ExaGrid报告显示新冠疫情期间季度业绩仍表现强劲

马萨诸塞州马尔伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--分层备份存储领先提供商ExaGrid®今天宣布，其已完成截至2020年6月30日季度的计划，并在本季度增加了82名新客户。重要交易包括19名初始购买额达到六位数的新客户和一名购买额达到七位数的新客户。

ExaGrid首席执行官兼总裁Bill Andrews表示：“疫情期间获取82名新客户是相当了不起的成就，其中20名新客户的交易额达到六至七位数，而此时许多组织正面临封锁。这彰显了ExaGrid价值主张、转销商渠道和销售组织的优势。”

2020年第二季度合作伙伴及产品亮点

第二季度，欧洲、中东和非洲以及美洲的业务表现强劲，尤其是在美国、加拿大、法国、德国和澳大利亚。

继续向使用Veeam® Software、Commvault®、Veritas®NetBackup、Oracle RMAN Direct和其他企业备份应用的企业组织销售中端市场产品。

本季度，Commvault背后的备份存储业务实现创纪录增长，Veritas NetBackup背后的销售也不断增长。

公司将在本季度末推出一项名为保留时间锁定的新功能，这是一种用于勒索软件恢复的动态解决方案。ExaGrid独特的分层备份解决方案和延迟删除政策，确保黑客不能删除长期备份数据和保留数据，让组织能够恢复和保护其长期保留数据。

ExaGrid新近获取的客户正取代Dell EMC Data Domain、HPE StoreOnce和Veritas NetBackup 5200/5300系列重复数据删除设备。Andrews表示：“我们将替换Commvault和Veeam背后的低成本主存储盘，因为与戴尔、HPE Nimble、NTAP eSeries和思科3260相比，ExaGrid要便宜得多。随着公司向高端市场进军，Commvault、Veeam和Veritas NetBackup将继续实现增长。”

就备份和恢复而言，备份到低成本磁盘很快捷，但如果长期保留数据，则需要大量磁盘，成本会变得非常高。为减少长期保留数据所需的磁盘数量，重复数据删除设备可降低存储磁盘数量和成本，但重复数据删除是在备份到磁盘的过程中进行的，会导致备份的速度下降至磁盘性能的三分之一左右。此外，数据仅以重复数据删除的格式存储，会导致恢复和VM开机变得十分缓慢，因为对于每个请求，数据必须重组或解除冻结。此外，重复数据删除设备是纵向扩展存储设备，只会随着数据的增加而增加存储容量，从而导致备份窗口随着数据的增加而持续增加、高成本的叉车升级以及强制的产品报废。

不同的是，ExaGrid提供带有前端磁盘缓存着陆区的分层备份存储，即性能层，该性能层直接将数据写入磁盘以实现最快的备份，并直接从磁盘恢复数据以实现最快的恢复和VM开机。长期保留数据被分层到重复数据删除数据存储库，即保留层，以减少保留存储的数量和降低由此产生的成本。这种两层存储方法以最低成本的存储效率实现了最快的备份和恢复性能。

此外，ExaGrid还提供横向扩展架构，在这个架构中，可以随着数据的增加而添加设备。每个设备都包括处理器、内存和网络端口，因此当数据增加时，可以使用所需的全部资源来维护固定长度的备份窗口。这种横向扩展存储方法消除了昂贵的叉车升级，并允许在同一个横向扩展系统中混合使用不同尺寸和型号的设备，从而消除了产品报废的问题，同时保护了前期和长期的IT投资。

关于ExaGrid

ExaGrid通过独特的磁盘缓存停放区、长期保留存储库和横向扩展架构提供分层备份存储。ExaGrid的停放区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。保留存储库具有最低的长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，可避免代价昂贵的叉车式升级和产品淘汰。敬请访问我们的网站exagrid.com或者在LinkedIn上与我们联系。请在我们的客户成功案例中浏览我们的客户对其ExaGrid体验的评价以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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