Nonostante il Covid-19, Deenova vince i primi contratti di automazione farmaceutica in Spagna

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha riferito oggi che il suo impareggiabile impulso di mercato nel 2020, si espande incessantemente in Spagna, con la sua prima gara pubblica vinta da Deenova dall'Ospedale Universitario di Bellvitge e dall'Istituto Catalano della Salute e separatamente con la società Algalasa per ospedali privati in tutta la Spagna .

Jose Luis Temes, MD, Presidente di Algalasa ed ex Sottosegretario alla Salute presso il Ministero della Salute spagnolo, Direttore del Servizio sanitario nazionale in Spagna e Direttore generale di numerosi ospedali spagnoli, tra cui la Fondazione Jimenez Diaz, Hospital La Paz e Hospital Queen Sofia, ha affermato: "Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di integrare le soluzioni Deenova per completare il nostro portafoglio. In Algalasa siamo esperti nel fornire soluzioni di prima classe per l'automazione del flusso di lavoro dei farmaci e dei dispositivi medici negli ospedali e nelle farmacie. I prodotti Deenova hanno una tecnologia unica e un approccio commerciale al ROI nel mercato dell'assistenza sanitaria che migliora contemporaneamente la sicurezza dei pazienti, la soddisfazione del personale, la qualità e l'efficienza dei processi della farmacia, utilizzando un eccellente processo a circuito chiuso dalla prescrizione fino alla somministrazione a bordo letto."

Fulvio Rudello, Chief Operating Officer di Deenova, ha aggiunto: "In qualità di team leader di Deenova nella progettazione del nostro robot per la farmacia meccatronica di nuova generazione, è stato fondamentale stabilire un livello molto alto per l'industria. La nostra idea e ambizione era di fornire una soluzione di livello mondiale non solo per i farmaci solidi orali, ma anche per gestire in modo completamente automatico tutti i formati farmaceutici di confezionamento di farmaci liquidi, come flaconi, siringhe, fiale e tutti gli altri formati di bustine di cerotti e supposte. Tutti in Deenova sono molto orgogliosi di sorpassare altri prodotti di automazione e robot nel settore”.

L'Ospedale Universitario Bellvitge si trova a Hospitalet de Llobregat, Barcellona. Con i suoi oltre 900 letti, è un centro di riferimento terziario pubblico per una comunità di oltre 200.000 abitanti sull'intero asse meridionale della Catalogna fino al fiume Ebro e parte dell'Istituto Catalano della Salute. Il Campus dell’Ospedale Universitario Bellvitge ospita anche l'Università di Barcellona, l'Istituto Catalano di Oncologia e l'Istituto di Ricerca IDEBELL, per ulteriori informazioni, fare riferimento a https://bellvitgehospital.cat

Deenova è il principale fornitore indiscusso di soluzioni meccatroniche combinate (robotiche e di automazione) per farmaci a circuito chiuso e tracciabilità dei dispositivi medici basati su RFID nel settore sanitario, sempre e ovunque. Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova, contribuiranno notevolmente a facilitare le crescenti pressioni degli operatori sanitari per: migliorare contemporaneamente la sicurezza dei pazienti, ridurre gli errori terapeutici, minimizzare gli sprechi e la diversione controllata delle sostanze, contenere i costi e ridurre il divario tra l'aumento del volume/acuità dei pazienti e scarsità di personale. Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione di farmaci e dispositivi medici impiantabili / monouso con un risparmio atteso tra il 15% e il 25%. Visitare www.deenova.com per ulteriori informazioni sulle sue soluzioni leader di mercato.