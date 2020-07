Goodville Mutual Casualty Company choisit DXC Technology pour optimiser son traitement des sinistres

TYSONS, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Goodville Mutual Casualty Company, fournisseur de premier plan de produits d’assurance tous risques (propriété et accidents), a choisi DXC Assure Claims de DXC Technology (NYSE: DXC) pour optimiser son traitement des sinistres et améliorer les expériences des agents et clients.

Pour apporter son soutien à Goodville Mutual, le système DXC Assure Claims sera déployé sur Amazon Web Services (AWS) pour fournir :

en automatisant le processus un traitement des sinistres rationnalisé ;

des expériences utilisateur final numériques ;

une plateforme intuitive qui minimise le besoin d’impliquer des experts en informatique.

Ensemble, ces capacités et fonctionnalités contribuent à réduire les coûts, stabiliser les primes, accroître l’agilité de l’entreprise, et simplifier le processus de traitement des sinistres pour toutes les parties prenantes.

« Après avoir évalué les meilleures alternatives proposées sur le marché, nous avons choisi DXC Assure Claims en raison de son approche modulaire, de ses nombreuses fonctionnalités et du coût total de possession », a déclaré David Gautsche, président de Goodville Mutual Casualty Company. « Les capacités numériques et les connaissances de l’industrie de DXC nous permettent de moderniser et rationnaliser nos opérations pour qu’il soit plus facile et plus rapide pour nos agents et clients de soumettre leurs déclarations de sinistres, et pour notre service des sinistres de les gérer. »

DXC Assure Claims fait partie de la famille DXC en pleine expansion qui propose des services d’assurance sous forme de plateforme numérique.

« Nous sommes ravis d’accueillir Goodville Mutual parmi notre communauté de clients de l’assurance dommages et l’aider à atteindre ses objectifs professionnels », a fait savoir Phil Ratcliff, vice-président et directeur général, Assurances mondiales, DXC Technology. « DXC Assure Claims combine de solides fonctionnalités en matière de sinistres, l’analyse des données, et des services à valeur ajoutée provenant de l’écosystème assurance de DXC. »

Pour en savoir plus sur DXC Assure Claims, veuillez cliquer ici. Pour obtenir d’autres informations sur les services et solutions de DXC à l’intention de l’industrie de l’assurance, veuillez consulter le site www.dxc.technology/insurance.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) permet aux entreprises internationales d'exécuter les systèmes et opérations essentiels à leur mission tout en modernisant les capacités informatiques, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Bénéficiant de dizaines d'années d'innovation, les plus grandes entreprises du monde accordent leur confiance à DXC pour déployer sa pile technologique d'entreprise et leur offrir ainsi de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur DXC et l'intérêt que nous portons à nos employés, à nos clients et à l'exécution opérationnelle, rendez-vous sur le site www.dxc.technology.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.