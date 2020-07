Trotz COVID-19: Deenova gewinnt erste Aufträge zur Automatisierung von Apotheken in Spanien

MAILAND--(BUSINESS WIRE)--Wie Deenova heute mitteilte, setzt das Unternehmen im Jahr 2020 seinen anhaltenden Expansionskurs dank eines beispiellosen Marktimpulses in Spanien fort. Deenova gewann seine erste öffentliche Ausschreibung mit seinem Angebot an das Universitätskrankenhauses Bellvitge und das Katalanische Gesundheitsinstituts sowie das Unternehmen Algalasa für private Krankenhäuser in ganz Spanien.

Jose Luis Temes, M.D., Präsident von Algalasa und ehemaliger Unterstaatssekretär für Gesundheit im spanischen Gesundheitsministerium, Direktor des nationalen Gesundheitsdienstes in Spanien und Geschäftsführer mehrerer spanischer Krankenhäuser, darunter die Stiftung Jimenez Diaz, das Krankenhaus La Paz und das Krankenhaus Königin Sofia, kommentiert: „Wir sind sehr erfreut und stolz, die Lösungen von Deenova zur Vervollständigung unseres Portfolios einzusetzen. Wir bei Algalasa sind anerkannte Experten für die Bereitstellung erstklassiger Lösungen zur Automatisierung von Medikationsprozessen und medizinischen Geräten in Krankenhäusern und Apotheken. Die Produkte von Deenova basieren auf einer überragenden Technologie sowie einem einzigartigen Geschäftsansatz zur Maximierung der Investitionsrentabilität im Gesundheitssektor, der gleichzeitig die Patientensicherheit, die Zufriedenheit des Personals, die Qualität und die Effizienz der Apothekenprozesse verbessert, indem er einen geschlossenen Systemkreislauf nutzt – von der Verschreibung bis zur Verabreichung am Krankenbett.“

Fulvio Rudello, Chief Operating Officer von Deenova, fügt an: „Für mich als Teamleiter von Deenova bei der Entwicklung unseres mechatronischen Apothekenroboters der nächsten Generation war es entscheidend, sehr hohe Standards für die Branche zu setzen. Unsere Idee und Ambition bestand darin, eine überragende Lösung nicht nur für orale feste Medikamente bereitzustellen, sondern auch sämtliche pharmazeutischen Verpackungsformate für flüssige Medikamente, wie Fläschchen, Spritzen, Ampullen und alle anderen Formate für Pflasterpäckchen und Zäpfchen vollautomatisch abzudecken. Alle bei Deenova sind stolz darauf, dass es uns gelungen ist, andere Automatisierungs- und Roboterlösungen der Branche in den Schatten zu stellen.“

Die Universitätsklinik Bellvitge in Hospitalet de Llobregat, Barcelona, verfügt über 900 Betten und ist Teil des Katalanischen Gesundheitsinstituts und ein öffentliches tertiäres Referenzzentrum in einer Gemeinde mit mehr als 200.000 Einwohnern an der Südachse Kataloniens bis zum Ebro. Der Campus der Universitätsklinik Bellvitge beherbergt auch die Universität von Barcelona, das Katalanische Institut für Onkologie und das Forschungsinstitut IDEBELL. Weitere Informationen finden Sie unter https://bellvitgehospital.cat

Deenova ist der unangefochtene Marktführer auf dem Gebiet der kombinierten Mechatroniklösungen (Roboter- und Automatisierung) für geschlossene Medikationsprozesse und eine RFID-basierte, zeit- und ortsunabhängige Rückverfolgbarkeit medizinischer Geräte im Gesundheitswesen. Die einzigartigen, patentierten und vollständig integrierten Lösungen von Deenova leisten einen wichtigen Beitrag zur Minderung des wachsenden Drucks auf Einrichtungen des Gesundheitswesens, gleichzeitig die Patientensicherheit zu verbessern, Behandlungsfehler zu reduzieren, den Abfall und die Abzweigung überwachter Substanzen zu minimieren, die Kosten einzudämmen und die Kluft zwischen steigendem Patientenaufkommen und knappem medizinischen Personal zu verringern. Deenova gewährleistet die Vereinfachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren, zum einmaligen Gebrauch bestimmten medizinischen Geräten mit einer erwarteten Kosteneinsparung zwischen 15 und 25 Prozent. Nähere Informationen zu den branchenführenden Lösungen von Deenova erhalten Sie unter www.deenova.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.