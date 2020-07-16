智原推出Ariel™物联网SoC开发平台 采用英飞凌SONOS eFlash技术

台湾新竹--(BUSINESS WIRE)--ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技（Faraday Technology Corporation，TWSE：3035）今日推出新一代物联网SoC开发平台Ariel™，该平台基于联电40納米超低功耗（40uLP）工艺并采用英飞凌SONOS eFlash技术。相较前一代55納米Uranus+™平台，Ariel SoC开发平台可减少35%操作功耗，满足智能物联网AIoT、工业物联网IIoT、智能电网、穿戴装置与携带型装置的超低功耗SoC设计需求。

智原Ariel平台搭载Cortex-M4核心、1MB嵌入式闪存、USB OTG、12-bit ADC、10-bit DAC、安全系统与完善的软件开发工具包支持；搭配特有的DVFS动态电压频率管理可实现低功耗与高效能的平衡表现，平台中亦内建低功耗IP解决方案以达到嵌入式系统应用的超低功耗需求。此外，藉由英飞凌SONOS eFlash优异的技术，与其它市面上的eFlash方案相比，可使用更少的光罩层数来实现，因此不但晶圆费用更低也相对地缩短生产周期。

英飞凌内存解决方案部总裁Sam Geha表示：“我们很高兴与智原合作并提供我们的SONOS eFlash于Ariel SoC平台。40uLP SONOS工艺已经实际量产过许多项目，我们相信这项技术也将会协助智原的客户拓展更多的物联网与微控制器相关产品，并带来卓越的处理性能及更快的上市时间。”

智原科技营运长林世钦表示：“英飞凌的SONOS为嵌入式闪存提供经济有效的简易途径。我们很开心能够在新推出的Ariel平台导入英飞凌SONOS eFlash，这项进阶的eFlash解决方案能够协助客户在新一代物联网SoC设计上达到更佳的超低功耗与高效能表现。”

如欲了解更多智原的Ariel SoC开发平台产品信息，请浏览www.faraday-tech.com。

关于智原科技

智原科技（Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035）为专用集成电路（ASIC）设计服务暨知识产权（IP）研发销售领导厂商，通过ISO 9001与ISO 26262认证，总公司位于台湾新竹科学园区，并于中国大陆、美国与日本设有研发、营销据点。重要的IP产品包括：I/O、标准单元库、Memory Compiler、兼容ARM指令集CPU、LPDDR4/4X、DDR4/3、MIPI D-PHY、V-by-One、USB 3.1/2.0、10/100 Ethernet、Giga Ethernet、SATA3/2、PCIe Gen4/3、28G可编程高速SerDes，以及数百个外设数字及混合讯号IP。更多信息，请浏览智原科技网站www.faraday-tech.com或关注微信号faradaytech。