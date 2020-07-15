玫琳凱慶祝「女性賦權原則」十週年，持續致力於女性領導力和包容性

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--據世界經濟論壇(World Economic Forum)指出，以目前的速度，在最高層領導職務中達到性別平等還需要140年1，而全面男女平等還需99.5年2。

隨著全球工作場所在對COVID-19的擔憂中逐步復工，公私部門中對女性賦權的奮戰必須持續下去。

玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)營運長Deborah Gibbins表示：「COVID-19危機加劇了女性的弱勢地位和兩性的不平等，造成『陰影大流行』3，在這個時期，『女性賦權原則』為每一個人帶來非常重要的利益。我要對商界的同仁們提出挑戰，公開承諾性別平等。那該怎麼做呢？在整個組織招聘、培養和提拔女性，以及鼓勵女性領導人。隨著全世界逐步重建，並從COVID-19的影響中恢復過來，和過去任何時候相比，恢復商業運作應當更加意味著走向包容性的商業。」

聯合國婦女署(UN Women)執行主任Phumzile Mlambo-Ngcuka表示：「我們祝賀玫琳凱在WEPs的進程中邁出了第一步。我們相信玫琳凱是消除職場、商業市場和社區性別差距，以及推進永續發展目標的重要合作夥伴。」

請點選這裡收看玫琳凱營運長Deborah Gibbins的聲明影片。

你知道嗎？截至2020年6月，玫琳凱全球工作場所和領導層的性別多樣性：

員工：61%女性

高階主管團隊：50%女性

副總裁及以上級別：52%女性

總監及以上級別：59%女性

經理及以上級別：58%女性

市場領導人：64%女性

前10大市場：60%女性

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是突破玻璃天花板的企業家之一，超過56年前成立自己的化妝品公司，秉承三大宗旨：為女性開發有回報的機會、提供無法抗拒的產品、塑造更美好的世界。這一夢想已發展為營業額達到數十億美元的企業，在近40個國家擁有數百萬獨立銷售人員。玫琳凱致力於投資化妝品背後的科學，並製造頂級護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱與全世界的組織合作，致力於為女性及其家人賦權，重點是支持癌症研究和保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區和鼓勵兒童追逐自己的夢想。玫琳凱·艾施最初的願景仍然在閃亮——每次一支唇膏。如欲瞭解更多資訊，請造訪MaryKay.com。

關於「女性賦權原則」

「女性賦權原則」(WEPS)指導企業如何在職場、商業市場和社區促進性別平等以及女性賦權。WEPs由聯合國全球契約組織(UN Global Compact)和聯合國婦女署共同發起，以國際勞工標準和人權為基礎，相信企業對促進性別平等和女性賦權至關重要。採用這七條原則是企業實現2030年永續發展議程及17項永續發展目標中性別平等和女性賦權遠大理想的最佳途徑。如欲瞭解更多資訊，請造訪WEPS.org。

1《財星》500大企業中的女性執行長，2019年

2世界經濟論壇，2020年《全球性別差距報告》(Global Gender Gap Report)

3聯合國秘書長《關於COVID-19對婦女影響的政策簡報》(Policy Brief on The Impact of COVID-19 on Women)，2020年4月9日

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf

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