Blue City Technology uses Velodyne Ultra Puck sensors to collect reliable, detailed traffic data about road users, including vehicles, pedestrians and bicyclists, while preserving anonymity. (Photo: Blue City Technology)

The Blue City Technology solution, equipped with Velodyne’s lidar sensors, helps improve road safety and mobility by providing real-time multi-modal traffic data and analytics to traffic lights. (Photo: Blue City Technology)

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. kondigde vandaag een meerjarige verkoopovereenkomst aan met Blue City Technology, ontwikkelaar van een Smart City-systeem voor verkeersmonitoring. De Blue City Technology-oplossing, uitgerust met Velodyne’s lidarsensoren, helpt de verkeersveiligheid en mobiliteit te verbeteren door realtime multimodale verkeersgegevens en analyses aan verkeerslichten te bieden.

Blue City Technology, een Automated with Velodyne-partner, gebruikt Velodyne Ultra Puck-sensoren om betrouwbare, gedetailleerde verkeersgegevens te verzamelen over weggebruikers, waaronder voertuigen, voetgangers en fietsers, met behoud van anonimiteit. Velodyne’s lidarsensoren identificeren de gezichtskenmerken van individuen niet, een groeiende zorg voor civiele toepassingen. Lidar heeft een voordeel in privacy boven systemen met alleen camera’s, omdat lidar geen details zoals haar en huidskleur registreert. Het wordt steeds duidelijker dat het toevoegen van lidar aan verkeerssystemen de “slimme” toevoegt aan stadsverkeer en voetgangersinfrastructuur.

