LONDEN & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners (EIP), het wereldwijde investeringsplatform dat de overgang naar een duurzame energietoekomst leidt, heeft de vorming aangekondigd van een Europese coalitie om nieuwe technologieën te bevorderen en klimaatverandering aan te pakken. EIP werkt nauw samen met zijn investeerders – meer dan 25 van de grootste, meest innovatieve en milieubewuste energie- en industriële bedrijven en klimaatinvesteerders – om geavanceerde oplossingen te ontwikkelen op vier continenten via een uniek samenwerkingsmodel. Het EIP-netwerk werkt samen door inzichten te delen, te investeren in innovatieve en transformerende bedrijven en vervolgens de groei van ondernemers te versterken door middel van toegewijde partnerschappen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.