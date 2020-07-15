Allscripts和微软延长战略联盟关系以推动基于云的医疗IT解决方案的变革

芝加哥和华盛顿州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，Allscripts (MDRX: NASDAQ)和微软公司宣布延长其长期战略联盟关系，以扩大基于云的医疗IT解决方案的开发和交付。五年的延期将为Allscripts基于云的Sunrise™电子健康档案系统提供支持，也让微软成为该解决方案的云提供商，并带来了通过更智能、更加可扩展的技术来变革医疗保健行业的共同创新机会。该联盟将使Allscripts能够利用微软平台和工具（包括Microsoft Azure、Microsoft Teams和Power BI）的功能，创造更加无缝和高效的用户体验。Allscripts是一家屡获殊荣的微软合作伙伴，曾经获得的荣誉包括2019年美国年度医疗保健合作伙伴奖和2017年全球年度医疗保健合作伙伴奖（公共部门），最近Allscripts还因其子公司2bPrecise而获得了微软的2020年健康创新 – Reimagine Healthcare奖。

Sunrise是一种连接了所有医护部门的集成电子健康档案(EHR)系统，包括急诊、门诊、外科、药房、放射科和实验室服务，以及集成的收入周期和患者管理系统。Sunrise是一个对临床医生友好的、基于证据的单一平台，具有集成的分析功能，可帮助世界各地的医院提供更好的保健结果。

基于云的Sunrise将提供超越本地版本的许多其他好处，这些优点有助于提高组织效率，增加解决方案的互操作性，提高临床易用性和改善患者体验。客户可享受到包括订阅模式在内的利益。订阅模式能加快实施速度和降低每年的升级成本，从而帮助组织既能利用软件又不增加内部IT资源的负担。基于云的Sunrise解决方案将提供增强的安全性、可扩展性和灵活性，并提供随着业务需求和云的发展而快速添加新功能的机会。基于云的解决方案还将包括可以快速与物联网互动的扩展分析和洞察功能。最后，基于云的Sunrise解决方案将提供一个市场，使医疗保健应用和第三方可以轻松地与医院EHR集成。Allscripts客户将在2020年底看到这些更新。

Allscripts首席执行官Paul Black表示：“COVID-19大流行将永远地改变医疗保健的提供方式。世界各地的医疗服务提供者组织必须获得创新、可互操作、全面且更低成本的IT解决方案的支持，以满足我们的新常态的要求。医疗保健的提供不再由位置来决定，提供者需要有能力到达患者所在的地方，以真正地提供他们所需的医疗服务。云解决方案、移动选项、远程医疗功能——这些不仅是未来，也是目前医疗保健的基础工具。与公共云领域的领导者微软合作，我们将有效地提供护理人员所需的工具，以改善其患者的临床疗效及其组织的运营绩效。”

微软公司美国健康与生命科学副总裁Patty Obermaier表示：“通过与Allscripts结成战略联盟，我们渴望成为医疗保健行业的变革力量，提供更智能的创新解决方案，实现护理服务中的基本人际联系，并为全球患者创造更健康的未来。在微软，我们相信医疗保健的未来是一个可互操作的未来，其中基于云的解决方案对于使患者完全掌控自己的医疗保健信息至关重要。通过这项合作，Allscripts正在让这种未来变成现实。”

关于Allscripts

Allscripts (NASDAQ:MDRX)是医疗保健信息技术解决方案领域的领先者，这些解决方案可促进临床、财务和运营成果。我们的创新解决方案通过一个Open, Connected Community of Health™将人员、地点和数据联系起来。这种联通性使医护提供者能够做出更明智的决策，并交付更好的医护，使人们更健康。欲了解进一步信息，请访问www.allscripts.com、Twitter、YouTube和It Takes A Community:The Allscripts Blog。

关于微软

微软(Nasdaq “MSFT” @microsoft)为智能云和智能边缘的时代提供了数字化转型。它的使命是赋予地球上每个人和每个组织更多的权能。

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