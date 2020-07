Mary Kay Inc. espande il partenariato con The Nature Conservancy per proteggere i corsi d’acqua in tutto il globo

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--L’anno scorso Mary Kay Inc., leader internazionale nella responsabilità aziendale e sociale, ha annunciato che l’azienda ha stretto un accordo associativo con The Nature Conservancy, per proteggere le zone di pesca del Texas e del Golfo del Messico. Oggi Mary Kay è fiera di annunciare che ha esteso quel partenariato con The Nature Conservancy a beneficio dei corsi d’acqua (e delle specie che ne fanno il loro habitat) in tutto il mondo.

“Tutta la vita sulla terra è iniziata negli oceani e ne dipende”, ha detto Deborah Gibbins, direttrice operativa di Mary Kay. “L’acqua è la risorsa di maggior valore del nostro pianeta ed è essenziale che facciamo la nostra parte per proteggerla. Quando cominciammo ad aumentare la scala del nostro sodalizio con The Nature Conservancy, l’anno scorso, volgemmo l’attenzione ai corsi d’acqua che circondano lo Stato che chiamiamo casa, il Texas. Ma siamo un’azienda globale e sapevamo che la necessità di sostegno si estendeva assai oltre il Golfo del Messico. Siamo entusiasti all’idea di salvaguardare gli ecosistemi e la biodiversità a livello globale”.

Fondata nel 1951, The Nature Conservancy è una prestigiosa organizzazione per la conservazione che si adopera per proteggere territori e risorse idriche importanti sotto il profilo ecologico a favore della natura e delle persone in tutto il mondo. Le pratiche osservate da The Conservancy sono radicate nella scienza e sono alimentate da soluzioni pragmatiche per far fronte alle minacce alla conservazione più pressanti e di più ampio respiro.

I programmi di conservazione sono vasti e diversificati quanto la vita dell’oceano che sono studiati per proteggere. Oltre al programma delle zone di pesca del Texas, Mary Kay offrirà sostegno a The Nature Conservancy anche attraverso i seguenti programmi:

Australia: Nell’Australia settentrionale Mary Kay sarà in sodalizio con comunità indigene per accrescere il ruolo delle donne nella conservazione, includendovi il raffinamento dello sviluppo spaziale sanitario basato sulla comunità, la collaborazione con partner pubblici e privati per accrescere l’adozione di strumenti di conservazione e la creazione di un campo per donne alla Fish River Station, proprietà del Territorio del Nord con una superficie di 180.085 ettari (445.000 acri).

"Ci occorrono oceani sani e diversi per pesca, lavoro e diporto", ha detto Lily Verdone, direttrice di Freshwater and Marine presso The Nature Conservancy. “Ma la protezione degli oceani si spinge ben oltre la semplice protezione del pianeta: gli oceani aggiungono ogni anno 1,5 trilioni di USD all’economia globale. Mary Kay da lungo tempo lavora per ottenere un impatto sul cambiamento che sosterrà la terra per le generazioni future, in modo che siano un partner naturale (e benvenuto) per The Nature Conservancy. Avevamo già visto tale cambiamento dalle grandi conseguenze in Texas e siamo entusiasti a vedere ciò che il loro contributo ci aiuterà a compiere nelle comunità del mondo”.

Mary Kay ha anche sponsorizzato la conferenza EarthxOcean, un evento in streaming, che ha riunito esperti, ricercatori e istituti dediti alla difesa dell’ambiente, in streaming e dal vivo, per discutere temi quali l’Iniziativa dell’altomare, il restauro della barriera corallina, le soluzioni all’invasione delle plastiche nell’oceano e le zone di pesca sostenibili.

Informazioni su Mary Kay

Mary Kay Ash, annoverata tra quanti hanno infranto le barriere alle pari opportunità, ha fondato la sua azienda di prodotti di bellezza più di 55 anni fa con tre obiettivi: offrire opportunità gratificanti alle donne, realizzare prodotti irresistibili e rendere il mondo un posto migliore. Quel sogno si è trasformato in una società da svariati miliardi di dollari, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori autonomi in quasi 40 Paesi. Mary Kay è dedita alla ricerca scientifica che promuove la bellezza e alla realizzazione di prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati e integratori alimentari all’avanguardia. Attraverso la Mary Kay FoundationSM, la società ha elargito più di 78 milioni di dollari a favore della ricerca sul cancro e di rifugi per vittime di violenza domestica. La visione originaria di Mary Kay Ash continua a brillare, un rossetto alla volta.

Informazioni su The Nature Conservancy

The Nature Conservancy è un’organizzazione globale per la conservazione, dedita a conservare terre e acque da cui dipende ogni forma di vita. Guidati dalla scienza creiamo soluzioni innovative, con i piedi per terra per le sfide più dure lanciate al nostro mondo, in modo che la natura e le persone possano convivere. Stiamo affrontando il cambiamento climatico, la conservazione delle terre, delle acque e degli oceani in una scala senza precedenti, fornendo generi alimentari e acqua sostenibile e aiutando a rendere le città più sostenibili. Lavorando in 79 nazioni e territori, usiamo un approccio collaborativo che impegna le comunità locali, i governi, il settore privato e altri partner. Per saperne di più, visitare www.nature.org o seguire @nature_press su Twitter.

