美國陸軍授予FLIR Systems價值2180萬美元的神經性毒劑公開噴霧生產合約

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)宣佈，該公司已贏得美國陸軍價值2180萬美元的不定期交貨/不定數量(IDIQ)合約，並進入全速生產階段。FLIR將提供其Agentase™ C2公開噴霧，以偵測G系列和V系列神經性毒劑、高毒性化學戰劑。該合約將為美國陸軍的污染指標/去汙保證系統(CIDAS)計畫提供支援，該計畫是化學、生物、放射和核防禦聯合計畫執行辦公室(JPEO-CBRND)內部的「記錄計畫」(program of record)。

如果存在化學戰劑，FLIR Agentase C2噴霧可迅速改變表面顏色。利用更快且更能鎖定目標的偵測，軍事去汙專家可以定位痕量污染物，並精確減緩威脅。

FLIR副總裁兼感測器系統總經理Tim Durham表示：「VX和沙林等神經性毒劑一直是美國軍方關注的問題。我們的Agentase C2噴霧技術能夠快速偵測高毒性物質，同時降低去汙作業的生命週期成本。FLIR很自豪能夠繼續與陸軍從事這項重要的工作，提供有助於保護我們的戰士的解決方案。」

最早的IDIQ合約可追溯到2015年，包括工程和製造開發階段，然後是低速初始生產階段。此次最新授予的合約將開啟全速生產階段。預計將於2020年第四季開始出貨。合約可望於2025年完成。

FLIR目前正在為JPEO-CBRND的兩項工作提供支援，以將Agentase C2產品系列推廣到CIDAS之下的聯合服務部門。2019年9月，FLIR宣佈與美國陸軍簽訂價值3510萬美元的合約，以提供其為硫芥等糜爛性毒劑配製的公開噴霧。

如欲瞭解有關FLIR的化學試劑公開噴霧的更多資訊，請造訪www.flir.com/AgentaseC2。

關於FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems創立於1978年，是全世界首屈一指的工業科技公司，專注於國防和工業應用的智慧感測解決方案。FLIR Systems的願景是成為「世界的第六感」，創造出能幫助專業人士做出更明智決定的科技以拯救生命和生活。查詢詳情，請造訪www.flir.com或關注@flir。

前瞻性陳述

本新聞稿中Tim Durham所做的陳述，以及本新聞稿中關於以上合約和訂單的其他陳述，均為1995年《私人證券訴訟改革法》規定的前瞻性陳述。此類陳述根據對FLIR業務的當前預期、估計和預測，這些預期、估計和預測是以管理層做出的某種程度的假設為基礎。這些陳述並不能保證未來的表現，並且涉及難以預測的風險和不確定性。因此，實際成果和結果可能受諸多因素影響而與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異，這些因素包括：製造和交付本新聞稿中所述的系統的能力，FLIR產品定價的變動，對FLIR產品和產品組合的需求變化，競爭性產品及其定價的影響，關鍵零件供應的限制，生產能力過剩或短缺，FLIR及時製造和運輸產品的能力，FLIR持續遵守美國出口管制的法律法規，以及FLIR不時向美國證券交易委員會遞交的文件和報告中所討論的其他風險。此外，此類陳述可能受到一般工業、市場狀況和成長率以及國內和國際整體經濟狀況的影響。此類前瞻性陳述僅代表發佈之日的事實，FLIR沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈日期之後的事件或情況，或者通訊社或網際網路服務提供者對本文件所做的變更。

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