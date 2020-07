Exército dos Estados Unidos adjudica contrato de produção de US$ 21,8 milhões à FLIR Systems para vaporizador de exposição de agentes nervosos

FLIR Agentase C2 spray quickly changes color on a surface if a chemical warfare agent such as VX or sarin is present. With faster and more targeted detection, military decontamination experts can locate trace levels of contamination and precisely mitigate the threat. (Photo: Business Wire)

ARLINGTON, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou que recebeu um contrato de entrega indefinida e quantidade indefinida (indefinite-delivery/indefinite-quantity, IDIQ) no valor de US$ 21,8 milhões junto ao Exército dos Estados Unidos. A FLIR entregará seu vaporizador de exposição Agentase™ C2 para detectar agentes nervosos das séries G e V, agentes de guerra química altamente tóxicos. O contrato apoiará o programa Sistema de Indicador de Contaminação/Garantia de Descontaminação (Contamination Indicator/Decontamination Assurance System, CIDAS) do Exército, um programa de registro do Departamento Executivo de Programas Conjuntos para Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense, JPEO-CBRND).

O vaporizador Agentase C2 da FLIR muda de cor em uma superfície quando identifica a presença de um agente de guerra química. Com uma detecção mais rápida e direcionada, os especialistas em descontaminação militar podem localizar níveis de vestígio de contaminação e mitigar a ameaça de modo preciso.

“Agentes nervosos como VX e sarin são uma preocupação importante para as forças armadas dos EUA", disse o vice-presidente da FLIR e gerente geral de sistemas de sensores, Tim Durham. “Nossa tecnologia de vaporizador Agentase C2 possibilita a rápida detecção de substâncias altamente tóxicas enquanto reduz o custo de ciclo de vida de operações de descontaminação. A FLIR tem orgulho de continuar seu importante trabalho com o Exército para proporcionar soluções que ajudam a proteger nossos combatentes”.

O contrato original da IDIQ é de 2015 e consistia em uma fase de desenvolvimento de engenharia e fabricação, seguida de uma fase inicial de produção de baixa taxa. Este último prêmio inicia a fase de produção plena. Espera-se que os envios comecem no quarto trimestre de 2020. O contrato deve ser concluído em 2025.

A FLIR apoia atualmente duas iniciativas pela JPEO-CBRND para a linha de produtos Agentase C2 aos serviços conjuntos do CIDAS. Em setembro de 2019, a FLIR anunciou um contrato de US$ 35,1 milhões com o Exército dos Estados Unidos para entregar seu vaporizador de exposição formulado para agentes em gotículas, como a mostarda de enxofre.

Para saber mais sobre o vaporizador de exposição de agentes químicos da FLIR, acesse www.flir.com/AgentaseC2.

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligente para aplicações de defesa e industriais. A FLIR Systems tem como visão ser “O sexto sentido do mundo”, criando tecnologias para ajudar profissionais a tomar decisões mais informadas, que salvam vidas e meios de subsistência. Para obter mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

Declarações prospectivas

As declarações de Tim Durham e outras declarações constantes deste comunicado sobre o contrato e o pedido descrito acima são declarações prospectivas, de acordo com o significado a elas atribuído pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos EUA de 1995. Essas declarações se baseiam em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios da FLIR, fundamentadas parcialmente em pressuposições da administração. Tais declarações não constituem garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas de difícil previsão. Portanto, os resultados reais poderão diferir substancialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas devido a diversos fatores, entre eles: a capacidade de fabricar e entregar os sistemas mencionados neste comunicado, alterações de preços de produtos da FLIR, alterações na demanda por produtos da FLIR, o composto de produtos, o impacto de produtos e preços competitivos, restrições ao fornecimento de componentes essenciais, excesso ou escassez de capacidade de produção, a capacidade da FLIR de fabricar e remeter produtos em tempo hábil, a manutenção da conformidade da FLIR com a legislação e os regulamentos dos Estados Unidos relativos a controle de exportações, bem como outros riscos discutidos periodicamente nos registros e relatórios da FLIR junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos. Além disso, tais declarações podem ser afetadas pelas condições gerais e as taxas de crescimento da indústria e do mercado, e pelas condições econômicas domésticas e internacionais. Tais declarações prospectivas tratam unicamente de dados disponíveis no momento em que são proferidas, e a FLIR não assume nenhuma obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado, ou por alterações adicionadas a este documento por serviços de comunicação ou provedores de serviços de internet.

