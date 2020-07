Total annonce la signature du financement du projet Mozambique LNG

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) annonce la signature de l’accord de financement externe du projet Mozambique LNG, pour un montant de 14,9 milliards de dollars. Ce projet — premier développement à terre d’une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) du pays — comprend le développement des champs de Golfinho et d’Atum, situés dans la concession Offshore Area 1, et la construction de deux trains de liquéfaction d’une capacité totale de 13,1 millions de tonnes par an.

Le projet, qui représente un investissement total post-FID de 20 milliards de dollars, sera financé à hauteur de 14,9 milliards par des prêts directs et des prêts garantis octroyés par 8 agences de crédit à l’exportation, par 19 banques commerciales et par la Banque africaine de développement. Il s’agit du plus grand financement de projet jamais réalisé en Afrique.

Les agences de crédit à l’exportation participant au financement comprennent Export Import Bank of the United-States (US-Exim), Japan Bank for International Corporation (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), UK Export Finance (UKEF), Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE), Export Credit Insurance Corporation of South Africa (ECIC), Atradius Dutch State Business (Atradius) et Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand).

« La signature de ce financement de projet d’envergure est une étape significative et qui représente un jalon important du développement de Mozambique LNG, et cela moins d’un an après la reprise par Total du rôle d’opérateur », a déclaré Jean‑Pierre Sbraire, Directeur Financier de Total. « Cette réussite illustre la confiance des établissements financiers dans l’avenir à long terme du GNL au Mozambique. Cette étape clé a été rendue possible grâce à l’implication des autorités du Mozambique et des partenaires financiers du projet.»

Total E&P Mozambique Area 1 Limitada, filiale à 100 % de Total S.A. et opérateur du projet, détient une participation de 26,5 % dans l’Offshore Area 1. Ses partenaires sont ENH Rovuma Área Um, S.A. (15 %), Mitsui E&P Mozambique Area 1 Limited (20 %), ONGC Videsh Rovuma Limited (10 %), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10 %), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10 %), et PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5 %).

