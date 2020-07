sennder schließt Joint Venture mit Poste Italiane zur Digitalisierung des italienischen Straßengüterverkehrsmarkts

BERLIN & MAILAND--(BUSINESS WIRE)--sennder, Europas Pionier des digitalen Straßengüterverkehrs, gibt heute sein Joint Venture („JV”) mit Poste Italiane, dem größten Logistikunternehmen Italiens und führenden Akteur im Bereich der Finanz-, Versicherungs- und Zahlungsdienstleistungen, bekannt. Jährlich beläuft sich das Joint Venture zwischen sennder und Poste Italiane auf 100 Millionen Euro. Es zielt auf die Effizienzsteigerung im Straßengüterfernverkehr ab und bedient das gesamte Full Truck Load Netzwerk, wobei Pakete und Post zwischen allen Sortier- und Verteilungszentren des führenden italienischen Postdienstleisters befördert werden.

sennder's proprietäre digitale Speditionsplattform revolutioniert die Welt des Güterverkehrs in Europa. Das Unternehmen ist auf den „Full Truck Load"-Markt („FTL“) spezialisiert, der auf die Organisation, Erfassung und Optimierung von Fracht für den Transport ausgerichtet ist. Das neu gegründete JV operiert unter dem Namen „sennder Italia S.r.l." und wickelt alle Transporte für die sennder GmbH in Italien ab.

Die einzigartige Kombination aus 158 Jahre langwährender Kenntnis und Erfahrung im Postwesen, vereint mit beispielloser Innovation und Technologie der führenden Europäischen Digitalspedition sennder, macht das JV zu einem der attraktivsten Unternehmen im italienischen Logistikbereich. Das dynamische Team von sennder Italien profitiert vom Unternehmergeist, einem multikulturellen Umfeld mit über 40 Nationalitäten, 15 gesprochenen Sprachen, und wird von Andrea Monticelli (CEO), Gregor Nothacker (COO) und Alessandro Gallo (CFO) geleitet.

Mit dem JV verbindet sich das größte Liefernetzwerk Italiens mit der am schnellsten wachsenden digitalen Plattform zur Verwaltung und Organisation von FTL-Transporten. Durch diese Partnerschaft profitiert Poste Italiane von der vollen GPS-Sichtbarkeit der Lastwagen, modernster Betriebstechnik und reduzierten CO2-Emissionen durch den Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen und höherer Auslastung. Auf diese Weise wird Poste Italiane von Einsparungen von über 6% gegenüber den jährlichen Ausgaben von 100 Mio. € für die Komplettladung seiner Lastwagen profitieren.

Die erhöhte Effizienz und der Einsatz modernster Technologie ist eine wichtige Säule des von Matteo del Fante, CEO von Poste Italiane, initiierten Programms „Deliver 2022“. Hier werden interne Entwicklungen mit externen Lösungen kombiniert, um Marktchancen bestmöglich zu nutzen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in diesem Kontext im Auftragsvolumen, das über die digitale Plattform von sennder verwaltet wird und durch fortschrittliche Algorithmen eine Minimierung der leer gefahrenen Kilometer pro LKW von Poste Italiane ermöglicht.

David Nothacker, CEO und Co-Founder der sennder GmbH, sagt: „Das JV zeigt das enorme Potenzial, welches in einer Partnerschaft aus 158 Jahren Erfahrung in der Logistikbranche und modernster Technologie steckt. Gemeinsam haben wir hier beispiellose Synergien und Möglichkeiten für Poste Italiane und sennder erschlossen. Wir bringen Innovation in eine Branche, die bisher weitgehend mit Fax und Papier gearbeitet hat. Wir öffnen diese Industrie für Cloud-basierte Kommunikation, innovative Auftragsdokumentation und eine effizientere Organisation der logistischen Kartierung. Unsere GPS-Verfolgung wird Poste Italiane beispielsweise durch hochpräzise Ankunftszeit-Schätzungen unterstützen.“

Del Fante, CEO und Generaldirektor von Poste Italiane, fügt hinzu: „Die Initiative ist Teil des Gesamtengagements, das wir mit unserem Joint Delivery Model eingegangen sind, um unsere Flotte zu modernisieren und unsere logistische Wertschöpfungskette durch fortschrittliche IT-Lösungen weiter zu optimieren. Dies ermöglicht sowohl Kosteneinsparungen als auch reduzierte CO2-Emissionen". Poste Italiane kombiniert erfolgreich interne Innovationen mit spezifischen Start-up-Partnerschaften, die durch ihre neue Open-Innovation-IT-Plattform ermöglicht werden. In der Bereitstellung von Innovation sehen wir eine klare Chance, um in der digitalen Welt unserer Kunden eine noch zentralere Rolle zu spielen.“

Über sennder

sennder wurde 2015 von David Nothacker, Nicolaus Schefenacker und Julius Köhler gegründet und ist heute der führende digitale europäische Spediteur, der gewerbliche Transportunternehmen mit kleinen Speditionsunternehmen verbindet. Als datenbasiertes Unternehmen trägt sennder dazu bei, die Logistikbranche fit für die Zukunft zu machen und sorgt für Transparenz und Effizienz bei der Beschaffung und Verteilung von Gütern.

sennder verwaltet über 10.000 Lastwagen in ganz Europa mit einem 400 Mitarbeiter starken Team. Durch die prroprietäre Technologie konzentriert sich sennder vor allem auf die Routenoptimierung und die Reduzierung von Leerkilometern und Ausfallzeiten.

sennder wird von Accel, Lakestar, HV Holtzbrinck, Project A, Next47, SCG und Perpetual unterstützt. Darüber hinaus hat sich sennder mit den Industrie-Champions Scania und Siemens zusammengeschlossen, um Innovationene und Angebote auf dem neuesten Stand der Technik sicherzustellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Website und LinkedIn..

Über Poste Italiane

Die Gruppe Poste Italiane bildet das größte Dienstleistungs-Vertriebsnetz in Italien. Ihre Aktivitäten reichen von der Brief- und Paketzustellung über Finanz- und Versicherungsdienstleistungen bis hin zu Zahlungssystemen und mobiler Telekommunikation. Mit ihrer 158-jährigen Geschichte, einem Netz von 12.800 Postämtern, ca. 126.000 Mitarbeitern, einem Gesamtfinanzvermögen von 536 Milliarden Euro und 35 Millionen Kunden ist die Poste Italiane ein integraler Bestandteil des wirtschaftlichen, sozialen und produktiven Gefüges Italiens und nimmt in Bezug auf Größe, Wiedererkennbarkeit, Reichweite und Kundentreue eine beispiellose Position im Land ein.