首次虚拟化LiveWorx数字化转型活动吸引了数万人参加

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--已有十年历史的年度LiveWorx®数字化转型活动首次在网上举行，并汇聚了全球成千上万的行业领导者。这项为期一天的活动由特约赞助商PTC (NASDAQ: PTC)主持，共有120多场会议，涵盖的主题包括增强现实(AR)、人工智能(AI)、5G、机器人技术、软件即服务(SaaS)、工业物联网(IIoT)、产品生命周期管理(PLM)和计算机辅助设计(CAD)等。

PTC总裁兼首席执行官Jim Heppelmann表示：“今年的虚拟活动依旧让我们所有人感受到了以往亲身参与所体验到的魔幻、兴奋和推动变革的动力。看到今年的活动从里到外所体现出的更大的变革性力量，我感到尤为高兴。对于全球社会而言，2020年是挑战和发展并存的一年。我对明年的活动如何延续今年的激情和动力充满期待。”

激发变革

为了向塑造了技术社区的行动和事业提供支持，LiveWorx决定在整个活动期间依照参与者行为向四家慈善机构提供捐赠。对于进入虚拟社交休息室，使用#LiveWorx在社交媒体上分享他们的体验，或完成在线寻宝活动的每位参与者，他们的每一行为都将带来对世界自然基金会(WWF)、国际救援委员会、救助儿童会(Save the Children)和Black Girls CODE约1美元的捐助。在活动的最后主题演讲之后，赞助商PTC将对所有捐款全额配捐。

Black Girls CODE创始人兼首席执行官Kimberly Bryant表示：“在今年的LiveWorx活动中重现Black Girls CODE的故事，使我们得以向全球宣传我们的使命，并强调为什么我们必须在今天直面这场危机，以确保更加光明和更具包容性的明天。尽管还有很多工作要做，但我很荣幸能有机会分享这一信息，并将继续为进入STEM社区的所有女性争取包容性。”

作为其在整个技术行业促进包容性这一使命的一部分，LiveWorx不断努力在此次活动所代表的STEM领域体现更多的性别、种族和地理多样性。在今年的活动中，21%的演讲者为女性或非二元性别，27%的演讲者是黑人、土著和有色人种(BIPOC)，23%的演讲者居住在美国以外。

在“新常态”中茁壮成长

在为期一天的活动中，与会人员聆听了社区技术专家的精彩发言，主题演讲嘉宾包括：

如需重播LiveWorx主题演讲、跟踪聚焦等，请访问LiveWorx 2020内容档案库。活动重播将一直提供到2021年春季。

重大产品公告将工业企业技术推向未来的边缘

与LiveWorx 20一样让人感受到激动和兴奋的是，PTC分享了其ThingWorx® IIoT Platform和Windchill® PLM Software的重大产品版本发布；11月份收购Onshape® SaaS技术之后的最新进展；以及与赞助商罗克韦尔自动化和微软合作推出新的工厂见解即服务产品。

除今年的冠名赞助商Analog Devices之外，还有11家公司为LiveWorx 20提供了支持，其中包括顶级赞助商Ansys、AT&T Business、爱立信、安永和Transition Technologies，以及卓越赞助商Archer Grey、德勤、EPLAN、Hewlett Packard Enterprise和Kalypso。

关于PTC (NASDAQ: PTC)

PTC助力全球制造商通过软件解决方案来实现两位数的变化影响，这些解决方案使他们能够加快产品和服务创新、提升运营效率并提高员工生产力。PTC与广泛的合作伙伴网络相结合，让客户能够灵活地掌握如何部署其技术，以在本地、云端或通过其纯软件即服务(SaaS)平台推动数字化转型。PTC不仅构想更美好的世界，而且还为之而努力。

PTC.com @PTC 博客

PTC、LiveWorx、ThingWorx, Windchill、Onshape和PTC标识均为PTC Inc.和/或其子公司在美国和其他国家的商标或注册商标。

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