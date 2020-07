Des leaders européens des secteurs de l’énergie, de la mobilité et de la durabilité rejoignent Energy Impact Partners, la plateforme mondiale de l’innovation

LONDRES et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--L’EIP (Energy Impact Partners), la plateforme mondiale d’investissement qui guide la transition vers un avenir énergétique durable, a annoncé la formation d’une coalition européenne dans le but de faire progresser les nouvelles technologies et de s’attaquer au changement climatique. L’EIP travaille en étroite collaboration avec ses investisseurs – plus de 25 des plus grandes entreprises énergétiques et industrielles les plus innovantes et les plus respectueuses de l’environnement, ainsi que des investisseurs désireux d’œuvrer pour le climat – pour développer, sur quatre continents, des solutions de pointe selon un modèle collaboratif unique. Le réseau de l’EIP collabore à l’initiative en partageant des idées, en investissant dans des entreprises innovantes et transformatrices, puis en stimulant la croissance des entrepreneurs grâce à des partenariats spécialisés.

«Basé sur la collaboration, l’apprentissage et le partage, notre modèle a fait ses preuves et ne peut prospérer qu’avec les bons partenaires. Nous sommes ravis de voir certains des acteurs européens les plus innovants, ainsi qu’AGL, le principal service public australien, s’associer à notre vision en tant que membres fondateurs.»

- Matthias Dill, président-directeur général Europe d’Energy Impact Partners

«Energy Impact Partners a été créée selon un concept unique, avec un accent placé essentiellement sur la collaboration, les partenariats et la création d’informations précieuses en tant que moyen efficace de renforcer la présence de Fortum dans l’écosystème mondial de l’innovation énergétique. En sa qualité de partenaire, Fortum disposera d’un accès rapide à de nouveaux business models et à de nouvelles solutions sur les marchés européens et américains. L’objectif consiste à être en première ligne en termes de découvertes, de pilotage et de mise à l’échelle d’innovations capables de transformer radicalement le secteur de l’énergie.»

- Arun Aggarwal, vice-président de l’unité Technologies commerciales de Fortum

Avec des investisseurs originaires de quatre continents, la coalition européenne nouvellement formée renforce le modèle nord-américain éprouvé de l’EIP et offre à ses partenaires des perspectives inégalées et un accès au marché mondial aux entreprises de son portefeuille. La coalition réunit plus de 25 industriels dont les revenus dépassant les ventes combinées d’Amazon, Facebook et Google et qui ont accès à plus de 200 millions de ménages.

«Nous avons hâte d’apprendre, de collaborer et de dessiner le paysage énergétique de l’avenir. L’innovation est une entreprise mondiale et, en collaborant, nous pourrons relever plus efficacement les défis futurs.»

- Urban Keussen, directeur technique d’EWE et président de la coalition européenne

«Si nous voulons freiner le changement climatique, nous devons avoir un impact maintenant. En réunissant l’industrie, des capitaux et des visionnaires, nous nous donnons les meilleures chances de réussir. Nous sommes impatients de travailler avec l’EIP en Norvège et au-delà.»

- Siri Kalvig, PDG de Nysno Climate Investments et présidente du comité ESG de l’EIP

«Les technologies liées au climat progressent à un rythme impressionnant, tant en Europe que dans le monde. En nous associant à l’EIP, nous aurons la possibilité de contribuer à leur développement et de tirer les leçons des réalisations d’autres entreprises intéressantes. Investir renforce notre position face à de nouveaux marchés liés aux énergies et aux nouvelles idées et nous aide à rester à l’avant-garde en termes de solutions énergétiques plus intelligentes et plus respectueuses du climat.»

- Ståle Gjersvold, PDG de TrønderEnergi

«AGL se réjouit de prolonger son précieux partenariat avec l’EIP. Nous avons été impressionnés par le modèle de l’EIP et nous sommes convaincus que la plateforme réussira sur les marchés européens.»

- Simon Moorfield, directeur général d’AGL

À propos d’Energy Impact Partners

L’EIP (Energy Impact Partners) est une plateforme d’investissement mondiale favorisant la transition vers un avenir énergétique durable. L’EIP rassemble des entrepreneurs et les entreprises énergétiques et industrielles les plus tournées vers l’avenir pour faire avancer l’innovation. Avec plus d’1,5 milliard de dollars d’actifs sous gestion, l’EIP investit dans le monde entier dans le capital-risque, la croissance, le crédit et les infrastructures. La plateforme dispose d’une équipe de plus de 45 professionnels basés dans ses bureaux de New York, San Francisco, Palm Beach, Londres, Cologne et bientôt Oslo. Pour plus d’informations sur l’EIP, visiter le site: www.energyimpactpartners.com. Le réseau de l’EIP compte plus de 25 partenaires, parmi lesquels Southern Company, Xcel Energy, Fortis, Duke Energy, Tennessee Valley Authority Asset Retirement Trust, Emera, APS, NYSNO, TronderEnergi, EWE, Enterprise Holdings, Fortum, Evergy, OG&E, Ameren, TC Energy, Alliant Energy, Avista, National Grid, PTT, TEPCO, AGL, 1898&co et MGE.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.