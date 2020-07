Pietro Rosa TBM signe un accord pluriannuel avec Boeing visant la fourniture de pièces forgées en alliage de titane

Left to right: Mauro Fioretti (Pietro Rosa TBM - President & CEO), Antonio De Palmas (Boeing Italy – President) (Photo: Business Wire)

Left to right: Mauro Fioretti (Pietro Rosa TBM - President & CEO), Antonio De Palmas (Boeing Italy – President) (Photo: Business Wire)

MANIAGO, Italie--(BUSINESS WIRE)--Pietro Rosa TBM est fier d'annoncer avoir signé un accord de longue durée avec Boeing, visant à fournir des pièces forgées utilisées sur les aéronefs 787 Dreamliner, 777X et 737 MAX.

Cet accord, qui couvre tout un éventail de pièces en alliage de titane, représente la première entente de longue durée signée par Pietro Rosa TBM depuis les approbations marquantes de Boeing en 2018, améliorant ainsi la capacité de la société à appliquer ses stratégies pour la fourniture de composants de structures forgées complexes.

La transaction conclue avec Boeing renforce encore la fourniture de produits, par le Groupe Pietro Rosa, en Amérique du Nord.

Mauro Fioretti, président-directeur général du Groupe Pietro Rosa, a affirmé: "Cet engagement et la grande confiance que Boeing place en notre société confirment encore une fois notre stratégie du marché, en nous permettant d'accroître notre activité Composants de structure d'aéronefs, et celle Pièces des moteurs à réaction et composants de turbines, aspirant ainsi à la diversité et à la résilience."

"Nous sommes vraiment contents d'accueillir Pietro Rosa TBM parmi nos fournisseurs italiens," a déclaré Antonio De Palmas, président de Boeing Italie. "L'octroi de ce contrat enrichira encore la valeur de la chaîne d'approvisionnement de Boeing en Italie, un réseau de plus de 30 fournisseurs de premier rang aux capacités particulières, technologies de niche et savoir-faire unique. Nous sommes impatients de collaborer avec Pietro Rosa TBM sur trois de nos programmes commerciaux, et de renforcer davantage la présence et les affaires de notre société dans le pays," a-t-il ajouté.

A propos de Pietro Rosa TBM

Pietro Rosa TBM est l'un des principaux fabricants de profils aérodynamiques de compresseurs et de composants essentiels sur les marchés de l'énergie, de l'aérospatiale, pétrolier et gazier et maritime.

Le groupe investit énormément en R&D et en innovation et a établi sa propriété intellectuelle dans les technologies de façonnage à chaud, d'usinage et de finition de surface grâce à une solide collaboration avec les universités et les centres de recherche du monde entier. Pietro Rosa TBM possède des usines en Europe et aux États-Unis.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.