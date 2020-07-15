Analog Devices宣布與Maxim Integrated合併，鞏固在類比半導體市場的領導地位

麻塞諸塞州諾塢和加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)和Maxim Integrated Products, Inc. (Nasdaq: MXIM)今天宣布，雙方已達成最終協議，根據協議，ADI將以全為股票的交易方式收購Maxim，合併後企業估值超過680億美元2。交易已獲得雙方公司董事會的一致核准，將鞏固ADI作為一家類比半導體領軍企業的地位，在多個極具吸引力的終端市場增加廣度和規模。

根據協議條款，Maxim的股東將在交易完成時以所持有的每股Maxim普通股獲得0.630股ADI普通股。交易完成後，目前ADI的股東將擁有合併後公司約69%的股份，而Maxim的股東將擁有約31%的股份。交易旨在符合美國聯邦所得稅規定的免稅重組條件。

ADI總裁兼執行長Vincent Roche表示：「今天和Maxim公布的振奮人心的消息意味著ADI連接實體世界和數位世界的理想又前進了一步。ADI和Maxim對幫助客戶解決最複雜的問題都充滿了熱忱，隨著雙方技術和人才攜手合作後廣度和深度的進一步加強，我們將能夠開發更加完善、更加尖端的解決方案。Maxim是一家享有盛譽的信號處理和電源管理專營公司，擁有公認的技術組合和令人印象深刻的設計創新歷史。我們將共同努力實現半導體產業的下一波成長，同時為所有人創造一個更健康、更安全、更加永續的未來。」

Maxim Integrated總裁兼執行長Tunç Doluca表示：「三十多年來，Maxim一直堅守這樣一個簡單的信念，就是不斷創新並開發高效能半導體產品，為客戶的發明創造保駕護航。我非常高興能夠與ADI一起不斷突破界限，超越一切可能，開啟下一個美好篇章。我們雙方公司都擁有強大的工程技術專業知識和創新文化。我們將攜手打造一個更強大的產業領導者，為我們的客戶、員工和股東創造卓越價值。」

交易完成後，Maxim的兩名董事將加入ADI董事會，其中包括Maxim總裁兼執行長Tunç Doluca。

令人信服的策略和財務依據

擁有更大全球規模的產業領導者：此次合併加強了ADI在類比半導體市場的領導地位，在試算基礎上預期營收將達到82億美元1，自由現金流將達到27億美元1。Maxim在汽車和資料中心市場的實力與ADI橫跨工業、通訊和數位醫療市場的實力相輔相成，順應長期發展趨勢。在電源管理方面，Maxim以應用為中心的產品與ADI面向廣泛市場的產品形成互補。

專業領域知識和技術能力提升：整合一流的技術將進一步提升ADI專業領域知識和工程技術能力的深度，從直流到100吉赫、從奈瓦到千瓦、從感測器到雲端，涵蓋5萬多種產品。借此，合併後的公司可提供更完整的解決方案，服務超過12.5萬客戶，在總額達600億美元的潛在市場3佔據更大的版圖。

創新主導成長的共同理念：雙方彙聚了類似的文化，重視人才、創新和工程卓越，擁有一萬多名工程師，年度研發投入約15億美元1。合併後的公司將繼續吸引各個領域最優秀的工程師。

盈餘增值和成本縮減：主要在更低的營運支出和銷貨成本的推動下，在交易完成後18個月，調整後每股盈餘預計將有所成長，到第二年年底，成本協同效益將達到2.75億美元。到交易完成後第三年年底，製造優化預計將帶來更大的成本協同效益。

強大的財務實力和產生現金流的能力：ADI預計合併後公司將擁有更強大的資產負債情況，試算淨槓桿率約為1.2倍4。此次交易還可望在完成時增加自由現金流，為股東帶來更多報酬。

時間和審核

本次交易尚需滿足特別成交條件，包括獲得美國和某些美國以外主管機關的核准以及雙方公司股東的核准，交易預計將於2021年夏季完成。

顧問

摩根士丹利(Morgan Stanley)擔任ADI的首席財務顧問。美銀證券(BofA Securities)同樣擔任財務顧問。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz擔任法律顧問。

摩根大通(J.P. Morgan)擔任Maxim的獨家財務顧問，Weil, Gotshal & Manges LLP擔任法律顧問。

電話會議和網路廣播資訊

ADI將於美國東部時間今天上午8:30召開電話會議討論此次交易。投資人可造訪ADI網站在投資人關係一欄investor.analog.com透過網路廣播形式參加會議。投資人還可撥打電話（在會議開始前10分鐘撥打(800) 859-9560或國際撥號(706) 634-7193，並提供密碼ADI）參加會議。

電話會議結束大約兩小時後提供重播，兩周內可透過撥打855-859-2056並輸入會議ID：3573127進行收聽。

關於Analog Devices

Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球領先的高效能類比技術公司，致力於解決最艱巨的工程難題。憑藉無與倫比的傳感、測量、電源、連接和解譯技術，我們搭建連接實體世界和數位世界的智慧化橋樑，從而幫助客戶更好地認識周圍的世界。請造訪http://www.analog.com。

關於Maxim Integrated

Maxim Integrated致力於開發創新的類比和混合訊號產品與技術，讓系統更小巧、更智慧，同時增強其安全性、提高能效。我們協助汽車、工業、醫療、行動消費和雲端資料中心等領域的客戶實現設計創新，提供業界領先的解決方案，推動世界變革。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.maximintegrated.com。

前瞻性陳述

本新聞稿涉及Analog Devices, Inc.（ADI）和Maxim Integrated Products, Inc.（Maxim）之間擬議之業務合併交易。本新聞稿包含聯邦證券法所定義的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述涵蓋各種主題，例如包括與擬議交易預期效益有關的預測，擬議交易對合併後組織業務以及未來財務和經營業績的預期影響，擬議交易預期的協同效應所能帶來的金額和產生的時機，以及擬議交易預期的完成日期。並非歷史事實的陳述，包括有關ADI和Maxim信念、計畫和預期的陳述，均為前瞻性陳述。這些陳述根據ADI和Maxim目前的預測，受許多因素和不確定性影響，可能造成實際結果和前瞻性陳述中所描述的結果大相徑庭。前瞻性陳述往往包含「預計」、「預測」、「打算」、「計畫」、「相信」、「將要」、「估計」、「將會」、「目標」等措辭和類似表述，以及這些措辭的變體或否定詞。以下重要的因素和不確定性等等可能造成實際結果和這些前瞻性陳述中所描述的結果產生重大出入：與COVID-19疫情持續時間、範圍和影響有關的不確定性；政治和經濟不確定性，包括全球經濟形勢或信用和金融市場的穩定性出現任何動搖，消費者信心萎靡不振以及客戶支出下降；無法獲得原材料、服務、供給或製造能力；地理範圍或產品或客戶組合的變化；出口分類、進口和出口法規或關稅的變化；ADI或Maxim根據當前稅法所預測的稅率發生變化；ADI成功整合Maxim業務和技術的能力；擬議交易預期效益和協同優勢以及合併後公司的發展前景可能無法及時完全實現或根本無法實現的風險；訴訟問題的不利後果，包括擬議交易可能帶來的訴訟；ADI或Maxim將無法留住和招募重要人才的風險；與ADI和Maxim能否獲得各自股東的必要核准來完成擬議交易以及擬議交易完成時間有關的風險，包括未能及時達到或根本無法達到交易條件的風險，或是出於任何其他原因無法完成交易或無法根據預計的條款（包括預計的稅務待遇）完成交易的風險；無法獲得擬議交易所必需的任何監管核准、許可或授權，或是獲得這些核准、許可或授權需滿足預計之外條件的風險；與交易有關的意料之外的困難或開支，交易公布和懸而未決時業務合作夥伴的反應和繼續合作的意願；與ADI普通股長期價值有關的不確定性；以及將管理時間分散用於處理交易相關事務。這些風險，以及與擬議交易相關的其他風險，將包含在將向美國證券交易委員會（SEC）所提交的與擬議交易相關的Form S-4登記表和聯合委託投票書/募股公開說明書中。雖然在這裡列出的一些因素，以及將要在Form S-4登記表中列出的因素都具有代表性，但不應認為上述列出的因素全面說明了所有潛在風險和不確定性。如需查閱有關可能造成實際結果與前瞻性陳述中內容大相徑庭的其他因素的更多資訊，請參看ADI和Maxim各自的定期報告和其他提交給SEC的報告，包括ADI和Maxim最近的Form 10-Q季報和Form 10-K年報中包含的風險因素。前瞻性陳述代表管理階層目前的預測，具有固有的不確定性，且僅代表本文截稿日期之前的情況。除非法律規定，否則ADI和Maxim均不承擔因出現新資訊或為了反映後續事件或情況或其他原因而更新任何前瞻性陳述的任何義務。

並非要約或請求

本新聞稿並非旨在亦並不構成購買或出售任何證券的要約或要約之請求，或任何表決或審核之請求，並且在任何依照當地證券法在登記或符合條件之前此等要約、請求或出售行為均為非法行為的司法管轄區，不得出售任何證券。除了以符合美國《1933年證券法》（修訂後）第10節要求的募股公開說明書方式之外，不得進行任何證券要約。

有關合併的其他資訊以及如何取得

關於擬議交易，ADI計畫向SEC提交Form S-4登記表，其中將包括ADI和Maxim的聯合委託投票書，亦構成ADI的募股公開說明書。ADI和Maxim可能還將各自就擬議交易向SEC提交其他相關文件。本文並非代替聯合委託投票書/募股公開說明書或登記表，或者ADI或Maxim可能向SEC提交的任何其他文件。如有最終聯合委託投票書/募股公開說明書，則將在完成後郵寄給ADI和Maxim的股東。請投資人和證券持有者務必仔細、充分地閱讀登記表、聯合委託投票書/募股公開說明書和任何其他可能提交給SEC的相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充（如有這些文件且在文件完成後），因為這些文件包含或將會包含有關擬議交易的重要資訊。待如下文件透過SEC網站http://www.sec.gov提交給SEC後，投資人和證券持有者將可免費取得登記表和聯合委託投票書/募股公開說明書的副本（如有且在文件完成後），以及其他包含有關ADI、Maxim和擬議交易的重要資訊的文件副本。您可在ADI的網站http://www.analog.com免費取得ADI提交給SEC的文件副本，或寄送電子郵件至investor.relations@analog.com或致電781-461-3282聯絡ADI的投資人關係部門索取。您可在Maxim的網站investor.maximintegrated.com或致電408-601-5697聯絡Maxim的投資人關係部免費取得Maxim提交給SEC的文件副本。

徵集之參與者

ADI、Maxim和各自公司的某些董事和高階主管可被視作擬議交易相關之投票代理權徵集的參與者。有關ADI董事和高階主管的資訊，包括其以證券持有或其他方式擁有的直接或間接權益的說明，在ADI 2020年度股東大會的委託投票書（於2020年1月24日提交給SEC）以及ADI截至2019年11月2日的會計年度Form 10-K年報（於2019年11月26日提交給SEC）中有所闡述。有關Maxim董事和高階主管的資訊，包括其以證券持有或其他方式擁有的直接或間接權益的說明，在Maxim 2019年度股東大會的委託投票書（於2019年9月27日提交給SEC）以及Maxim截至2019年6月29日的會計年度Form 10-K年報（於2019年8月21日提交給SEC）中有所闡述。有關投票代理權徵集參與者的其他資訊及其以證券持有或其他方式擁有的直接或間接權益的說明將包含在聯合委託投票書/募股公開說明書，以及一經完成即根據擬議交易提交給SEC的其他相關材料中。這些資料一經公布，投資人應在做出任何表決或投資決策之前仔細閱讀聯合委託投票書/募股公開說明書。您可透過上述方式向ADI或Maxim免費索取這些文件的副本。

(ADI-WEB)

1依據ADI 2019會計年度公布的財務業績以及Maxim截至2019年9月28日的12個月的情況。

2依據截至2020年7月10日完全稀釋後股票的股價和最新公布的淨負債。

3來源：世界半導體貿易統計協會(WSTS) 2023年類比半導體預測

4最近一季末公布數字；ADI，2020年5月2日；Maxim，2020年3月28日。

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