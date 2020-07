Mary Kay célèbre le 10ème anniversaire des Principes d’autonomisation des femmes avec un engagement continu en faveur du leadership et de l’inclusion des femmes.

Mary Kay became a signatory of the Women’s Empowerment Principles (WEPS) on February 28, 2019. (Graphic: Mary Kay Inc.)

Deborah Gibbins commits to the Women’s Empowerment Principles, challenging corporate partners to make a public pledge to become gender equal.

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Selon le Forum économique mondial, au rythme actuel, il faudra encore 140 ans pour parvenir à l’égalité des sexes dans les postes de direction senior1 et 99,5 années pour parvenir à un monde d’égalité entre les sexes.2

Alors que les lieux de travail autour du monde rouvrent graduellement, au milieu des préoccupations liées à la COVID-19, le combat pour l’autonomisation des femmes dans les secteurs public et privé doit se poursuivre.

« Alors que la crise de la COVID-19 a exacerbé les vulnérabilités des femmes et l’inégalité des sexes, entraînant une ‘ pandémie fantôme ’,3 les Principes d’autonomisation des femmes offrent des avantages essentiels à tous. Je mets nos collègues du secteur au défi de prendre un engagement public en faveur de l’égalité des sexes. Comment ? En embauchant, développant et promouvant les femmes et en encourageant le leadership féminin dans leurs organisations. Alors que le monde se reconstruit progressivement et se remet de l’impact de la COVID-19, le retour à l’activité doit, plus que jamais, signifier une entreprise inclusive », a déclaré Deborah Gibbins, directrice de l’exploitation (COO) chez Mary Kay Inc.

« Nous félicitons Mary Kay pour avoir fait le premier pas dans leur périple des PAF. Nous considérons Mary Kay comme un partenaire essentiel pour combler les écarts entre les sexes sur le lieu de travail, sur le marché et dans la communauté, et pour promouvoir les Objectifs de développement durable », a ajouté Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive d’ONU Femmes.

Visionnez la déclaration vidéo de Deborah Gibbins, COO chez Mary Kay ici.

Le saviez-vous ? La diversité hommes-femmes de la main d'œuvre mondiale et le Leadership chez Mary Kay en juin 2020 :

Employés : 61 % de femmes

Comité de direction : 50 % de femmes

Vice-présidente et au-dessus : 52 % de femmes

Directeurs et au-dessus : 59 % de femmes

Cadres et au-dessus : 58 % de femmes

Leaders du marché : 64 % de femmes

10 plus grands marchés : 60 % de femmes

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l’une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 56 ans, avec trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et de parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s’engage à valoriser les femmes et leurs familles en s’associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez MaryKay.com.

A propos des Principes d'autonomisation des femmes (PAF)

Les Principes d’autonomisation des femmes (PAF) guident les entreprises sur la manière de promouvoir l’égalité des sexes et de valoriser les femmes sur le lieu de travail, le marché et dans la communauté. Instaurés conjointement par le Pacte mondial de l’ONU et ONU Femmes, les PAF sont étayés par des normes internationales en matière de droit du travail et de droits de l’homme et par la reconnaissance que les entreprises ont un rôle important à jouer pour promouvoir l’égalité des sexes et la valorisation des femmes. L’adoption des sept principes est la meilleure manière pour les entreprises de réaliser les ambitions liées à l’égalité des sexes et à la valorisation des femmes, comme cela est souligné dans le Programme du développement durable de 2030 et dans les 17 ODD. En savoir plus sur WEPS.org.

