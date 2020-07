Společnost Mary Kay slaví desetileté výročí prosazování principů pro zlepšování postavení žen, jejich inkluzi do společnosti a zařazování do vedoucích funkcí

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Podle údajů Světového ekonomického fóra bude při současném tempu trvat 140 let, než bude na špičkových vedoucích pozicích dosaženo rovnoprávnosti pohlaví(1) a 99,5 roku než bude existovat svět, kde budou mít obě pohlaví stejná práva(2).

Tato tisková zpráva obsahuje multimedia. Kompletní tiskovou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20200714005391/en/

V souvislosti postupným opětovným otevíráním pracovních míst na celém světě uprostřed problémů s pandemií COVID-19, musí boj za posílení postavení žen ve veřejném i privátním sektoru pokračovat.

„V době, kdy krize způsobená onemocněním COVID-19 zhoršila zranitelnost žen a nerovnoprávnost pohlaví, jejichž důsledkem je „stínová pandemie,“(3) nabízí zásady pro posilování postavení žen důležité benefity pro všechny. Vyzývám naše kolegy, aby veřejně přislíbili, že budou zajišťovat rovnoprávnost pohlaví. Jak? Tím, že ženy zaměstnají, budou jim pomáhat a podporovat jejich nástup do vedoucích pozic v rámci svých firem. Jak se svět postupně mění a zotavuje z dopadů COVID-19, návrat k podnikání by měl, více než dřív, znamenat podnikání, do kterého jsou začleněny i ženy,“ uvedla Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay Inc.

„Gratulujeme společnosti Mary Kay k tomu, že podnikla první krok na své cestě k posílení postavení žen. Považujeme společnost Mary Kay za klíčového partnera v zaplňování genderových mezer na pracovišti, trhu a ve společnosti a v prosazování cílů udržitelného rozvoje,“ řekla Phumzile Mlambo-Ngcuková, výkonná ředitelka organizace OSN Women.

Video prohlášení Deborah Gibbinsové, provozní ředitelky společnosti Mary Kay si můžete prohlédnout zde.

Věděli jste? Genderová diverzita u pracovníků společnosti Mary Kay globálně a na vedoucích pozicích k červnu 2020:

• Zaměstnanci: 61 % žen

• Širší manažerský tým: 50 % žen

• Viceprezidenti: 52 % žen

• Ředitelé: 59 % žen

• Manažeři: 58% žen

• Podniky ovládající trh: 64% žen

• 10 nejlepších trhů: 60% žen

O společnosti Mary Kay

Originální žena bořící mýty, Mary Kay Ashová založila svou kosmetickou firmu před více než 56 lety se třemi cíli: nabídnout ženám skvělé příležitosti, vyrábět neodolatelné produkty a udělat ze světa lepší místo pro život. Z tohoto snu nakonec vznikla nadnárodní společnost s obratem v řádu miliard dolarů, která má milióny nezávislých prodejců v téměř 40 zemích světa. Firma Mary Kay se snaží věnovat výzkumu na poli kosmetiky a vyrábí špičkové produkty pro péči o pokožku, dekorativní kosmetiku, doplňky stravy a parfémy. Společnost Mary Kay se snaží pomáhat ženám a jejich rodinám tím, že na celém světě spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na výzkum rakoviny, ochranu obětí domácího násilí, zvelebování společnosti a zvyšování sebevědomí dětí, aby si dokázaly splnit své sny. Původní vize paní Mary Kay Ashové - „postupně zlepšovat jednu rtěnku denně“ tak i nadále platí. Další informace naleznete na stránkách MaryKay.com.

O zásadách posilování postavení žen

Principy (zásady) posilování postavení žen (The Women’s Empowerment Principles) (WEPS) představují pokyny pro podniky, jak propagovat rovnoprávnost pohlaví a posilovat postavení žen na pracovišti, trhu a ve společnosti. Principy společně vyhlášené organizacemi OSN Global Compact a OSN Women, se opírají o mezinárodní pracovní normy a lidská práva a poznání, že firmy hraji významnou roli v podpoře rovnoprávnosti pohlaví a posilování postavení žen. Přijetí sedmi principů je nejlepší cestou, jak mohou podniky usilovat o rovnoprávnost pohlaví a posílení postavení žen tak, jak jsou vytyčené v programu Udržitelného rozvoje do roku 2030 a programu Sedmnácti cílů udržitelného rozvoje. Další informace naleznete na stránkách WEPS.org.

