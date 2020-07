Mary Kay feiert 10. Jahrestag der Grundsätze zur Stärkung der Rolle der Frau mit anhaltendem Engagement für weibliche Führungskräfte und Einbeziehung von Frauen

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay (Photo: Mary Kay Inc.)

Deborah Gibbins commits to the Women’s Empowerment Principles, challenging corporate partners to make a public pledge to become gender equal.

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Nach Einschätzung des Weltwirtschaftsforums wird es beim derzeitigen Tempo 140 Jahre dauern, bis die Gleichstellung der Geschlechter in den höchsten Führungspositionen erreicht ist1, und 99,5 Jahre, um eine gleichberechtigte Welt zu schaffen.2

In dem Maße, in dem sich die Arbeitswelt inmitten der Bedenken hinsichtlich COVID-19 weltweit allmählich wieder öffnet, muss der Kampf für die Stärkung der Rolle der Frau im öffentlichen und privaten Sektor fortgesetzt werden.

„In einer Zeit, in der die COVID-19-Krise die Gefährdung von Frauen und die Ungleichbehandlung der Geschlechter verschärft und dadurch zu einer „Schattenpandemie“3 geführt hat, bieten die Grundsätze zur Stärkung der Rolle der Frau entscheidende Vorteile für alle. Ich fordere unsere Kolleginnen und Kollegen in der Wirtschaft auf, sich öffentlich zur Gleichstellung der Geschlechter zu verpflichten. Wie? Indem sie Frauen einstellen, entwickeln und fördern und indem sie weibliche Führungskräfte in ihren Organisationen bestärken. Während die Welt sich allmählich wieder neu formiert und von den Auswirkungen von COVID-19 erholt, sollte die Rückkehr zum Geschäft mehr denn je ein integratives Geschäft bedeuten“, erklärte Deborah Gibbins, Chief Operating Officer (COO) bei Mary Kay Inc.

„Wir gratulieren Mary Kay zu ihrem ersten Schritt auf ihrem WEPs-Weg. Wir sehen Mary Kay als wichtigen Partner bei der Überwindung der geschlechtsspezifischen Ungleichheiten am Arbeitsplatz, auf dem Markt und in der Gesellschaft und der Förderung von nachhaltigen Entwicklungszielen“, sagte Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director von UN Women.

Sehen Sie hier das Video-Statement von Deborah Gibbins, COO von Mary Kay.

Wussten Sie schon? Geschlechtervielfalt für die globale Belegschaft und Führungsebene bei Mary Kay ab Juni 2020:

Mitarbeiter: 61 % weiblich

Führungsteam: 50 % weiblich

VPs und höher: 52 % weiblich

Direktoren und höher: 59 % weiblich

Manager und höher: 58 % weiblich

Marktführer: 64 % weiblich

Top-10-Märkte: 60 % weiblich

Über Mary Kay

Mary Kay Ash war eine der ersten Frauen, denen es gelang, die „gläserne Decke“ in der Wirtschaft zu durchbrechen. Sie gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 56 Jahren mit drei Zielen: lohnende Möglichkeiten für Frauen zu entwickeln, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die wissenschaftlichen Aspekte von Kosmetik und in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung von Frauen und ihren Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Gemeinden und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiterhin mit einem Lippenstift nach dem anderen. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com.

Über die Grundsätze zur Stärkung der Rolle der Frau (Women's Empowerment Principles, WEPs)

Die Grundsätze zur Stärkung der Rolle der Frau (WEPs) sind ein Leitfaden für Unternehmen, wie sie die Gleichstellung der Geschlechter fördern und Frauen am Arbeitsplatz, auf dem Markt und in der Gesellschaft stärken können. Die WEPs wurden gemeinsam von UN Global Compact und UN Women ins Leben gerufen und stützen sich auf internationale Arbeitsnormen und Menschenrechte sowie auf die Erkenntnis, dass Unternehmen eine wichtige Rolle bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rolle der Frau spielen. Die Umsetzung der sieben Prinzipien ist die beste Art und Weise, wie Unternehmen die in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und in den 17 SDGs dargelegten Ambitionen zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung der Rolle der Frau umsetzen können. Erfahren Sie mehr unter WEPS.org.

