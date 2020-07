Pietro Rosa TBM stipula un accordo pluriennale con Boeing per la fornitura di forgiati in titanio

Left to right: Mauro Fioretti (Pietro Rosa TBM - President & CEO), Antonio De Palmas (Boeing Italy – President) (Photo: Business Wire)

MANIAGO, Friuli Venezia Giulia--(BUSINESS WIRE)--Pietro Rosa TBM è lieta di annunciare la sigla di un contratto a lungo termine con Boeing finalizzato alla fornitura di forgiati da utilizzare su vari aeromobili – il 787 Dreamliner e il 777X e 737 MAX.

L’accordo interessa una varietà di forgiati in titanio e costituisce il primo contratto a lungo termine stipulato con Pietro Rosa TBM dopo le approvazioni da parte di Boeing in 2018, che hanno rappresentato una pietra miliare per l’azienda, potenziandone la capacità di attuare la sua strategia volta alla fornitura di complessi componenti strutturali realizzati per forgiatura.

L’accordo stretto con Boeing rafforza ulteriormente la capacità del gruppo Pietro Rosa di offrire prodotti sul mercato nordamericano.

Spiega Mauro Fioretti, Presidente e Amministratore delegato del gruppo Pietro Rosa: “Questo impegno e la grande fiducia riposta in noi da Boeing consolidano ulteriormente la nostra strategia commerciale, consentendoci di ampliare l’attività nel segmento dei componenti strutturali per aeromobili in aggiunta a quello dei componenti per turbine e motori di aerei a reazione, per garantirci diversità e resilienza.”

“Siamo molto lieti di poter accogliere Pietro Rosa TBM fra i nostri fornitori italiani”, commenta Antonio De Palmas, Presidente di Boeing Italy. “Questo contratto crea valore aggiunto per quanto riguarda la supply chain di Boeing in Italia, una rete composta da più di 30 fornitori tier-1 con specifiche capacità, tecnologie di nicchia e know-how unico. Prevediamo di collaborare con Pietro Rosa TBM nel quadro di tre nostri programmi commerciali e di continuare a rafforzare la presenza e l’attività di Boeing nel Paese.”

Informazioni su Pietro Rosa TBM

Pietro Rosa TBM è uno dei principali produttori di pale a profilo alare per compressori e componenti critici in molteplici settori – energia, aerospaziale, petrolifero e del gas, e marino.

Il gruppo investe notevoli risorse nella R&S e per innovare, e ha sviluppato la sua proprietà intellettuale in varie tecnologie – lavorazioni a caldo, lavorazione meccanica e finitura di superfici – grazie alla stretta collaborazione con università e centri di ricerca in tutto il mondo. Pietro Rosa TBM ha stabilimenti in Europa e negli Stati Uniti.

