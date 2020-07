Pernod Ricard conclut un partenariat avec le mescal Ojo de Tigre

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Communiqué – le 17 juillet 2020

Pernod Ricard (Paris:RI) est fier d’annoncer aujourd’hui sa collaboration avec la marque de mescal super premium Ojo de Tigre, un spiritueux traditionnel mexicain. Il s’agit d’ un mescal artisanal, produit en petites quantités dans le respect des traditions locales. 100% du jus d’agave est issu de l’agriculture responsable et est extrait des variétés Tobala et Espadín, ce qui confère à ce spiritueux un profil gustatif végétal, à savourer sec ou en cocktail. Ojo de Tigre se décline en deux expressions, Joven et Reposado, dans sa bouteille aussi emblématique qu’inimitable.

Ce mescal de catégorie « premium plus » connaît une forte croissance, séduisant tant les mixologues que les consommateurs. Avec Ojo de Tigre, Pernod Ricard renforce sa présence sur ce segment, catégorie dans laquelle le Groupe est actif depuis la prise d’une participation majoritaire en 2017 dans Del Maguey Single Village Mezcal.

Cette collaboration fait suite au succès de différents partenariats conclus avec des marques lancées par des entrepreneurs passionnés, au nombre desquels le Groupe est heureux d’ajouter aujourd’hui le co-fondateur de la marque Ojo de Tigre ainsi que le co-fondateur et directeur général de la société Casa Lumbre, Moises Guindi.

Moises Guindi déclare : « Nous sommes convaincus que notre catégorie de prédilection est appelée à séduire de nouveaux consommateurs, en intégrant de nouvelles occasions de dégustation et de nouveaux usages. Ce développement permettra de toucher une nouvelle génération d’amateurs en les orientant davantage vers nos marques super premium. Nous sommes persuadés qu’Ojo de Tigre est parfaitement positionné et que Pernod Ricard est le partenaire idéal pour accompagner notre évolution. »

Pour Alexandre Ricard, Président-Directeur général de Pernod Ricard : « Les racines authentiques d’Ojo de Tigre, le soin apporté à ses méthodes de production et sa saveur caractéristique sont très appréciés des consommateurs. Nous nous félicitons de cette collaboration, qui accélérera la poursuite de la croissance de cette marque à fort potentiel. »

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 9 182 millions d’euros en FY19. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique à trois ans « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et un fort sens de l’éthique. Comme illustré par notre feuille de route à 2030 qui soutient les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, « nous préservons pour partager ». En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé n°1 par Vigeo Eiris. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

A propos de Casa Lumbre et d’Ojo de Tigre :

La raison d’être de Casa Lumbre Group est de proposer des spiritueux premium mexicains, produits à la ferme, procurant des expériences sensorielles tout à fait uniques. Le groupe attache une importance primordiale à la provenance, au développement durable et aux méthodes de production traditionnelles. Casa Lumbre est à l’origine des marques suivantes : Ancho Reyes Liqueur, Montelobos Mezcal, Abasolo Whisky et Nixta Corn Liqueur.

Ojo de Tigre Mezcal S.A.P.I. de C.V., est une société mexicaine indépendante, fondée en 2018 dans le but de produire un mezcal 100 % artisanal, en petites séries, dans le respect des traditions. Seul du jus d’agave issu de l’agriculture responsable et extrait des variétés Tobalá et Espadín est employé, ce qui confère un profil gustatif végétal à ce spiritueux, à savourer sec ou en cocktail. Ojo de Tigre se décline en deux expressions, Joven et Reposando, dans son flacon aussi emblématique qu’inimitable.