OCTO Telematics presenta OCTO Smart KeyLess

ROMA--(BUSINESS WIRE)--OCTO Telematics ha ampliato la gamma dei servizi offerti per combinare le esigenze di gestione flotte, car sharing e condivisione di automezzi aziendali e per garantire una preparazione completa alla gestione dei processi di autonoleggio, dopo il lockdown dovuto al COVID-19.

Originariamente lanciata nel 2017, la tecnologia KeyLess di OCTO è già ampiamente in uso presso i principali operatori, con oltre 400.000 blocchi e sblocchi mensili degli sportelli tramite un'app per smartphone.

L'innovativa soluzione Smart KeyLess offre nuove caratteristiche basate sulla tecnologia proprietaria di OCTO. Permette a operatori e utenti di usufruire di processi di autonoleggio senza contatto, tramite un'installazione senza fili rapida e semplice. I servizi ora non risentono affatto della mancanza di copertura GSM, come può accadere quando il veicolo è parcheggiato in un garage.

Il completamento dell'installazione richiede meno di 15 minuti; è sufficiente collegare il dispositivo telematico OCTO alla presa OBD a bordo dell'automezzo e collegarlo a uno SmartKey OCTO. La chiave intelligente sostituisce così le chiavi originarie del veicolo con tutte le funzioni elettroniche e meccaniche per la sicurezza e la comodità. Le costose chiavi del produttore possono quindi essere riposte al sicuro, per evitare di perderle o danneggiarle, e l'automezzo ora è pronto per essere utilizzato con KeyLess di OCTO, un'app dedicata per smartphone che consente agli utenti di sbloccare e bloccare le portiere senza altro tipo di contatto con l'autovettura. Il responsabile della flotta può anche gestire l'auto da remoto e sfruttare tutte le funzionalità telematiche appropriate offerte da OCTO.

OCTO Smart KeyLess fornisce gli strumenti necessari per supportare e semplificare il lavoro dei gestori di flotte in un contesto di 'post lockdown'. Offre un processo di autonoleggio senza contatto che aiuta a garantire la sicurezza dei conducenti e, nel contempo, aumenta l'efficienza del settore. OCTO Smart KeyLess inoltre è totalmente compatibile con altre soluzioni OCTO, incluse quelle dedicate alla 'nuova normalità', come OCTO PurePlace (pureplace.octotelematics.com), una soluzione per la sanificazione di autoveicoli e ambienti controllati, oltre a quelle per la gestione delle flotte e la telematica assicurativa più avanzate.

INFORMAZIONI SU OCTO

Fondata nel 2002, OCTO è leader nei servizi telematici e nell'analisi avanzata dei dati per il settore assicurativo; si sta affermando sempre più tra le maggiori aziende che offrono soluzioni telematiche per la flotta e la mobilità intelligente. Grazie alle sue esclusive proposte già affermate nel segmento dell'Insurtech e della mobilità intelligente, OCTO continua ad espandersi in nuovi settori e mercati internazionali. Nel contesto di un mondo sempre più connesso, l'analisi avanzata di OCTO e il suo set di Big Data per l'IoT generano utili informazioni che danno vita a una nuova era di telematica intelligente. Oggi l'azienda vanta più di 6 milioni di utenti connessi e il maggior database al mondo di dati telematici sugli automezzi, informazioni per oltre 280 miliardi di miglia percorse e 480.000 richieste di risarcimento ed eventi in ambito assicurativo analizzati. Gestisce anche oltre 400.000 noleggi di autoveicoli al mese.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.