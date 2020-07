Air Liquide signe un nouveau contrat à long terme avec NLMK, un leader de l’acier en Russie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et NLMK, l’un des principaux producteurs d’acier en Russie, signent un nouveau partenariat de long terme. Dans le cadre de cet accord, Air Liquide investira environ 100 millions d’euros sur le site emblématique de NLMK situé à Lipetsk, dans trois projets dont, la construction d’une unité de séparation d’air (ASU) de dernière génération, l’acquisition de l’unité d’hydrogène existante sur le site et l’unité de production des gaz rares. Cette opération constitue également le socle de la croissance de l’activité Industriel Marchand d’Air Liquide sur un des marchés les plus importants dans la région de Moscou. En s’appuyant sur les nouvelles méthodes de travail, les équipes ont pu finaliser ce nouveau partenariat par voie numérique, durant la période de confinement liée à la crise sanitaire du Covid-19.

Air Liquide va concevoir, construire, détenir et exploiter une nouvelle unité de séparation des gaz de l’air répondant aux plus hauts standards en matière de sécurité, d’efficacité et de fiabilité. Avec une capacité de production de 1 000 tonnes d’oxygène par jour, cette unité sera installée sur le site de Lipetsk en vue d’intensifier la production d’acier sur ce site majeur de NLMK. Le site de Lipetsk figure parmi les 5 sites les plus compétitifs au monde pour la production de plaques et de bobines laminées à chaud. Dotée des dernières technologies en matière d’efficacité énergétique, la nouvelle unité d’Air Liquide contribuera à améliorer la compétitivité en termes de coûts du site. L’unité devrait être opérationnelle en 2023. Par ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, Air Liquide reprendra dans les prochains mois la totalité des actifs de production d’hydrogène et de gaz rares du site de NLMK.

Finalisé par voie numérique en pleine crise du COVID, ce contrat souligne la capacité des deux entreprises à progresser en dépit du contexte. Ce partenariat à long terme avec NLMK renforce la position d’Air Liquide en Russie et illustre la stratégie de développement de l’entreprise dans des sites industriels majeurs. En outre, ce projet permet d’insuffler une nouvelle dynamique de croissance de l’activité Industriel Marchand dans cette région de Moscou, l’un des plus grands marchés pour cette activité, soit 30 % du marché dans le pays, ainsi qu’une source d’approvisionnement fiable en gaz rares pour les clients d’Air Liquide au niveau mondial.

François Jackow, directeur général adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, a déclaré : « Nous sommes ravis de devenir un partenaire de long terme de NLMK, un leader dans son domaine. Ce contrat illustre la stratégie de croissance de notre branche d’activité Grande Industrie au sein des principaux sites industriels. Il démontre également la force de notre modèle intégré en permettant l’essor de l’activité Industriel Marchand dans ce marché régional particulièrement dense. Par ailleurs, Air Liquide contribuera à améliorer l’efficacité énergétique de ce site emblématique de NLMK grâce à son expertise technologique et à ses solutions innovantes. Ce partenariat illustre concrètement la manière dont Air Liquide participe à une industrie moderne et durable. »

Air Liquide en Russie

Air Liquide est implantée en Russie depuis 1989. À l’origine, l’entreprise opérait essentiellement dans la vente d’équipements de production de gaz industriel. En 2005 fut fondée OOO Air Liquide, la filiale russe de production et de vente de gaz industriels. Aujourd’hui, la société exploite 15 sites industriels dans des régions clés. Plus de 550 employés fournissent des produits et des services à plus de 1 500 clients

