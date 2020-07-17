美国陆军授予FLIR Systems价值2180万美元的神经性毒剂公开喷雾生产合同

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)宣布，该公司已赢得与美国陆军签订的一份价值2180万美元的不定期交付/不定数量(IDIQ)合同，并进入全速生产阶段。FLIR将提供其Agentase™ C2公开喷雾，以检测G系列和V系列神经性毒剂、高毒性化学战剂。该合同将为美国陆军的污染指标/去污保证系统(CIDAS)计划提供支持，该计划是化学、生物、放射和核防御联合计划执行办公室(JPEO-CBRND)内部的“记录计划”(program of record)。

如果存在化学战剂，FLIR Agentase C2喷雾可迅速改变表面颜色。通过更快、更有针对性的检测，军事去污专家可以定位痕量污染物，并精确减缓威胁。

FLIR副总裁兼传感器系统总经理Tim Durham表示：“VX和沙林等神经性毒剂一直是美国军方关注的问题。我们的Agentase C2喷雾技术能够快速检测高毒性物质，同时降低去污作业的生命周期成本。FLIR很自豪能够继续与陆军开展这项重要的工作，提供有助于保护我们的战士的解决方案。”

最早的IDIQ合同可追溯到2015年，包括工程和制造开发阶段，然后是低速初始生产阶段。此次最新授予的合同将开启全速生产阶段。预计将于2020年第四季度开始出货。合同预计于2025年完成。

FLIR目前正在为JPEO-CBRND的两项工作提供支持，以将Agentase C2产品系列推广到CIDAS下属的联合服务部门。2019年9月，FLIR宣布与美国陆军签订了一份价值3510万美元的合同，以交付其为硫芥等糜烂性毒剂配制的公开喷雾。

如需了解有关FLIR的化学试剂公开喷雾的更多信息，请访问www.flir.com/AgentaseC2。

关于FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems创立于1978年，是世界领先的专注于国防和工业应用的智能传感解决方案的工业技术公司。FLIR Systems的愿景是成为“世界第六感”，创造出能帮助专业人士做出更明智决定的技术以挽救生命和生活。垂询详情，请访问www.flir.com或关注@flir。

前瞻性陈述

本新闻稿中Tim Durham所做的陈述，以及本新闻稿中关于以上合同和订单的其他陈述均为1995年《私人证券诉讼改革法案》规定的前瞻性陈述。此类陈述基于对FLIR业务的当前预期、估计和预测，这些预期、估计和预测是以管理层做出的某种程度的假设为基础的。这些陈述并不能保证未来的表现，并且涉及难以预测的风险和不确定性。因此，实际成果和结果可能受诸多因素影响而与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异，这些因素包括：制造和交付本新闻稿中所述的系统的能力，FLIR产品定价的变动，对FLIR产品和产品组合的需求变化，竞争性产品及其定价的影响，关键部件供应的限制，生产能力过剩或短缺，FLIR及时制造和运输产品的能力，FLIR持续遵守美国出口管制的法律法规，以及FLIR不时向美国证券交易委员会提交的文件和报告中所讨论的其他风险。此外，此类声明可能受到一般工业、市场条件和增长率以及国内和国际总体经济状况的影响。此类前瞻性陈述仅代表发布之日的事实，FLIR没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况，或者通讯社或互联网服务提供商对本文档所做的变更。

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