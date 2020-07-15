ExaGrid報告顯示新冠疫情期間季度業績仍表現強勁

麻塞諸塞州馬爾波羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--分層備份儲存領導廠商ExaGrid®今天宣布，該公司已完成截至2020年6月30日季度的計畫，並在本季增加了82名新客戶。重要交易包括19名初始購買金額達到六位數的新客戶和一名購買金額達到七位數的新客戶。

ExaGrid執行長兼總裁Bill Andrews表示：「疫情期間獲取82名新客戶是相當了不起的成就，其中20名新客戶的交易額達到六至七位數，而此時許多組織正面臨封鎖。這彰顯了ExaGrid價值主張、轉銷商通路和銷售組織的優勢。」

2020年第二季合作夥伴及產品亮點

第二季，歐洲、中東和非洲以及美洲的業務表現強勁，尤其是在美國、加拿大、法國、德國和澳大利亞。

繼續向使用Veeam® Software、Commvault®、Veritas®NetBackup、Oracle RMAN Direct和其他企業備份應用的企業組織銷售中階市場產品。

本季，Commvault背後的備份儲存業務實現創紀錄成長，Veritas NetBackup背後的銷售也不斷成長。

公司將在本季末推出一項名為保留時間鎖定(Retention Time-Lock)的新功能，這是一種用於勒索軟體復原的動態解決方案。ExaGrid獨特的分層備份解決方案和延遲刪除政策，確保駭客無法刪除長期備份資料和保留資料，讓組織能夠復原和保護其長期保留資料。

ExaGrid新近獲取的客戶正取代Dell EMC Data Domain、HPE StoreOnce和Veritas NetBackup 5200/5300系列重複資料刪除應用裝置。Andrews表示：「我們將替換Commvault和Veeam背後的低成本主要儲存磁碟，因為與戴爾、HPE Nimble、NTAP eSeries和Cisco 3260相比，ExaGrid要便宜得多。隨著公司向高階市場進軍，Commvault、Veeam和Veritas NetBackup將繼續實現成長。」

就備份和還原而言，備份到低成本磁碟很快捷，但如果長期保留資料，則需要大量磁碟，成本會變得非常高。為減少長期保留資料所需的磁碟數量，重複資料刪除應用裝置可降低儲存磁碟數量和成本，但重複資料刪除是在備份到磁碟的過程中進行，會導致備份的速度下降至磁碟效能的三分之一左右。此外，資料僅以重複資料刪除的格式儲存，會導致還原和VM開機變得十分緩慢，因為對於每個請求，資料必須重組或解除凍結。此外，重複資料刪除應用裝置是縱向擴充儲存裝置，只會隨著資料的增加而增加儲存容量，從而導致備份時間隨著資料的增加而持續增加、高成本的全面性大規模升級以及強制的產品淘汰。

不同的是，ExaGrid提供含有前端磁碟快取緩衝區的分層備份儲存，即效能層，該效能層直接將資料寫入磁碟以實現最快的備份，並直接從磁碟還原資料以實現最快的還原和VM開機。長期保留資料被分層到重複資料刪除資料存放庫，即保留層，以減少保留儲存的數量和降低由此產生的成本。這種兩層儲存方法以最低成本的儲存效率實現了最快的備份和還原效能。

此外，ExaGrid還提供橫向擴充架構，在這個架構中，可以隨著資料的增加而新增應用裝置。每個應用裝置都包括處理器、記憶體和網路連接埠，因此當資料增加時，可以使用所需的全部資源來維護固定長度的備份時間。這種橫向擴充儲存方法消除了昂貴的全面性大規模升級，並允許在同一個橫向擴充系統中混合使用不同尺寸和型號的應用裝置，從而消除了產品淘汰的問題，同時保護了前期和長期的IT投資。

關於ExaGrid

ExaGrid透過獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留存放庫和橫向擴充架構提供分層備份儲存。ExaGrid的緩衝區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器復原。保留存放庫具有最低的長期保留成本。ExaGrid的橫向擴充架構整合所有應用裝置，可確保隨著資料增加而提供固定長度備份時間，可避免代價昂貴的全面性大規模升級和產品淘汰。敬請造訪我們的網站exagrid.com或者在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的客戶成功案例中瀏覽我們的客戶對其ExaGrid體驗的評價以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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