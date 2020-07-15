玫琳凯庆祝“妇女赋权原则”十周年，不懈致力于女性领导力和包容性

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--据世界经济论坛(World Economic Forum)称，以目前的速度，实现最高领导职务中的性别平等还需要140年1，而全面实现男女平等还需99.5年2。

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随着全球工作场所在对COVID-19的担忧中逐步复工，公私领域争取女性赋权的斗争必须继续下去。

玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)首席运营官Deborah Gibbins表示：“COVID-19危机加剧了女性的弱势地位和两性的不平等，造成‘阴影大流行’3，在这样一个时期，‘妇女赋权原则’会为每一个人带来非常重要的利益。我要向商界的同仁们发出挑战，公开承诺实现性别平等。那该怎么做呢？通过在整个组织招聘、培养和提拔女性，以及鼓励女性领导者。随着世界逐步重建，并从COVID-19的影响中恢复过来，和过去任何时候相比，商业复工应当更加意味着走向包容性的商业。”

联合国妇女署(UN Women)执行主任Phumzile Mlambo-Ngcuka表示：“我们祝贺玫琳凯在WEPs的进程中迈出了第一步。我们相信玫琳凯是消除职场、商业市场和社区性别差距，以及推进可持续发展目标的重要合作伙伴。”

请点击这里收看玫琳凯首席运营官Deborah Gibbins的声明视频。

你知道吗？截至2020年6月玫琳凯全球工作场所和领导层的性别多样性：

员工：61%女性

高管团队：50%女性

副总裁及以上级别：52%女性

总监及以上级别：59%女性

经理及以上级别：58%女性

市场领导者：64%女性

前10大市场：60%女性

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是突破玻璃天花板的企业家之一，超过56年前成立自己的化妆品公司，秉承三大宗旨：为女性开发有回报的机会、提供无法抗拒的产品、塑造更美好的世界。这一梦想已发展为营业额达到数十亿美元的企业，在近40个国家拥有数百万独立销售人员。玫琳凯致力于投资化妆品背后的科学，并制造顶级皮肤护理、彩妆、营养补剂和香水。玫琳凯通过与全世界的组织合作，致力于为女性及其家人赋权，重点是支持癌症研究和保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区和鼓励儿童追逐自己的梦想。玫琳凯·艾施最初的愿景仍然在闪亮——每次一支唇膏。如需了解更多信息，请访问MaryKay.com。

关于“妇女赋权原则”

“妇女赋权原则”(WEPS)指导企业如何促进职场、商业市场和社区的性别平等以及如何为女性赋权。WEPs由联合国全球契约组织(UN Global Compact)和联合国妇女署联合发起，以国际劳工标准和人权为基础，相信企业对促进性别平等和女性赋权具有至关重要的作用。采用这七条原则是企业实现2030年可持续发展议程及17项可持续发展目标中性别平等和女性赋权远大理想的最佳途径。如需了解更多信息，请访问WEPS.org。

1《财富》500强公司中的女性首席执行官，2019年

2世界经济论坛，2020年《全球性别差距报告》(Global Gender Gap Report)

3联合国秘书长《关于COVID-19对妇女影响的政策简报》(Policy Brief on The Impact of COVID-19 on Women)，2020年4月9日

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf

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