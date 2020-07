Groupe Tera : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2020

CROLLES, ISÈRE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par GROUPE TERA (Paris:ALGTR) à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2020 :

4 708 actions,

32 761,71 €.

Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 180 actions et 29 688,37 € lors du bilan annuel au 31/12/2019

50 000,00 € lors de la mise en œuvre du contrat le 18/07/2019

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié par le contrat de liquidité :

S1 2020 ACHAT VENTE Nombre de transactions 100 91 Nombre d'actions 9 965 10 437 Montant en capitaux 41 780,95 € 44 855,49 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation Date ACHAT VENTE Nombre Prix unitaire Capitaux en € Nombre Prix unitaire Capitaux en € 14/01/2020 1 4,0495 4,05 1 4,0495 4,05 16/01/2020 247 3,9596 978,02 1 4,0895 4,09 17/01/2020 0 0,00 135 4,1415 559,10 20/01/2020 14 4,0400 56,56 0 0,00 21/01/2020 87 4,0028 348,24 1 4,0405 4,04 22/01/2020 11 4,0000 44,00 1 4,0005 4,00 23/01/2020 300 3,9741 1 192,23 1 4,0050 4,01 24/01/2020 0 0,00 50 4,1000 205,00 27/01/2020 1 4,1000 4,10 2 001 4,1550 8 314,16 28/01/2020 1 4,1600 4,16 1 4,1600 4,16 29/01/2020 751 4,2404 3 184,54 1 001 4,3498 4 354,15 30/01/2020 1 4,2405 4,24 1 4,2405 4,24 31/01/2020 1 4,2900 4,29 1 4,2900 4,29 03/02/2020 100 4,1800 418,00 0 0,00 05/02/2020 1 4,1795 4,18 1 4,1795 4,18 06/02/2020 101 4,1843 422,61 1 034 4,2515 4 396,05 07/02/2020 1 4,2005 4,20 1 001 4,3798 4 384,18 10/02/2020 1 4,3495 4,35 1 4,3495 4,35 11/02/2020 1 134 4,2582 4 828,80 1 4,3195 4,32 12/02/2020 1 4,2495 4,25 1 4,2495 4,25 13/02/2020 1 4,2495 4,25 1 4,2495 4,25 14/02/2020 1 4,2495 4,25 1 4,2495 4,25 17/02/2020 17 4,2235 71,80 97 4,3040 417,49 18/02/2020 1 4,1700 4,17 1 4,1700 4,17 19/02/2020 1 4,1660 4,17 1 4,1660 4,17 20/02/2020 10 4,1655 41,66 16 4,2660 68,26 21/02/2020 87 4,1810 363,75 37 4,2657 157,83 24/02/2020 307 4,1697 1 280,10 0 0,00 25/02/2020 108 4,1257 445,58 1 4,1505 4,15 26/02/2020 0 0,00 2 100 4,3000 9 030,00 27/02/2020 101 4,3213 436,45 1 4,3995 4,40 28/02/2020 1 001 4,3000 4 304,30 401 4,3998 1 764,32 03/03/2020 1 4,1005 4,10 8 4,2751 34,20 04/03/2020 1 4,3000 4,30 1 4,3000 4,30 05/03/2020 30 4,2974 128,92 1 4,2210 4,22 06/03/2020 145 4,2215 612,12 1 4,3000 4,30 09/03/2020 1 156 4,1957 4 850,23 500 4,2400 2 120,00 11/03/2020 1 4,1105 4,11 1 4,1105 4,11 12/03/2020 1 4,1100 4,11 401 4,1998 1 684,12 16/03/2020 102 4,2485 433,35 1 4,2500 4,25 17/03/2020 329 4,0513 1 332,88 1 4,1500 4,15 18/03/2020 317 4,0510 1 284,17 1 4,0515 4,05 19/03/2020 1 4,0515 4,05 1 4,0515 4,05 20/03/2020 1 4,0515 4,05 11 4,2531 46,78 23/03/2020 131 4,1012 537,26 1 4,2535 4,25 24/03/2020 389 4,1001 1 594,94 56 4,2370 237,27 25/03/2020 40 4,0805 163,22 0 0,00 26/03/2020 63 4,0603 255,80 1 4,0800 4,08 27/03/2020 1 4,1970 4,20 1 4,1970 4,20 30/03/2020 20 4,0574 81,15 1 4,1975 4,20 31/03/2020 25 4,0404 101,01 94 4,2255 397,20 01/04/2020 151 4,0613 613,26 1 4,2595 4,26 02/04/2020 1 4,0600 4,06 1 4,0600 4,06 03/04/2020 0 0,00 100 4,3400 434,00 06/04/2020 16 4,1513 66,42 1 4,3200 4,32 07/04/2020 201 4,1148 827,07 1 4,2800 4,28 08/04/2020 287 3,9641 1 137,70 94 3,9887 374,94 09/04/2020 1 4,0800 4,08 1 4,0800 4,08 14/04/2020 22 4,0018 88,04 0 0,00 15/04/2020 1 4,0000 4,00 1 4,0000 4,00 16/04/2020 1 4,0000 4,00 1 4,0000 4,00 17/04/2020 11 3,9709 43,68 11 4,0073 44,08 20/04/2020 1 4,0200 4,02 1 4,0200 4,02 21/04/2020 1 4,0200 4,02 1 4,0200 4,02 22/04/2020 31 3,9226 121,60 1 4,0000 4,00 23/04/2020 1 3,9200 3,92 1 3,9200 3,92 24/04/2020 10 3,9200 39,20 0 0,00 27/04/2020 1 3,9400 3,94 11 3,9945 43,94 28/04/2020 100 4,1400 414,00 60 4,3400 260,40 29/04/2020 1 4,0800 4,08 101 4,2978 434,08 30/04/2020 1 4,3200 4,32 1 4,3200 4,32 04/05/2020 115 4,1174 473,50 115 4,3261 497,50 05/05/2020 200 4,3000 860,00 100 4,4800 448,00 06/05/2020 1 4,5200 4,52 1 4,5200 4,52 07/05/2020 1 4,1800 4,18 1 4,1800 4,18 08/05/2020 3 4,3000 12,90 0 0,00 11/05/2020 1 4,3200 4,32 54 4,5948 248,12 12/05/2020 50 4,5600 228,00 0 0,00 13/05/2020 1 4,5600 4,56 1 4,5600 4,56 14/05/2020 195 4,1000 799,50 15 4,2933 64,40 15/05/2020 1 4,2800 4,28 86 4,3788 376,58 18/05/2020 1 4,3800 4,38 8 4,4675 35,74 19/05/2020 1 4,5000 4,50 39 4,5000 175,50 20/05/2020 1 4,6000 4,60 1 4,6000 4,60 21/05/2020 1 4,4400 4,44 1 4,4400 4,44 22/05/2020 1 4,4600 4,46 1 4,4600 4,46 25/05/2020 1 4,4600 4,46 1 4,4600 4,46 26/05/2020 1 4,4600 4,46 1 4,4600 4,46 27/05/2020 1 4,4600 4,46 1 4,4600 4,46 28/05/2020 1 4,4600 4,46 1 4,4600 4,46 29/05/2020 1 4,4800 4,48 41 4,7142 193,28 01/06/2020 112 4,4818 501,96 150 4,6880 703,20 02/06/2020 1 4,4800 4,48 1 4,4800 4,48 08/06/2020 0 0,00 72 4,8722 350,80 09/06/2020 50 4,5000 225,00 0 0,00 10/06/2020 150 4,3000 645,00 0 0,00 12/06/2020 1 4,2000 4,20 0 0,00 16/06/2020 10 4,4000 44,00 31 4,6645 144,60 17/06/2020 120 4,6167 554,00 30 4,7800 143,40 18/06/2020 29 4,4000 127,60 0 0,00 19/06/2020 101 4,3400 438,34 97 4,6014 446,34 22/06/2020 10 4,4820 44,82 126 4,6715 588,61 23/06/2020 306 4,4813 1 371,28 0 0,00 24/06/2020 207 4,2538 880,54 0 0,00 25/06/2020 308 4,0020 1 232,62 0 0,00 29/06/2020 0 0,00 100 4,5400 454,00

