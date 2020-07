SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) e We Mean Business, una coalizione globale non profit che collabora con le imprese per accelerare la transizione a un’economia con zero emissioni di carbonio, hanno annunciato oggi di avere unito le forze per definire l’iniziativa più completa al mondo per invogliare le società ad adottare obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio più ambiziosi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.