作根植于科学，通过务实的解决方案在最大范围内解决一些最迫切的环保难题。

保护计划旨在保护丰富而多样的海洋生命。除了德克萨斯州渔场计划之外，玫琳凯还将通过以下计划支持大自然保护协会的工作：

澳大利亚： 在澳大利亚北部，玫琳凯将与原住民社区合作，加强女性在环境保护中的作用，包括完善基于社区的健康空间开发，与政府及非政府合作伙伴携手提高环保工具的使用率，以及在北领地44.5万英亩的Fish River Station建立女性营地。

在澳大利亚北部，玫琳凯将与原住民社区合作，加强女性在环境保护中的作用，包括完善基于社区的健康空间开发，与政府及非政府合作伙伴携手提高环保工具的使用率，以及在北领地44.5万英亩的Fish River Station建立女性营地。 新西兰： 在新西兰，玫琳凯和大自然保护协会将与原住民一起推进可持续的渔业养殖，包括支持奥克兰豪拉基湾(Hauraki Gulf)恢复工作的实施，以恢复野生贝类的数量，以及推出挑战基金鼓励人们对野生生物恢复做出更大的慈善支持。

在新西兰，玫琳凯和大自然保护协会将与原住民一起推进可持续的渔业养殖，包括支持奥克兰豪拉基湾(Hauraki Gulf)恢复工作的实施，以恢复野生贝类的数量，以及推出挑战基金鼓励人们对野生生物恢复做出更大的慈善支持。 墨西哥： 在墨西哥，玫琳凯和大自然保护协会将与Monterrey Water Fund合作，这将改善该地区的水域并为当地女性提供支持。这些改进包括灌溉系统、底质研究和作物生产多样性。

在墨西哥，玫琳凯和大自然保护协会将与Monterrey Water Fund合作，这将改善该地区的水域并为当地女性提供支持。这些改进包括灌溉系统、底质研究和作物生产多样性。 中国： 在中国，玫琳凯和大自然保护协会将努力保护农村水源，从而为中国数百万人的清洁饮用水提供保障。到2021年，团队将在浙江、福建、广东和另外一个省建立五个水源生产示范项目。

在中国，玫琳凯和大自然保护协会将努力保护农村水源，从而为中国数百万人的清洁饮用水提供保障。到2021年，团队将在浙江、福建、广东和另外一个省建立五个水源生产示范项目。 一般海洋： 该合作伙伴关系还将减轻印度洋-太平洋海域金枪鱼渔场的塑料污染问题。双方将一起与领先的塑料研究人员合作，确定哪些渔场是最大的海洋污染源，从而开展高影响力的试点计划来减轻污染，清洁我们的海洋。

该合作伙伴关系还将减轻印度洋-太平洋海域金枪鱼渔场的塑料污染问题。双方将一起与领先的塑料研究人员合作，确定哪些渔场是最大的海洋污染源，从而开展高影响力的试点计划来减轻污染，清洁我们的海洋。 所罗门群岛： 在所罗门群岛，双方将通过以女性为主导的南太平洋生态旅游来保护海龟。玫琳凯的捐助将帮助在Arnavon岛建立一个切实可行的在当地运营的生态旅游风险企业，这将加强海龟保护，并为那些在保护濒危物种方面拥有最有利条件的社区创造公平、可持续的经济回报。

在所罗门群岛，双方将通过以女性为主导的南太平洋生态旅游来保护海龟。玫琳凯的捐助将帮助在Arnavon岛建立一个切实可行的在当地运营的生态旅游风险企业，这将加强海龟保护，并为那些在保护濒危物种方面拥有最有利条件的社区创造公平、可持续的经济回报。 哥伦比亚： 通过Bogota Water Fund，双方将为哥伦比亚数百万人改善用水安全。

通过Bogota Water Fund，双方将为哥伦比亚数百万人改善用水安全。 加拿大： 在加拿大，玫琳凯和大自然保护协会将支持传统地区目前和未来的社区领袖，以此加强原住民管理者的能力。这项投资将为这些社区创造一个健康的未来，为子孙后代保护他们的土地和水资源。

在加拿大，玫琳凯和大自然保护协会将支持传统地区目前和未来的社区领袖，以此加强原住民管理者的能力。这项投资将为这些社区创造一个健康的未来，为子孙后代保护他们的土地和水资源。 欧洲：在英国和德国，随着两国引入欧洲本土牡蛎，该合作伙伴关系将致力于保护生物多样性和海洋资源。在西班牙，双方将建立一个水资源基金——西班牙目前在水资源紧缺和水资源质量方面面临一些最严峻的挑战。

大自然保护协会淡水和海洋事务总监Lily Verdone表示：“我们的渔业、工作和游戏都离不开健康、多样化的海洋。但保护海洋的意义远远不止是保护我们的地球：海洋每年为全球经济贡献1.5万亿的价值。一直以来，玫琳凯始终努力影响着变革，为子孙后代保护我们的地球，因此他们是大自然保护协会理想且受欢迎的合作伙伴。我们已经见证了德克萨斯州如此具有影响的变化，我们非常高兴看到他们的捐助将帮助我们在全世界的社区实现我们的目标。”

玫琳凯还赞助了EarthxOcean大会，这场流媒体直播活动汇聚了众多专家、研究人员和环保组织，共同探讨公海倡议、珊瑚礁恢复、解决海洋塑料问题和可持续渔业等议题。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是突破玻璃天花板的企业家之一，55年前成立自己的化妆品公司，秉承三大宗旨：为女性提供犒赏机会、制造无法抗拒的产品、塑造更美好世界。这一梦想已发展为营业额达到数十亿美元的企业，在近40个国家拥有数百万独立销售员。玫琳凯致力于研究化妆品背后的科学，制造顶级皮肤护理、彩妆美容品和营养补剂。通过玫琳凯基金会(Mary Kay FoundationSM)，公司已向癌症研究和家庭暴力庇护机构捐资逾7800万美元。玫琳凯·艾施最初的愿景仍然在闪亮——每次一支唇膏。

关于大自然保护协会

大自然保护协会是一个全球性的环保组织，致力于保护所有生命赖以生存的陆地和水域。在科学的指引下，我们建立创新、务实的解决方案，以应对世界上一些最严峻的挑战，从而实现自然和人类的共同繁荣。我们努力应对气候变化，以前所未有的规模保护陆地、水域和海洋，可持续地供应食物和水资源，让城市更加可持续发展。我们的工作遍及79个国家和地区，以合作方式鼓励当地社区、政府、私营部门及其他合作伙伴积极参与进来。如需了解更多信息，请访问www.nature.org，或在Twitter @nature_press上关注我们。

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