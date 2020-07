Mary Kay Inc. rozszerza współpracę z The Nature Conservancy w celu ochrony dróg wodnych na całym świecie

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--W zeszłym roku spółka Mary Kay Inc. międzynarodowy lider w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibilit; CSR) ogłosiła, że nawiązała współpracę z The Nature Conservancy w celu ochrony łowisk w Teksasie i Zatoce Meksykańskiej. Dziś Mary Kay ma przyjemność ogłosić, że współpraca z The Nature Conservancy została rozszerzona o drogi wodne -i żyjące w nich gatunki - na całym świecie.

„Życie na Ziemi zaczęło się w oceanach i jest od nich uzależnione – powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor generalny Mary Kay. - Woda to najcenniejszy zasób naszej planety i niezwykle istotne jest, abyśmy podejmowali działania na rzecz jej ochrony. Rozszerzając naszą współpracę z The Nature Conservancy koncentrowaliśmy się na drogach wodnych w pobliżu naszego rodzimego stanu Teksas. Jednak jako spółka ogólnoświatowa, mamy świadomość, że potrzeba niesienia pomocy wykracza poza Zatokę Meksykańską. Z entuzjazmem wspieramy ochronę ekosystemów i bioróżnorodności na całym świecie”.

The Nature Conservancy to wiodąca organizacja ochrony przyrody założona w 1951 roku, która działa na całym świecie w celu ochrony lądów i wód, które są najważniejsze pod względem ekologicznym dla środowiska i człowieka. Działalność The Nature Conservancy opiera się na nauce i jest napędzana pragmatycznymi rozwiązaniami najbardziej palących problemów z zakresu ochrony przyrody, wdrażanymi na szeroką skalę.

Programy ochrony środowiska są niezwykle rozległe i różnorodne – jak życie w oceanach, które mają za zadanie chronić. Oprócz programu ochrony łowisk w Teksasie, Mary Kay będzie także wspierać The Nature Conservancy w ramach następujących programów:

Australia: w Australii Północnej Mary Kay nawiąże współpracę z rdzenną ludnością tych terenów, dążąc do wzrostu roli kobiet w działaniach na rzecz ochrony środowiska, w tym udoskonalaniu korzystnych rozwiązań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, współpracy z podmiotami rządowymi i pozarządowymi na rzecz szerszego wdrażania narzędzi służących ochronie środowiska oraz utworzenia kobiecego obozu na terenie nieruchomości Fish River Station o powierzchni 445 tys. akrów, położonej na Terytorium Północnym;

Nowa Zelandia: w Nowej Zelandii Mary Kay i The Nature Conservancy zaangażują się wraz z rdzenną ludnością w zrównoważone akwakultury wspierając m.in. realizację działań na rzecz odbudowywania populacji dzikich skorupiaków w zatoce Hauraki niedaleko Auckland oraz utworzenie specjalnego funduszu mającego zrzeszać większą liczbę filantropów wokół idei odbudowy rodzimej fauny i flory;

Meksyk: w Meksyku Mary Kay i The Nature Conservancy połączą siły z funduszem wodnym Monterrey Water Fund, co pozwoli poprawić jakość zlewisk i wspierać kobiety na tym obszarze. Prowadzone działania będą obejmować systemy irygacyjne, analizę podłoża oraz dywersyfikację produkcji roślinnej;

Chiny: w Chinach Mary Kay i The Nature Conservancy będą podejmować działania na rzecz ochrony górnych dopływów na terenach wiejskich w ramach zapewniania czystej wody pitnej dla milionów ludzi w całym kraju. Do roku 2021 zespół planuje przedstawić pięć tego typu projektów w prowincjach Zhejiang, Fujian, Guangdong i jednej innej;

Tereny oceaniczne: współpraca będzie także służyć ograniczaniu skutków zanieczyszczenia plastikiem łowisk tuńczyka na terenie Indo-Pacyfiku. Partnerzy będą wspólnie z czołowymi badaczami zajmującymi się plastikiem ustalać które łowiska w największym stopniu zanieczyszczają oceany i wdrażać programy pilotażowe pozwalające zmniejszać poziom zanieczyszczeń i oczyszczać morza;

Wyspy Salomona: na Wyspach Salomona partnerzy będą chronić żółwie poprzez prowadzoną przez kobiety ekoturystykę na terenie Południowego Pacyfiku. Mary Kay podejmie działania na rzecz stworzenia opłacalnego, prowadzonego lokalnie przedsiębiorstwa agroturystycznego na Wyspach Arnarvon, które przyczyni się do ochrony żółwi i pozwoli zapewnić zrównoważony i sprawiedliwy dochód miejscowej ludności, która jest najlepiej przygotowana do ochrony tego zagrożonego gatunku;

Kolumbia: poprzez fundusz wodny Bogota Water Fund partnerzy będą poprawiać bezpieczeństwo wodne milionów ludzi w Kolumbii;

Kanada: w Kanadzie Mary Kay wraz z The Nature Conservancy wesprą miejscowych włodarzy w wysiłkach na rzecz obecnych i przyszłych liderów lokalnych społeczności na tradycyjnie przez nich zajmowanych obszarach. Będzie to inwestycja w lepszą przyszłość dla tych społeczności i ich kolejnych pokoleń oraz terenów na których mieszkają i wód z których korzystają;

Europa: na terenie Wielkiej Brytanii i Niemiec partnerzy będą działać na rzecz ochrony bioróżnorodności i zasobów morskich odbudowując populację rodzimej ostrygi jadalnej. W Hiszpanii partnerzy utworzą fundusz wodny – kraj ten obecnie zmaga się z trudnymi wyzwaniami w zakresie niedoborów i jakości wody.

„Zdrowe, pełne różnorodnych form życia oceany są nam potrzebne do rybołówstwa, pracy i zabawy – stwierdziła Lily Verdone, dyrektor The Nature Conservancy ds. wód słodkich i morskich. - Ochrona oceanów to jednak coś więcej niż tylko ochrona naszej planety – oceany każdego roku dają globalnej gospodarce zastrzyk 1,5 trylionów USD. Mary Kay od dawna podejmuje działania na rzecz zmian, które pozwolą planecie wydajnie funkcjonować przez wiele pokoleń. Spółka jest więc dla The Nature Conservancy naturalnym - i mile widzianym - partnerem. W Teksasie udało nam się już zaobserwować pozytywne zmiany i z entuzjazmem czekamy na to, co uda nam się osiągnąć wraz z pomocą firmy na całym świecie”.

Spółka Mary Kay była także sponsorem konferencji EarthxOcean. Podczas transmitowanego na żywo w internecie wydarzenia, w którym udział wzięli eksperci, badacze i podmioty zajmujące się ochroną przyrody, dyskutowano na tematy takie jak inicjatywa High Seas Initiative, odbudowa raf koralowych, rozwiązania problemu plastiku w oceanach i zrównoważone łowiska.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z prekursorek, które przełamywały ograniczenia zawodowe stawiane kobietom, założyła swoją firmę kosmetyczną przeszło 55 lat temu, stawiając sobie trzy cele – tworzyć dla kobiet szanse na dochodową i satysfakcjonującą działalność, wytwarzać produkty, którym nie sposób się oprzeć oraz czynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Mary Kay z zaangażowaniem analizuje naukowe podstawy piękna, produkując zaawansowane kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki kolorowe i suplementy diety. Działając przez swoją fundację (The Mary Kay FoundationSM), spółka przeznaczyła ponad 78 mln $ na badania nad rakiem i schroniska dla ofiar przemocy domowej. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy.

The Nature Conservancy

The Nature Conservancy to ogólnoświatowa organizacja zajmująca się ochroną terenów i wód od których zależy życie wszystkich organizmów. W oparciu o wiedzę naukową tworzymy innowacyjne, praktyczne rozwiązania najtrudniejszych wyzwań, z jakimi zmaga się obecnie świat, aby środowisko naturalne i ludzie mogli razem dobrze się rozwijać. Stawiamy czoła zmianom klimatycznym, ochronie terenów, wód i oceanów na niespotykaną dotąd skalę, zapewniając zrównoważoną gospodarkę żywnościową i wodną i wspierając wysiłki miast na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działając na obszarze 79 państw i terytoriów stosujemy filozofię opartą na współpracy z miejscową ludnością, samorządami, sektorem prywatnym i innymi partnerami. Więcej informacji na stronie www.nature.org oraz na profilu @nature_press w serwisie Twitter.

