Brightcove扩大世界一流的全球合作伙伴计划

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的视频技术平台Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今天宣布扩大Brightcove全球合作伙伴计划，以进一步利用视频的强大优势，快速、轻松地吸引全球观众。Brightcove全球合作伙伴计划拥有众多专门面向媒体和企业组织的合作伙伴，这增加了Brightcove领先的视频技术解决方案的覆盖范围，有助于通过视频来推动创新和变革性业务战略。

视频如今是业务成功的必要因素之一。Brightcove的全球合作伙伴计划让全球组织可以立即用上视频技术，并通过最适合其业务模式的渠道快速实施。通过建立世界一流的合作伙伴社区，Brightcove进一步让视频消费变得民主化，使世界各地的公司都能将其故事带给身处各地的观众。

新扩展的计划适合那些致力于确保为客户和最终用户提供最佳体验的有远见的公司。该计划包括三种类型的合作伙伴：

推荐合作伙伴(Referral Partners)：将其客户直接推荐给Brightcove以获得完整视频解决方案的合作伙伴。

解决方案合作伙伴(Solution Partners)：为其企业和媒体客户构建完整视频管理解决方案的系统集成商和代理商。

主许可合作伙伴(Master License Partners)：这类合作伙伴以托管服务提供商的身份，向需要Brightcove提供的质量、选择和支持的各种规模的客户提供Brightcove的视频技术和解决方案。

主许可合作伙伴计划让任何规模的客户都可以使用完整的Brightcove平台。这项新计划使主许可合作伙伴可以利用他们的专长，直接面对和服务于客户，向客户提供世界一流的Brightcove视频。无论规模大小、内容类型和位置如何，合作伙伴和客户都可以使用由Brightcove提供支持的领先视频技术。

NovaStream联合创始人Blaise Kremer表示：“在我们继续帮助企业传播在线视频内容的过程中，我们希望确保为他们提供市场上最强大、最优秀的视频解决方案。Brightcove的解决方案使得与我们合作的组织能够更好地向观众提供视频内容，从而扩大覆盖面并提供出色的观看体验。我们很高兴加入Brightcove合作伙伴计划，并期待着帮助更多的公司获得视频的好处。”

Digital Solution International Co., Ltd.首席执行官Nuthapong Temsiripong表示：“我们很高兴加入Brightcove全球合作伙伴网络，帮助我们的客户始终站在视频革命的最前沿。我们与Brightcove有着长期的合作关系，一直通过紧密合作来帮助媒体公司降低视频流成本和增加收入。随着我们加入拥有更多增强功能和资源的新合作伙伴计划，我们很高兴看到我们共同的客户继续通过视频取得成功。”

Brightcove全球合作伙伴副总裁Lynn D. Tinney表示：“Brightcove致力于提供强大的全球合作伙伴和渠道生态系统，以支持我们客户严格的视频需求。客户是我们的第一优先事务，我们增强全球合作伙伴计划的目的，就是要帮助他们提供出色的视频体验和超出观众的期望。我们的合作伙伴提供的服务和解决方案处于数字转换的最前沿，而Brightcove提供了推动该网络发展的核心技术，我们让认真对待视频的组织能够为世界各地的观众提供安全可靠的内容。”

欲了解有关Brightcove全球合作伙伴计划的更多信息，请访问：https://www.brightcove.com/en/become-a-partner

关于Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

我们是世界领先的视频技术平台提供商。凭借屡获殊荣的技术和服务，我们利用视频来激发、娱乐和吸引观众，帮助70多个国家的组织应对业务挑战和创造战略机遇。

自2004年成立以来，Brightcove一直在努力突破极限，为认真对待视频的人创建一个健壮、可扩展、直观的平台。得益于全球基础设施、无与伦比的客户支持、广泛的合作伙伴生态系统以及对研发的不懈投资，Brightcove视频树立了专业级视频管理、发行和货币化的标准。欲了解更多信息，请访问www.brightcove.com。

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