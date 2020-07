Merck KGaA, Darmstadt, Germany sélectionne Cambridge Semantics comme fournisseur de Data Fabric d'entreprise

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Cambridge Semantics, fournisseur numéro un d'intégration de données moderne et graphique pour le Data Fabric d'entreprise, a annoncé aujourd'hui que Merck KGaA, Darmstadt, Germany et EMD Serono, son entreprise biopharmaceutique basée aux États-Unis, ont sélectionné Cambridge Semantics comme fournisseur de Data Fabric.

Grâce à cet accord pluriannuel, Cambridge Semantics aidera Merck KGaA, Darmstadt, Germany à établir une Data Fabric d'entreprise pour prendre en charge de multiples initiatives de gestion des données. La plateforme Anzo® de Cambridge Semantics permettra à Merck KGaA, Darmstadt, Germany de répondre aux exigences immédiates orientées données, y compris la conformité réglementaire à l'IDMP (identification des médicaments), tout en établissant une stratégie de données à l'épreuve du temps en tirant davantage de valeur des données et des analyses.

« Les nouvelles exigences réglementaires nécessitent des approches innovantes en matière de gestion des données », a déclaré Jörg Werner, directeur associé de la gouvernance des données réglementaires chez Merck KGaA, Darmstadt, Germany. « Nous avons sélectionné Cambridge Semantics de préférence à d'autres fournisseurs de logiciels car la technologie sous-jacente d'Anzo, qui est basée sur des modèles de données graphiques sémantiques, cadre bien avec notre stratégie de données pour intégrer et accéder aux informations à travers la recherche et le développement. »

En décembre 2019, Cambridge Semantics et Merck KGaA, Darmstadt, Germany ont livré la première solution de production axée sur l'harmonisation et la normalisation des terminologies pour la conformité réglementaire. Les équipes s'associent maintenant pour étendre la Data Fabric réglementaire avec les données de plusieurs systèmes patrimoniaux afin de fournir un accès complet et sans précédent à des objets de données réguliers et d'accélérer son implémentation stratégique de Veeva.

Anzo de Cambridge Semantics fournit une plateforme d'intégration de données moderne et graphique pour connecter et donner du sens à toutes les données d'entreprise et permettre à quasiment n'importe qui dans une organisation - des experts en mégadonnées aux utilisateurs professionnels novices - de développer des ensembles de données prêts pour l'analyse combinant toutes les données de tous les systèmes de l'entreprise. Anzo propulse la transformation numérique et permet d'obtenir des perspectives commerciales approfondies lorsque les données d'une organisation sont hautement distribuées, largement cloisonnées, complexes et lorsque les utilisateurs veulent des réponses à des questions imprévues à l'échelle et rapidement.

Moritz Kloft, directeur des produits informatiques chez Merck KGaA, Darmstadt, Germany a ajouté : « Bien que nous ayons pu choisir entre plusieurs plateformes, y compris plusieurs plateformes basées sur la sémantique et l'ontologie, seule Cambridge Semantics possède la technologie, l'équipe et la vision nécessaires pour fournir une plateforme à l'échelle de l'entreprise à l'appui de notre feuille de route de recherche et développement axée sur les données. »

« L'industrie pharmaceutique est confrontée à certains des défis et des exigences les plus complexes, les plus critiques et les plus vastes qui affectent les entreprises aujourd'hui, et c'est une industrie dans laquelle disposer de bonnes données peut sauver des vies », a déclaré Chuck Pieper, président et PDG de Cambridge Semantics. « Nous sommes incroyablement fiers que Merck KGaA, Darmstadt, Germany ait sélectionné Cambridge Semantics en tant que partenaire de gestion des données. Nous sommes convaincus que le travail que nous accomplissons ensemble sera transformateur en construisant une riche Data Fabric et en recueillant de nouvelles informations que Merck KGaA, Darmstadt, Germany pourra utiliser dans ses prises de décision à travers la R&D. »

Ben Szekely, vice-président directeur des opérations sur le terrain chez Cambridge Semantics a ajouté : « L’ampleur et la longue tradition d'innovation en R&D technologique de Merck KGaA, Darmstadt, Germany offre le potentiel illimité de réaliser et d'élargir notre vision de la Data Fabric d'entreprise. Nous sommes impatients de progresser dans la réalisation de notre feuille de route de produits et nos offres de services en Europe à l'appui des initiatives d'intégration de données et d'analyse de Merck KGaA, Darmstadt, Germany. »

À propos de Cambridge Semantics

Cambridge Semantics Inc. est une société de logiciels d'intégration et d'analyse de données moderne et graphique qui permet un accès transparent à toutes les données de l'entreprise. Cambridge Semantics a été récemment reconnue comme un leader dans Forrester Research’s Enterprise Data Fabric Wave.

La société fournit des produits et des solutions permettant aux services informatiques et aux utilisateurs professionnels des sciences de la vie, de la santé, des services financiers, du gouvernement, de la fabrication et d'autres secteurs d'accélérer la livraison des données et de fournir des informations significatives à travers l'organisation rapidement et à l'échelle.

Cambridge Semantics est basée à Boston, dans le Massachusetts.

Pour de plus amples informations, consultez www.cambridgesemantics.com ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, et Twitter : @CamSemantics.

À propos de Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Merck KGaA, Darmstadt, Germany, société scientifique et technologique leader, exerce ses activités dans les domaines des soins de santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Près de 57 000 employés s'efforcent chaque jour d'influencer positivement la vie de plusieurs millions de personnes, en créant des manières de vivre plus optimistes et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition génique, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus complexes ou de favoriser l'intelligence des dispositifs, la société intervient partout. En 2019, Merck KGaA, Darmstadt, Germany, a généré un chiffre d’affaires de 16,2 milliards EUR dans 66 pays.

La société détient les droits sur le nom et la marque « Merck » à l'international, sauf aux États-Unis et au Canada où elle exerce ses activités sur le marché biopharmaceutique sous l'enseigne EMD Serono, celui des sciences de la vie sous l'enseigne MilliporeSigma, et dans le domaine commercial des spécialités chimiques et des matériaux high/tech sous l'enseigne EMD Performance Materials. Depuis sa création en 1668, l’exploration scientifique et entrepreneuriat responsable ont été la clé des progrès technologiques et scientifiques de la société. À ce jour, la famille fondatrice demeure le propriétaire majoritaire de la société cotée en bourse.

