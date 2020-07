Mary Kay Inc. breidt de samenwerking met The Nature Conservancy uit om over de hele wereld waterwegen te beschermen

DALLAS, VS--(BUSINESS WIRE)--Vorig jaar kondigde, Mary Kay Inc.., een internationale leider op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, aan dat het bedrijf een samenwerking was aangegaan met The Nature Conservancy om de visserij van Texas en de Golf van Mexico te beschermen. Vandaag kondigt Mary Kay met trots aan dat ze die samenwerking met The Nature Conservancy hebben uitgebreid om over de hele wereld een impact te maken op waterwegen en inheemse diersoorten.

“Al het leven op aarde is begonnen in en hangt af van onze oceanen.” zei Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bij Mary Kay. “Water is de meest waardevolle hulpbron op onze planeet en het is van essentieel belang dat we ons steentje bijdragen om het te beschermen. Toen we vorig jaar onze samenwerking met The Nature Conservancy begonnen op te schalen, hebben we ons gericht op de waterwegen rond onze thuisstaat Texas. Maar we zijn een wereldwijd bedrijf en we wisten dat de behoefte aan ondersteuning tot ver buiten de Golf van Mexico reikte. We zijn verheugd om wereldwijd het behoud van ecosystemen en biodiversiteit te bevorderen.”

The Nature Conservancy, opgericht in 1951, is de toonaangevende organisatie voor natuurbehoud, die wereldwijd werkt aan het beschermen van ecologisch belangrijke grond en waterpartijen voor de natuur en de mens. De praktijken van The Conservancy zijn gebaseerd op wetenschap en gedreven door pragmatische oplossingen voor de grootste bedreigingen voor de natuur op de grootste schaal.

De instandhoudingsprogramma's zijn net zo uitgebreid en divers als het oceaanleven waarvoor ze zijn bedoeld om het te beschermen. Naast het visserijprogramma in Texas ondersteunt Mary Kay ook The Nature Conservancy via de volgende programma's:

Australië: In Noord-Australië werkt Mary Kay samen met inheemse gemeenschappen om de rol van vrouwen bij natuurbehoud te vergroten, waaronder het verfijnen van op de gemeenschap gebaseerde gezonde ruimtelijke ontwikkeling, het werken met overheids- en niet-gouvernementele partners om de adoptie van instandhoudingsinstrumenten op te schalen en het opzetten van een vrouwenkamp op Fish River Station, een landgoed van 445.000 hectare in het Northern Territory.

In Noord-Australië werkt Mary Kay samen met inheemse gemeenschappen om de rol van vrouwen bij natuurbehoud te vergroten, waaronder het verfijnen van op de gemeenschap gebaseerde gezonde ruimtelijke ontwikkeling, het werken met overheids- en niet-gouvernementele partners om de adoptie van instandhoudingsinstrumenten op te schalen en het opzetten van een vrouwenkamp op Fish River Station, een landgoed van 445.000 hectare in het Northern Territory. Nieuw-Zeeland: In Nieuw-Zeeland werken Mary Kay en The Nature Conservancy samen met inheemse volkeren in duurzame aquacultuur, waaronder het ondersteunen van de uitvoering van herstelactiviteiten in de Hauraki-golf in Auckland om de populaties van wilde schelpdieren te herstellen en een challenge fund te lanceren om meer filantropische steun voor het herstel van wild aan te moedigen.

In Nieuw-Zeeland werken Mary Kay en The Nature Conservancy samen met inheemse volkeren in duurzame aquacultuur, waaronder het ondersteunen van de uitvoering van herstelactiviteiten in de Hauraki-golf in Auckland om de populaties van wilde schelpdieren te herstellen en een challenge fund te lanceren om meer filantropische steun voor het herstel van wild aan te moedigen. Mexico: In Mexico werken Mary Kay en The Nature Conservancy samen in het Monterrey Water Fund, dat stroomgebieden zal verbeteren en vrouwen in het gebied zal ondersteunen. Deze verbeteringen omvatten irrigatiesystemen, een onderzoek naar de onderlaag en de diversificatie van de plantenproductie.

In Mexico werken Mary Kay en The Nature Conservancy samen in het Monterrey Water Fund, dat stroomgebieden zal verbeteren en vrouwen in het gebied zal ondersteunen. Deze verbeteringen omvatten irrigatiesystemen, een onderzoek naar de onderlaag en de diversificatie van de plantenproductie. China: In China werken Mary Kay en The Nature Conservancy samen om de bovenloop van het platteland te beschermen om voor miljoenen mensen in het hele land schoon drinkwater te garanderen. Tegen 2021 zal het team vijf productieprojecten voor bovenwater demonstreren in Zhejiang, Fujian, Guangdong en een andere provincie.

In China werken Mary Kay en The Nature Conservancy samen om de bovenloop van het platteland te beschermen om voor miljoenen mensen in het hele land schoon drinkwater te garanderen. Tegen 2021 zal het team vijf productieprojecten voor bovenwater demonstreren in Zhejiang, Fujian, Guangdong en een andere provincie. Algemeen oceaan: De samenwerking zal ook de plasticvervuiling in de tonijnvisserij in de Indische Oceaan gaan verminderen. Samen werken ze samen met vooraanstaande plasticonderzoekers om de visserij te identificeren die de grootste bijdrage levert aan de vervuiling van de oceaan. Dit zijn proefprogramma's met een grote impact en worden ingezet om de vervuiling te verminderen en onze zeeën op te ruimen.

De samenwerking zal ook de plasticvervuiling in de tonijnvisserij in de Indische Oceaan gaan verminderen. Samen werken ze samen met vooraanstaande plasticonderzoekers om de visserij te identificeren die de grootste bijdrage levert aan de vervuiling van de oceaan. Dit zijn proefprogramma's met een grote impact en worden ingezet om de vervuiling te verminderen en onze zeeën op te ruimen. Salomonseilanden: Op de Salomonseilanden beschermt de samenwerking schildpadden door middel van het door vrouwen geleide ecotoerisme van de Stille Zuidzee. De bijdrage van Mary Kay zal helpen bij het creëren van een levensvatbare, lokaal gerunde ecotoeristische onderneming op de Arnavon-eilanden. Deze versterkt het behoud van schildpadden en levert een billijk, duurzaam financieel rendement op voor gemeenschappen die het best gepositioneerd zijn om bedreigde diersoorten te beschermen.

Op de Salomonseilanden beschermt de samenwerking schildpadden door middel van het door vrouwen geleide ecotoerisme van de Stille Zuidzee. De bijdrage van Mary Kay zal helpen bij het creëren van een levensvatbare, lokaal gerunde ecotoeristische onderneming op de Arnavon-eilanden. Deze versterkt het behoud van schildpadden en levert een billijk, duurzaam financieel rendement op voor gemeenschappen die het best gepositioneerd zijn om bedreigde diersoorten te beschermen. Colombia: Via het Bogota Water Fund zal de samenwerking de waterzekerheid voor miljoenen mensen in Colombia verbeteren.

Via het Bogota Water Fund zal de samenwerking de waterzekerheid voor miljoenen mensen in Colombia verbeteren. Canada: In Canada zullen Mary Kay en The Nature Conservancy inheemse beheerders versterken door de huidige en toekomstige gemeenschapsleiders in traditionele gebieden te ondersteunen. Dit is een investering in een gezonde toekomst voor deze gemeenschappen, hun land en wateren voor toekomstige generaties.

In Canada zullen Mary Kay en The Nature Conservancy inheemse beheerders versterken door de huidige en toekomstige gemeenschapsleiders in traditionele gebieden te ondersteunen. Dit is een investering in een gezonde toekomst voor deze gemeenschappen, hun land en wateren voor toekomstige generaties. Europa: In het VK en Duitsland zal de samenwerking zich ook inzetten om de biodiversiteit en mariene hulpbronnen te beschermen met de introductie van de inheemse Europese oester. In Spanje zal de samenwerking werken aan de oprichting van een waterfonds. Het land staat momenteel voor enkele van de grootste uitdagingen op het gebied van waterschaarste en waterkwaliteit.

“We hebben gezonde, diverse oceanen nodig om te vissen, te werken en te spelen.” zei Lily Verdone, directeur van Freshwater and Marine bij The Nature Conservancy. “Maar oceanen beschermen is meer dan alleen onze planeet beschermen: oceanen voegen elk jaar 1,5 biljoen dollar toe aan de wereldeconomie. Mary Kay heeft lang gewerkt om veranderingen teweeg te brengen die de aarde de komende generaties zullen ondersteunen, dus ze zijn een natuurlijke, en welkome, partner voor The Nature Conservancy. We hadden al een dergelijke ingrijpende verandering gezien in Texas en we zijn verheugd om te zien wat hun bijdragen ons zullen helpen bereiken in gemeenschappen over de hele wereld.”

Mary Kay sponsorde ook de EarthxOcean-conferentie, een livestream-evenement dat experts, onderzoekers en natuurbehoud samenbracht in een livestream om onderwerpen te bespreken zoals het High Seas Initiative, het herstel van koraalriffen, plasticoplossingen voor de oceaan en duurzame visserij.

Over Mary Kay

Als een van de eersten die door het 'glazen plafond' braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf meer dan 55 jaar geleden met drie doelen opgericht: kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten produceren en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan wetenschappelijk onderzoek achter de schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica en voedingssupplementen. Via de Mary Kay FoundationSM, heeft het bedrijf meer dan $ 78 miljoen aan kankeronderzoek en opvanghuizen besteed. De oorspronkelijke visie van Mary Kay Ash straalt nog steeds – met iedere lipstick weer.

Over The Nature Conservancy

The Nature Conservancy is een wereldwijde natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud van het land en de wateren waar al het leven van afhankelijk is. Geleid door de wetenschap, creëren we innovatieve, oplossingen ter plaatse voor de grootste uitdagingen van onze wereld, zodat de natuur en mensen er samen van profiteren. We pakken klimaatverandering aan, beschermen land, water en oceanen op een ongekende schaal, zorgen voor duurzaam voedsel en water en helpen om steden duurzamer te maken. We werken in 79 landen en regio’s en gebruiken een samenwerkingsbenadering waarbij lokale gemeenschappen, overheden, de particuliere sector en andere partners worden betrokken. Bezoek voor meer informatie www.nature.org of volg @nature_press op Twitter.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.