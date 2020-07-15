Analog Devices宣布与Maxim Integrated合并，巩固在模拟半导体市场的领导地位

马萨诸塞州诺伍德和加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)和Maxim Integrated Products, Inc. (Nasdaq: MXIM)今天宣布，双方已达成最终协议，根据协议，ADI将以全为股票的交易方式收购Maxim，合并后企业估值超过680亿美元2。交易已获得双方公司董事会的一致批准，将巩固ADI作为一家模拟半导体领军企业的地位，在多个极具吸引力的终端市场增加广度和规模。

根据协议条款，Maxim的股东将在交易完成时以所持有的每股Maxim普通股获得0.630股ADI普通股。交易完成后，目前ADI的股东将拥有合并后公司约69%的股份，而Maxim的股东将拥有约31%的股份。交易旨在符合美国联邦所得税规定的免税重组条件。

ADI总裁兼首席执行官Vincent Roche表示：“今天和Maxim公布的振奋人心的消息意味着ADI连接物理世界和数字世界的理想又前进了一步。ADI和Maxim对帮助客户解决最复杂的问题都充满了热忱，随着双方技术和人才强强联合后广度和深度的进一步加强，我们将能够开发更加完善、更加尖端的解决方案。Maxim是一家享有盛誉的信号处理和电源管理专营公司，拥有公认的技术组合和令人印象深刻的设计创新历史。我们将共同努力实现半导体行业的下一波增长，同时为所有人创造一个更健康、更安全、更加可持续的未来。”

Maxim Integrated总裁兼首席执行官Tunç Doluca表示：“三十多年来，Maxim一直坚守这样一个简单的信念——不断创新并开发高性能半导体产品，为客户的发明创造保驾护航。我非常高兴能够与ADI一起不断突破界限，超越一切可能，开启下一个美好篇章。我们双方公司都拥有强大的工程技术专业知识和创新文化。我们将携手打造一个更强大的行业领导者，为我们的客户、员工和股东创造卓越价值。”

交易完成后，Maxim的两名董事将加入ADI董事会，其中包括Maxim总裁兼首席执行官Tunç Doluca。

令人信服的战略和财务依据

拥有更大全球规模的行业领导者：此次合并加强了ADI在模拟半导体市场的领导地位，在试算基础上预期营收将达到82亿美元1，自由现金流将达到27亿美元1。Maxim在汽车和数据中心市场的实力与ADI横跨工业、通信和数字医疗市场的实力相辅相成，顺应长期发展趋势。在电源管理方面，Maxim以应用为中心的产品与ADI面向广泛市场的产品形成互补。

专业领域知识和技术能力提升：整合一流的技术将进一步提升ADI专业领域知识和工程技术能力的深度，从直流到100吉赫兹、从纳瓦到千瓦、从传感器到云端，覆盖5万多种产品。借此，合并后的公司可提供更完整的解决方案，服务超过12.5万客户，在总额达600亿美元的潜在市场3占据更大的份额。

创新主导增长的共同理念：双方汇聚了类似的文化，重视人才、创新和工程卓越，拥有一万多名工程师，年度研发投入约15亿美元1。合并后的公司将继续吸引各个领域最优秀的工程师

盈余增值和成本缩减：主要在更低的运营支出和销货成本的推动下，在交易完成后18个月，调整后每股盈余预计将有所增长，到第二年年底，成本协同效益将达到2.75亿美元。到交易完成后第三年年底，制造优化预计将带来更大的成本协同效益。

强大的财务实力和产生现金流的能力：ADI预计合并后公司将拥有更强大的资产负债情况，试算净杠杆率约为1.2倍4。此次交易还有望在完成时增加自由现金流，为股东带来更多回报

时间和审批

本次交易尚需满足惯例成交条件，包括获得美国和某些美国以外监管部门的批准以及双方公司股东的批准，交易预计将于2021年夏季完成。

顾问

摩根士丹利(Morgan Stanley)担任ADI的首席财务顾问。美银证券(BofA Securities)同样担任财务顾问。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz担任法律顾问。

摩根大通(J.P. Morgan)担任Maxim的独家财务顾问，Weil, Gotshal & Manges LLP担任法律顾问。

电话会议和网播信息

ADI将于美国东部时间今天上午8:30召开电话会议讨论此次交易。投资者可登录ADI网站在投资者关系一栏investor.analog.com通过网播形式参加会议。投资者还可拨打电话（在会议开始前10分钟拨打(800) 859-9560或国际呼入(706) 634-7193，并提供密码“ADI”）参加会议。

电话会议结束大约两小时后提供回放，两周内可通过拨打855-859-2056并输入会议ID：3573127进行收听。

关于Analog Devices

Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司，致力于解决最艰巨的工程难题。凭借无与伦比的传感、测量、电源、连接和解译技术，我们搭建连接物理世界和数字世界的智能化桥梁，从而帮助客户更好地认识周围的世界。请访问http://www.analog.com。

关于Maxim Integrated

Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术，让系统更小巧、更智能，同时增强其安全性、提高能效。我们助力汽车、工业、医疗、移动消费和云数据中心等领域的客户实现设计创新，提供业界领先的解决方案，推动世界变革。如需了解更多信息，请访问http://www.maximintegrated.com。

前瞻性陈述

本新闻稿涉及Analog Devices, Inc.（“ADI”）和Maxim Integrated Products, Inc.（“Maxim”）之间拟议之业务合并交易。本新闻稿包含联邦证券法所界定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及各种主题，例如包括与拟议交易预期效益有关的预测，拟议交易对合并后组织业务以及未来财务和经营业绩的预期影响，拟议交易预期的协同效应所能带来的金额和产生的时机，以及拟议交易预期的完成日期。并非历史事实的陈述，包括有关ADI和Maxim信念、计划和预期的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述基于ADI和Maxim目前的预测，受许多因素和不确定性影响，可能造成实际结果和前瞻性陈述中所描述的结果大相径庭。前瞻性陈述往往包含“预计”、“预测”、“打算”、“计划”、“相信”、“将要”、“估计”、“将会”、“目标”等措辞和类似表述，以及这些措辞的变体或否定词。以下重要的因素和不确定性等等可能造成实际结果和这些前瞻性陈述中所描述的结果产生重大出入：与COVID-19疫情持续时间、范围和影响有关的不确定性；政治和经济不确定性，包括全球经济形势或信用和金融市场的稳定性出现任何动摇，消费者信心萎靡不振以及客户支出下降；无法获得原材料、服务、供给或制造能力；地理范围或产品或客户组合的变化；出口分类、进口和出口法规或关税的变化；ADI或Maxim根据当前税法所预测的税率发生变化；ADI成功整合Maxim业务和技术的能力；拟议交易预期效益和协同优势以及合并后公司的发展前景可能无法及时完全实现或根本无法实现的风险；诉讼问题的不利后果，包括拟议交易可能带来的诉讼；ADI或Maxim将无法留住和招募重要人才的风险；与ADI和Maxim能否获得各自股东的必要批准来完成拟议交易以及拟议交易完成时间有关的风险，包括未能及时达到或根本无法达到交易条件的风险，或是出于任何其他原因无法完成交易或无法根据预计的条款（包括预计的税务待遇）完成交易的风险；无法获得拟议交易所必需的任何监管批准、许可或授权，或是获得这些批准、许可或授权需满足预计之外条件的风险；与交易有关的意料之外的困难或开支，交易公布和悬而未决时业务合作伙伴的反应和继续合作的意愿；与ADI普通股长期价值有关的不确定性；以及将管理时间分散用于处理交易相关事务。这些风险，以及与拟议交易相关的其他风险，将包含在将向美国证券交易委员会（“SEC”）所提交的与拟议交易相关的Form S-4登记表和联合委托投票书/招股说明书中。虽然在这里列出的一些因素，以及将要在Form S-4登记表中列出的因素都具有代表性，但不应认为上述列出的因素全面说明了所有潜在风险和不确定性。如需查阅有关可能造成实际结果与前瞻性陈述中内容大相径庭的其他因素的更多信息，请参看ADI和Maxim各自的定期报告和其他提交给SEC的报告，包括ADI和Maxim最近的Form 10-Q季报和Form 10-K年报中包含的风险因素。前瞻性陈述代表管理层目前的预测，具有固有的不确定性，且仅代表本文截稿日期之前的情况。除非法律规定，否则ADI和Maxim均不承担因出现新信息或为了反映后续事件或情况或其他原因而更新任何前瞻性陈述的任何义务。

并非要约或请求

本新闻稿并非旨在亦并不构成购买或出售任何证券的要约或要约之请求，或任何表决或审批之请求，并且在任何依照当地证券法在登记或符合条件之前此等要约、请求或出售行为均为非法行为的司法管辖区，不得出售任何证券。除了以符合美国《1933年证券法》（修订后）第10节要求的招股说明书方式之外，不得进行任何证券要约。

有关合并的其他信息以及如何获取

关于拟议交易，ADI计划向SEC提交Form S-4登记表，其中将包括ADI和Maxim的联合委托投票书，亦构成ADI的招股说明书。ADI和Maxim可能还将各自就拟议交易向SEC提交其他相关文件。本文并非代替联合委托投票书/招股说明书或登记表，或者ADI或Maxim可能向SEC提交的任何其他文件。如有最终联合委托投票书/招股说明书，则将在完成后邮寄给ADI和Maxim的股东。请投资者和证券持有者务必仔细、充分地阅读登记表、联合委托投票书/招股说明书和任何其他可能提交给SEC的相关文件，以及这些文件的任何修订或补充（如有这些文件且在文件完成后），因为这些文件包含或将会包含有关拟议交易的重要信息。待如下文件通过SEC网站http://www.sec.gov 提交给SEC后，投资者和证券持有者将可免费获取登记表和联合委托投票书/招股说明书的副本（如有且在文件完成后），以及其他包含有关ADI、Maxim和拟议交易的重要信息的文件副本。您可在ADI的网站http://www.analog.com免费获取ADI提交给SEC的文件副本，或发送电邮至investor.relations@analog.com或致电781-461-3282联系ADI的投资者关系部门索取。您可在Maxim的网站investor.maximintegrated.com或致电408-601-5697联系Maxim的投资者关系部免费获取Maxim提交给SEC的文件副本。

征集之参与者

ADI、Maxim和各自公司的某些董事和高管可被视作拟议交易相关之投票代理权征集的参与者。有关ADI董事和高管的信息，包括其以证券持有或其他方式拥有的直接或间接权益的说明，在ADI 2020年度股东大会的委托投票书（于2020年1月24日提交给SEC）以及ADI截至2019年11月2日的会计年度Form 10-K年报（于2019年11月26日提交给SEC）中有所阐述。有关Maxim董事和高管的信息，包括其以证券持有或其他方式拥有的直接或间接权益的说明，在Maxim 2019年度股东大会的委托投票书（于2019年9月27日提交给SEC）以及Maxim截至2019年6月29日的会计年度Form 10-K年报（于2019年8月21日提交给SEC）中有所阐述。有关投票代理权征集参与者的其他信息及其以证券持有或其他方式拥有的直接或间接权益的说明将包含在联合委托投票书/招股说明书，以及一经完成即根据拟议交易提交给SEC的其他相关材料中。这些资料一经公布，投资者应在做出任何表决或投资决策之前仔细阅读联合委托投票书/招股说明书。您可通过上述方式向ADI或Maxim免费索取这些文件的副本。

(ADI-WEB)

1依据ADI 2019会计年度公布的财务业绩以及Maxim截至2019年9月28日的12个月的情况。

2依据截至2020年7月10日完全稀释后股票的股价和最新公布的净负债。

3来源：世界半导体贸易统计组织(WSTS) 2023年模拟半导体预测

4最近一个季度末公布数字；ADI，2020年5月2日；Maxim，2020年3月28日。

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