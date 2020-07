SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) en We Mean Business, een wereldwijde non-profitcoalitie die samenwerkt met bedrijven om de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen, heeft vandaag aangekondigd dat ze samenwerken om ‘s werelds meest uitgebreide inspanning te leveren om bedrijven om ambitieuzere doelstellingen voor vermindering van de CO2-uitstoot vast te stellen. De We Mean Business-coalitie werkt samen met meer dan 1.200 bedrijven, met een totale marktkapitalisatie van meer dan $ 24,8 biljoen, om zakelijke actie en beleidsambitie op het gebied van klimaatverandering te stimuleren en de kansen te vergroten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ° C.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.