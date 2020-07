Medicago commence les essais cliniques de phase I de son candidat-vaccin contre la COVID-19

A volunteer participates in Medicago’s Phase I clinical trial for its COVID-19 vaccine candidate in Quebec City. (Photo: Business Wire)

A volunteer receives an injection as part of Medicago’s Phase I clinical trial for its COVID-19 vaccine candidate. (Photo: Business Wire)

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--Medicago, une société biopharmaceutique basée à Québec, a commencé hier les essais cliniques de phase I de son candidat-vaccin COVID-19 d'origine végétale, en administrant les premières doses à des volontaires humains en bonne santé. Medicago prévoit également un essai de Phase 2/3 qui débutera en octobre prochain.

« Nous sommes très heureux de voir notre candidat-vaccin contre la COVID-19 commencer l'essai de phase I, et attendons d'avoir des résultats concernant son innocuité et son immunogénicité en octobre », a déclaré Nathalie Landry, vice-présidente exécutive des Affaires scientifiques et médicales chez Medicago. « Nos progrès ne cessent de prouver la valeur de la technologie unique de Medicago en matière de vaccins d'origine végétale ».

L'essai clinique de phase I est une étude randomisée, réalisée partiellement en aveugle, portant sur 180 sujets normaux en bonne santé, hommes et femmes, âgés de 18 à 55 ans, et qui évaluera des doses de 3,75, 7,5 ou 15 microgrammes du candidat-vaccin recombinant contre les particules pseudo-virales du Coronavirus (PPVCo), seul ou avec un adjuvant dans le cadre d'un schéma de première intention. Medicago testera son candidat-vaccin avec deux adjuvants de manière séparée – la technologie d'adjuvant pandémique exclusive de GSK et le CpG 1018™ de Dynavax. Un adjuvant peut se révéler particulièrement important en situation de pandémie car il peut stimuler la réponse immunitaire et réduire la quantité d'antigène nécessaire par dose de vaccin, permettant ainsi de produire plus de doses et donc de protéger un plus grand nombre de personnes.

La plateforme innovante et la technologie de fabrication d'origine végétale de Medicago contribuent à diversifier l'offre de vaccins contre la COVID-19 en cours de développement.

« Pouvoir disposer de suffisamment de vaccins contre la COVID-19 au cours de l'année prochaine est un enjeu qui nécessitera des approches multiples et des technologies différentes », a déclaré le Dr Bruce Clark, président et directeur général de Medicago. « Notre technologie éprouvée de production d'origine végétale permet de contribuer à la recherche d'une solution collective pour cette crise de santé publique ».

Medicago prévoit de pouvoir fabriquer environ 100 millions de doses d'ici la fin 2021. Fin 2023, Medicago achèvera la construction d'un site de production de grande envergure à Québec, au Canada. Ce site commercial devrait avoir une capacité de production annuelle allant jusqu'à 1 milliard de doses du vaccin contre la COVID-19.

Medicago est la seule entreprise dotée d'une technologie de production d'origine végétale à avoir terminé les essais cliniques de phase III (pour son candidat-vaccin quadrivalent contre la grippe PPV) et les essais cliniques pandémiques de phase II (pour son candidat-vaccin contre la pandémie H1N1). La première demande de nouveau médicament déposée par l'entreprise pour son vaccin saisonnier recombinant quadrivalent PPV développant l'immunisation active contre la grippe chez les adultes (18-64 ans) est actuellement en cours d'examen par Santé Canada après la finalisation d'un solide programme clinique visant à prouver son innocuité et son efficacité sur plus de 25 000 sujets.

Outre son expertise en développement clinique, Medicago a également démontré sa capacité à produire rapidement une grande quantité de vaccins, en mettant sur le marché en 2012 et en un mois, 10 millions de doses de vaccins monovalents contre la grippe pandémique H1N1 pour la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), qui fait partie du département de la Défense des États-Unis.

La plateforme de production d'origine végétale de Medicago

L'entreprise utilise une technologie exclusive de production d'origine végétale pour développer des vaccins et des protéines thérapeutiques. Contrairement au développement traditionnel de vaccins, Medicago n'utilise pas de produits animaux ou de virus vivants pour créer ses produits. Elle utilise plutôt des particules pseudo-virales (PPV) qui imitent la forme et les dimensions d'un virus, ce qui permet à l'organisme de les reconnaître et d'induire une réponse immunitaire de manière non infectieuse. Les données des essais cliniques indiquent que les PPV ont un mécanisme d'action multimodal différent de celui des vaccins à virus inactivés, activant les deux groupes du système immunitaire : l'immunité à médiation cellulaire et l'immunité basée sur les anticorps.

La technologie exclusive de Medicago est rapide, polyvalente et évolutive. Dès que la séquence génétique d'un virus est rendue disponible, Medicago peut développer un candidat-vaccin de qualité clinique en quelques semaines seulement. Sa technologie recombinante permet la production d'un vaccin qui correspond précisément aux souches en circulation, comme dans le cas de la grippe saisonnière. La technologie est facilement modifiable, ce qui permet à l'entreprise d'intensifier le volume de production en augmentant simplement le nombre de plantes qu'elle utilise.

Sites de production

Medicago a son siège à Québec, au Canada, et prévoit de produire des vaccins contre la COVID-19 dans son site de production de Durham, en Caroline du Nord (États-Unis) et dans son site de production pilote à Québec. Un nouveau site de production ultramoderne est en construction à Québec et devrait avoir la capacité de produire annuellement jusqu'à un milliard de vaccins contre la COVID-19.

À propos de Medicago

Medicago est une société biopharmaceutique dont le siège social est à Québec avec des sites de production à Québec, au Canada et à Durham, en Caroline du Nord, aux États-Unis. La mission de Medicago est d'améliorer les objectifs de santé dans le monde grâce à des technologies innovantes de production sur plantes en répondant rapidement aux nouveaux enjeux mondiaux de santé. Medicago s'engage à faire progresser les thérapies contre les maladies mortelles dans le monde entier.

Pour de plus amples informations : www.medicago.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.