Mary Kay Inc. étend son partenariat avec The Nature Conservancy pour protéger les voies navigables à travers le monde

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--L’an dernier, Mary Kay Inc., un leader international en termes de responsabilité sociale et de responsabilité d’entreprise, a annoncé que la société s’était associée à The Nature Conservancy pour protéger les pêcheries du Texas et le golfe du Mexique. Aujourd’hui, Mary Kay est fière d’annoncer qu’elle a élargi ce partenariat avec The Nature Conservancy pour avoir un impact sur les voies navigables ainsi que sur les espèces indigènes du monde entier.

« Toute la vie sur Terre a commencé dans nos océans et dépend d’eux », a déclaré Deborah Gibbins, directrice des opérations chez Mary Kay. « L’eau est la ressource la plus précieuse de notre planète, et il est essentiel que nous apportions notre contribution pour la protéger. Lorsque nous avons commencé à élargir notre partenariat avec The Nature Conservancy l’an dernier, nous avons souhaité nous concentrer sur les voies navigables entourant notre État de résidence, le Texas. Mais nous sommes une entreprise mondiale et nous savions que le besoin de soutien s’étendait bien au-delà du golfe du Mexique. Nous sommes ravis de faire évoluer la conservation des écosystèmes et de la biodiversité à l’échelle mondiale. »

Fondée en 1951, The Nature Conservancy est la plus grande organisation de conservation. Elle œuvre dans le monde entier afin de protéger des terres et des eaux écologiquement importantes pour la nature et les populations. Les pratiques de The Nature Conservancy sont ancrées dans la science et reposent sur des solutions pragmatiques aux menaces les plus pressantes à la conservation, et ce à l’échelle la plus étendue.

Les programmes de conservation sont aussi vastes et divers que la vie océanique qu’ils sont destinés à protéger. Au-delà du programme concernant les pêcheries du Texas, Mary Kay soutiendra également The Nature Conservancy via les programmes suivants :

Australie : Dans le nord de l’Australie, Mary Kay travaillera en partenariat avec les communautés autochtones pour renforcer le rôle des femmes dans la conservation, notamment en affinant un développement spatial sain des communautés, en travaillant avec des partenaires gouvernementaux et non-gouvernementaux pour intensifier l’adoption des outils de conservation et en créant un camp de femmes à Fish River Station, une propriété de 445 000 acres dans le Territoire du Nord.

« Nous avons besoin d’océans sains et divers pour pêcher, travailler et jouer », a déclaré Lily Verdone, responsable des eaux douces et des eaux marines à The Nature Conservancy. « Mais la protection des océans ne se limite pas à la protection de notre planète : chaque année, les océans contribuent à l’économie mondiale à hauteur de 1,5 billion de dollars. Mary Kay, qui travaille depuis longtemps pour créer un changement qui soutiendra la terre pour les générations à venir, est donc un partenaire naturel et bienvenu pour The Nature Conservancy. Nous avions déjà constaté un tel impact au Texas, et nous sommes ravis de voir ce que leurs contributions vont nous aider à accomplir dans diverses communautés à travers le monde. »

Mary Kay a par ailleurs parrainé la conférence EarthxOcean, un événement diffusé en direct sur la toile qui a réuni experts, chercheurs et conservationnistes pour discuter de sujets tels que la High Seas Initiative, la restauration des récifs coralliens, les solutions pour remédier aux plastiques dans les océans et la pêche durable.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l’une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 55 ans, avec trois objectifs à l’esprit : offrir des opportunités enrichissantes aux femmes, fabriquer des produits irrésistibles, et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay se consacre à étudier la science qui sous-tend la beauté, et à la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, et de suppléments nutritionnels, d’avant-garde. Par le biais de la Mary Kay FoundationSM, la société a versé plus de 78 millions USD à la recherche contre le cancer, et à l’établissement de refuges pour les victimes de violence au foyer. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois.

À propos de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy est une organisation de conservation mondiale dédiée à la conservation des terres et des eaux dont dépend toute vie. Guidés par la science, nous développons des solutions innovantes sur le terrain pour relever les défis les plus complexes de notre monde afin que la nature et les êtres humains puissent prospérer ensemble. Nous luttons contre le changement climatique, travaillons à préserver les terres, les eaux et les océans à une échelle sans précédent, fournissons de la nourriture et de l’eau de manière durable et contribuons à rendre les villes plus durables. Présents dans 79 pays et territoires, nous utilisons une approche collaborative pour faire participer les communautés locales, les gouvernements, le secteur privé et d’autres partenaires. Pour en savoir plus, visitez www.nature.org ou suivez @nature_press sur Twitter.

