Allscripts和微軟延長策略性聯盟關係以推動雲端型醫療IT解決方案的變革

芝加哥和華盛頓州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，Allscripts (MDRX: NASDAQ)和微軟公司宣佈延長雙方的長期策略性聯盟關係，以擴大雲端型醫療IT解決方案的開發和交付。五年的延長期將為Allscripts的雲端型Sunrise™電子健康記錄系統提供支援，也讓微軟成為該解決方案的雲端提供商，並開啟共同創新的機會，以更智慧、更加可升級的技術來協助醫療保健的轉型。該聯盟將使Allscripts能夠利用微軟平臺和工具（包括Microsoft Azure、Microsoft Teams和Power BI）的功能，創造更加無縫和高效的用戶體驗。Allscripts是屢獲殊榮的微軟合作夥伴，曾經獲得的榮譽包括2019年美國年度醫療保健合作夥伴獎和2017年全球年度醫療保健合作夥伴獎（公共部門），最近Allscripts還因其子公司2bPrecise而獲得微軟的2020年健康創新 – Reimagine Healthcare獎。

Sunrise是連接所有醫護部門的整合式電子健康記錄(EHR)系統，包括急診、門診、外科、藥房、放射科和實驗室服務，以及整合的收入週期和病人管理系統。Sunrise是便於臨床醫生使用的實證型單一平臺，具有整合的分析功能，可幫助世界各地的醫院提供更好的保健結果。

雲端型Sunrise將提供超越就地部署版本的許多其他好處，這些優點有助於改善組織效能、解決方案互通性、臨床易用性和改良的病人體驗。客戶可享有包括訂閱模式在內的益處。訂閱模式能加快實施速度和降低每年的升級成本，協助組織利用軟體而又不會增加內部IT資源的負擔。雲端型Sunrise解決方案將提供升級的安全性、可擴充性和靈活性，並提供隨著業務需求和雲端演進而快速添加新功能的機會。雲端解決方案還將包括擴大的分析和洞察功能，可以快速與物聯網互動。最後，雲端型Sunrise解決方案還包含市集，使醫療保健應用程式和第三者可以輕易地與醫院EHR整合。Allscripts客戶將在2020年底看到這些更新。

Allscripts執行長Paul Black表示：「COVID-19大流行將永遠改變醫療保健的提供方式。世界各地的醫療服務提供者組織必須確保有創新、可相互操作、全面且更低成本的IT解決方案提供支援，以符合新常態的要求。醫療保健的提供不再由位置來決定，提供者需要有能力到達病人所在的地方，真正地提供他們所需的醫療服務。雲端解決方案、行動選項、遠距醫療功能——這些不僅是未來，也是目前醫療保健的基礎工具。與公共雲領域的領導者微軟合作，我們將有效地提供護理人員所需的工具，以改善其病人的臨床療效及其組織的運作績效。」

微軟公司美國健康與生命科學副總裁Patty Obermaier表示：「透過與Allscripts結成策略性聯盟，我們渴望成為醫療保健產業的變革力量，提供更智慧的創新解決方案，支援護理服務中的基本人際聯繫，並為全球的病人創造更健康的未來。在微軟，我們相信醫療保健的未來是可相互操作的未來，其中雲端解決方案對於使病人完全掌控自己的醫療保健資訊至關重要。利用這項合作，Allscripts正在讓這種未來成真。」

關於Allscripts

Allscripts (NASDAQ:MDRX)是醫療保健資訊科技解決方案領域的領導者，這些解決方案可促進臨床、財務和營運成果。我們的創新解決方案將Open, Connected Community of Health™的人員、地點和資料聯繫起來。這種聯通性使醫護提供者能夠做出更明智的決策，並提供更好的醫護，使人們更健康。欲瞭解進一步資訊，請造訪www.allscripts.com、Twitter、YouTube和It Takes A Community:The Allscripts Blog。

關於微軟

微軟(Nasdaq “MSFT” @microsoft)為智慧雲和智慧邊緣的時代提供數位轉型。它的使命是賦予地球上每個人和每個組織更多的權能。

© 2020 Allscripts Healthcare, LLC和/或其附屬公司版權所有。保留所有權利。

Allscripts、Allscripts標誌和其他Allscripts標記是Allscripts Healthcare, LLC和/或其附屬公司的商標。所有其他產品均為其各自持有人的商標，保留所有權利。標引上述產品並非暗示Allscripts Healthcare, LLC和/或其附屬公司與此有附屬或贊助關係。

免責聲明

本新聞稿中包含的資訊僅供參考。微軟在此新聞稿中不作任何明示或暗示的保證。

本新聞稿中的任何內容都不可修改微軟書面協議的任何條款和條件。本新聞稿不是要約和適用條款，所提供的資訊可能會被修訂，並且微軟可能隨時對其進行更改。

本新聞稿並未向您或您的組織授予有關內容的專利、商標、版權或其他智慧財產權的任何許可。

本新聞稿中描述的所有過程、工具和功能均屬建議。

本新聞稿中所包含的資訊代表微軟在發佈之日對所討論問題的當前觀點。因為微軟必須對不斷變化的市場狀況做出回應，所以不應將其解釋為微軟的承諾，並且微軟無法保證所提供的任何資訊在發佈日期之後的準確性。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。