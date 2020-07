BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Cambridge Semantics, de toonaangevende leverancier van moderne, op grafieken gebaseerde data-integratie voor de enterprise data fabric, heeft vandaag aangekondigd dat Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland en zijn in de VS gevestigde biofarmaceutische onderneming EMD Serono, Cambridge Semantics hebben gekozen als data fabric provider.

Door middel van deze meerjarige overeenkomst zal Cambridge Semantics Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland helpen bij het opzetten van een bedrijfsgegevensstructuur ter ondersteuning van meerdere gegevensbeheerinitiatieven. Het Anzo®-platform van Cambridge Semantics stelt Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland in staat om te voldoen aan onmiddellijke datagedreven vereisten, waaronder naleving van de regelgeving met identificatie van geneesmiddelen (IDMP), terwijl een toekomstbestendige datastrategie wordt opgezet door meer waarde uit data te halen en analyse.

