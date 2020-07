Reply riconosciuta come “Representative Vendor” nella Market Guide per Yard Management 2020 di Gartner

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply, grazie alla suite proprietaria di Supply Chain Execution LEA ReplyTM, è fiera di esser stata riconosciuta come “Representative Vendor” nella 2020 Market Guide for Yard Management di Gartner.

Secondo Gartner, “i recenti disagi causati dalla pandemia di COVID-19 hanno evidenziato una mancanza di attenzione per il piazzale. Questi disagi hanno causato tempi di sosta più lunghi per i corrieri e altre inefficienze. Questo ha suscitato un rinnovato interesse per le soluzioni di Yard Management” Il report inoltre afferma: “La necessità di maggiore automazione e digitalizzazione causata dalle recenti difficoltà e dalle preoccupazioni legate al distanziamento sociale ha reso più evidenti i punti deboli riscontrati in molte operazioni di gestione del piazzale. Le aziende sono alla ricerca di soluzioni di YMS in grado di rimediare alle mancanze presenti nei loro piazzali, tra le quali i lunghi tempi di attesa dei rimorchi, l’eccessivo numero di risorse non essenziali, la scarsa sincronizzazione dei movimenti delle merci e una pianificazione inefficiente delle baie.”

LEA ReplyTM Yard Management supporta l’esecuzione di attività di gestione del piazzale end-to-end grazie a un’ampia gamma di funzionalità come la gestione delle attività di portineria, la pianificazione delle attività presso le baie, la gestione delle baie e del piazzale.

LEA ReplyTM Yard Management (YMS) comprende un’interfaccia web e un’applicazione mobile. La soluzione permette la massima visibilità e controllo, velocizza i transiti in entrata e uscita, riduce il traffico nel piazzale e offre opzioni avanzate di stoccaggio.

LEA ReplyTM YMS e LEA ReplyTM Dock Scheduling sono applicazioni utilizzabili in modalità standalone, in parallelo o in combinazione con le altre soluzioni di Supply Chain Execution comprese nella suite LEA ReplyTM.

Il report evidenzia inoltre che, secondo i risultati del “Modern Materials Handling Annual Warehouse and Distribution Center Automation Survey”: ‘le aziende che vogliono aggiornare i loro software di SCE o implementarne di nuovi nei prossimi due anni, hanno gli occhi puntati su soluzioni di WMS (56%), WCS (43%), YMS (43%), TMS (41%) e sistemi di esecuzione del magazzino (41%).’”

Gli utenti Gartner abbonati possono visualizzare il report completo qui.

Gartner, “Market Guide for Yard Management”, Simon Tunstall, Bart De Muynck, 25 Giugno 2020.

GARTNER - DISCLAIMER

Gartner non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio in particolare presente nelle sue pubblicazioni di ricerca, né intende suggerire agli utenti di tecnologia di rivolgersi esclusivamente ai fornitori con le valutazioni più alte. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell’organizzazione di Consulenza e Ricerca di Gartner e non sono da intendersi come affermazioni di fatto. Gartner non riconosce alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita rispetto alla sua ricerca, incluse garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare.

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com