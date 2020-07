Malgré le Covid-19, Deenova remporte ses premiers contrats d'automation pharmaceutique en Espagne

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova a annoncé aujourd'hui que son impulsion de marché inégalée en 2020 s'étend egalement en Espagne, avec le premier appel d’offres public remporté par Deenova auprès de L’hôpital Universitaire de Bellvitge et de l’Institut Catalan de la Santé, et séparément avec la société Algalasa pour les hôpitaux privés dans toute l'Espagne.

Jose Luis Temes, MD, président d'Algalasa et ancien sous-secrétaire au ministère espagnol de la Santé, directeur du service national de santé en Espagne et directeur général de plusieurs hôpitaux espagnols, dont la Fondation Jimenez Diaz, l'hôpital La Paz et l'hôpital Queen Sofia , a ajouté: "Nous sommes très heureux et fiers d'incorporer les solutions Deenova pour compléter notre portefeuille. A Algalasa, nous sommes des experts reconnus dans la fourniture de solutions de première classe pour l'automation des flux de médicaments et des dispositifs médicaux au sein des structures hospitalieres des pharmacies. Deenova offre une technologie unique et une approche commerciale basèe sur le retour sur investissement, qui améliore simultanément, la sécurité des patients, la satisfaction du personnel, la qualité et l'efficacité des processus de pharmacie, le tout en utilisant un “boucle fermée” remarquable, qui va de la prescription jusqu'à l'administration au patient."

Fulvio Rudello, Chief Operating Officer de Deenova, a ajouté: «En tant que chef d'équipe de Deenova pour la conception de notre robot de pharmacie de dernière génération, il était crucial de fixer la barre très haut pour l'industrie. Notre idée et notre ambition étaient de fournir une solution de classe mondiale non seulement pour les médicaments solides oraux, mais pour gérer de manière entièrement automatique tous les formats pharmaceutiques d'emballage des médicaments liquides, tels que les flacons, les seringues, les ampoules, mais egalement tous les autres formats de sachets de patchs, et suppositoires. Chez Deenova, tout le monde est très fier d’avoir contribué à cet avancement technologique dans le domaine de l'automation et de la robotique».

L’hôpital Universitaire de Bellvitge est situé à Hospitalet de Llobregat, Barcelone. Avec ses plus de 900 lits, c'est un centre de référence tertiaire public pour une communauté de plus de 200 000 habitants sur tout l'axe sud de la Catalogne jusqu'à l'Èbre et une partie de l’Institut Catalan de la Santé. Le Bellvitge Campus universitaire de l’hôpital de Bellvitge abrite également l’université de Barcelone, Catalan l’Institut Catalan d’Oncologie et l’Institut de recherche IDEBELL . Pour plus d'informations, consultez https://bellvitgehospital.cat

Deenova est le leader incontesté de solutions combinées de mécatronique (Robotique et automation) pour la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux dans l'industrie de la santé.

Les solutions uniques, brevetées, et entièrement intégrées de Deenova ont contribué et contribueront encore plus dans le futur à une meilleure efficacité pour les prestataires de soins de santé en améliorant la sécurité des patients par la réduction des erreurs de traitement, en réduisant le gaspillage et par la réduction des coûts de fonctionnement, tout en réduisant les pressions sur le personnel soignant.

Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables ou à usage unique, avec une économie de coûts attendue entre 15% et 25%.

Veuillez visiter le site www.deenova.com pour plus d'informations sur ses solutions leaders du marché.