MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova meldde vandaag dat haar ongeëvenaarde marktimpuls in 2020 onophoudelijk uitbreidt naar Spanje, met de eerste openbare aanbesteding gewonnen door Deenova van het Bellvitge University Hospital en het Catalan Institute of Health, en afzonderlijk het bedrijf Algalasa voor privéziekenhuizen overal Spanje.

Jose Luis Temes, MD, president van Algalasa en voormalig gezondheidssecretaris bij het Spaanse ministerie van Volksgezondheid, directeur van de nationale gezondheidsdienst in Spanje en directeur van meerdere Spaanse ziekenhuizen, waaronder Stichting Jimenez Diaz, Hospital La Paz en Hospital Queen Sofia, voegde toe : “We zijn erg blij en trots om Deenova-oplossingen te gebruiken om ons portfolio compleet te maken. In Algalasa staan ​​we bekend als experts in het leveren van eersteklas oplossingen voor de automatisering van medicatieworkflow en medische apparatuur in ziekenhuizen en apotheken. Deenova-producten hebben een unieke technologie en business benadering van ROI in de gezondheidszorg die tegelijkertijd de veiligheid van de patiënt, de tevredenheid van het personeel, de kwaliteit en de efficiëntie van de apotheekprocessen verbetert, met gebruikmaking van een opmerkelijk gesloten kringloopsysteem, van het voorschrijven tot aan de toediening aan het bed. ”

