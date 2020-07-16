Brightcove擴大世界一流的全球合作夥伴計畫

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的視訊技術平臺Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今天宣布擴大Brightcove全球合作夥伴計畫，以進一步利用視訊的強大優勢，快速、輕鬆地吸引全球觀眾。Brightcove全球合作夥伴計畫擁有眾多專門面向媒體和企業組織的合作夥伴，這增加了Brightcove領先的視訊技術解決方案的覆蓋範圍，有助於透過視訊來推動創新和變革性業務策略。

視訊如今是業務成功的必要因素之一。Brightcove的全球合作夥伴計畫讓全球組織可以立即使用視訊技術，並透過最適合其商業模式的管道快速實作。透過建立世界一流的合作夥伴社群，Brightcove進一步讓視訊消費變得民主化，使世界各地的公司都能將其故事帶給身處各地的觀眾。

新擴展的計畫適合那些致力於確保為客戶和終端使用者提供最佳體驗的有遠見的公司。該計畫包括三種類型的合作夥伴：

推薦合作夥伴(Referral Partners)：將其客戶直接推薦給Brightcove以獲得完整視訊解決方案的合作夥伴。

解決方案合作夥伴(Solution Partners)：為其企業和媒體客戶建構完整視訊管理解決方案的系統整合商和代理商。

主授權合作夥伴(Master License Partners)：這類合作夥伴以代管服務提供者的身分，向需要Brightcove提供的品質、選擇和支援的各種規模的客戶提供Brightcove視訊技術和解決方案。

主授權合作夥伴計畫讓任何規模的客戶都可以使用完整的Brightcove平臺。這項新計畫使主授權合作夥伴可以利用他們的專長，直接面對和服務於客戶，向客戶提供世界一流的Brightcove視訊。無論規模大小、內容類型和位置如何，合作夥伴和客戶都可以使用由Brightcove提供支援的領先視訊技術。

NovaStream共同創辦人Blaise Kremer表示：「在我們繼續幫助企業傳播線上視訊內容的過程中，我們希望確保為他們提供市場上最強大、最優秀的視訊解決方案。Brightcove的解決方案使得與我們合作的組織能夠更好地向觀眾提供視訊內容，從而擴大覆蓋面並提供出色的觀看體驗。我們很高興加入Brightcove合作夥伴計畫，並期待著幫助更多的公司獲得視訊的好處。」

Digital Solution International Co., Ltd.執行長Nuthapong Temsiripong表示：「我們很高興加入Brightcove全球合作夥伴網路，幫助我們的客戶始終站在視訊革命的最尖端。我們與Brightcove擁有長期的合作關係，一直透過緊密合作來幫助媒體公司降低視訊流成本和增加收入。隨著我們加入擁有更多增強功能和資源的新合作夥伴計畫，我們很高興看到我們共同的客戶繼續透過視訊取得成功。」

Brightcove全球合作夥伴副總裁Lynn D. Tinney表示：「Brightcove致力於提供強大的全球合作夥伴和通路生態系統，以支援我們客戶嚴格的視訊需求。客戶是我們的第一優先事務，我們增強全球合作夥伴計畫的目的，就是要幫助他們提供出色的視訊體驗和超出觀眾的期望。我們的合作夥伴提供的服務和解決方案處於數位轉換的最尖端，而Brightcove提供了推動該網路發展的核心技術，我們讓認真對待視訊的組織能夠為世界各地的觀眾提供安全可靠的內容。」

欲瞭解有關Brightcove全球合作夥伴計畫的更多資訊，請造訪：https://www.brightcove.com/en/become-a-partner

關於Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

我們是世界領先的視訊技術平臺供應商。憑藉屢獲殊榮的技術和服務，我們利用視訊來激發、娛樂和吸引觀眾，幫助70多個國家的組織因應業務挑戰和創造策略機會。

自2004年成立以來，Brightcove一直在努力突破極限，為認真對待視訊的人建立一個穩健、可擴展、直覺的平臺。歸功於於全球基礎建設、無與倫比的客戶支援、廣泛的合作夥伴生態系統以及對研發的不懈投資，Brightcove視訊樹立了專業級視訊管理、發行和貨幣化的標準。欲瞭解更多資訊，請造訪www.brightcove.com。

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