Pietro Rosa TBM tekent meerjarige overeenkomst met Boeing voor de levering van titaniumsmeedstukken

Left to right: Mauro Fioretti (Pietro Rosa TBM - President & CEO), Antonio De Palmas (Boeing Italy – President) (Photo: Business Wire)

MANIAGO, Italië--(BUSINESS WIRE)--Pietro Rosa TBM kondigt met trots aan dat het een langetermijnovereenkomst heeft getekend met Boeing voor het leveren van smeedstukken voor gebruik op de 787 Dreamliner-, 777X- en 737 MAX-vliegtuigen.

De overeenkomst heeft betrekking op verschillende soorten titaniumsmeedwerk en is de eerste langetermijnovereenkomst die wordt gesloten met Pietro Rosa TBM sinds de mijlpaalgoedkeuringen van het bedrijf met Boeing in 2018. Pietro Rosa TBM is nu beter in staat om de strategie voor de levering van complexe gesmede structurele componenten uit te voeren.

De deal met Boeing versterkt het aanbod van producten van de Pietro Rosa Groups in Noord-Amerika verder.

Mauro Fioretti, President en CEO van de Pietro Rosa Group, verklaarde: "Deze verbintenis en het grote vertrouwen dat Boeing in ons stelt, ondersteunt onze marktstrategie verder, waardoor we onze activiteiten op het gebied van structurele vliegtuigcomponenten kunnen uitbreiden naast onze activiteiten op het gebied van straalmotoren en turbineonderdelen, op zoek naar diversiteit en veerkracht."

"We zijn erg verheugd om Pietro Rosa TBM te verwelkomen onder onze Italiaanse leveranciers," stelde Antonio De Palmas, President van Boeing Italië. "Deze contracttoekenning zal de waarde van de toeleveringsketen van Boeing in Italië, een netwerk van meer dan 30 tier-1 leveranciers met specifieke capaciteiten, nichetechnologieën en unieke knowhow, verder verrijken. We kijken ernaar uit om met Pietro Rosa TBM samen te werken aan drie commerciële Boeing-programma's en om de aanwezigheid en activiteiten van Boeing in het land verder te versterken."

Over Pietro Rosa TBM

Pietro Rosa TBM is een toonaangevende fabrikant van compressorschoepen en missiekritische componenten in de energie-, ruimtevaart-, olie- en gas- en maritieme markt.

De groep investeert zwaar in O&O en innovatie en heeft haar intellectuele eigendom opgebouwd op het gebied van warmvorm-, verspanings- en oppervlakteafwerkingstechnologieën door een solide samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra wereldwijd. Pietro Rosa TBM heeft fabrieken in Europa en de Verenigde Staten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.