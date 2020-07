Mary Kay viert het 10-jarig jubileum van de Women’s Empowerment Principles met een voortdurende inzet voor leiderschap en inclusie van vrouwen

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay (Photo: Mary Kay Inc.)

Mary Kay became a signatory of the Women’s Empowerment Principles (WEPS) on February 28, 2019. (Graphic: Mary Kay Inc.)

Deborah Gibbins commits to the Women’s Empowerment Principles, challenging corporate partners to make a public pledge to become gender equal.

Deborah Gibbins commits to the Women’s Empowerment Principles, challenging corporate partners to make a public pledge to become gender equal.

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Volgens het World Economic Forum zal het, in het huidige tempo, 140 jaar duren voordat gendergelijkheid in topposities wordt bereikt1 en 99,5 jaar om een gendergelijke wereld te hebben.2

Nu werkplekken over de hele wereld geleidelijk weer open gaan te midden van de COVID-19-zorgen, moet de strijd voor empowerment van vrouwen in de publieke en private sector worden voortgezet.

“In een tijd waarin de COVID-19-crisis de kwetsbaarheden en ongelijkheid tussen vrouwen en mannen heeft verslechterd, resulterend in een 'schaduwpandemie'3 bieden de Women's Empowerment Principles voor iedereen kritieke voordelen. Ik daag onze collega's in het bedrijfsleven uit om een publieke belofte te doen om gendergelijk te worden. Hoe? Door vrouwen aan te nemen, te ontwikkelen en te promoten en door vrouwelijk leiderschap binnen hun organisaties te stimuleren. Nu de wereld geleidelijk aan weer aan het opbouwen is en herstelt van de impact van COVID-19, zou 'back to business' meer dan ooit inclusieve business moeten betekenen.” aldus Deborah Gibbins, Chief Operating Officer (COO) bij Mary Kay Inc.

“We feliciteren Mary Kay met het zetten van hun eerste stap in hun WEP-traject. We beschouwen Mary Kay als een belangrijke partner bij het dichten van de genderkloven op de werkplek, op de markt en in de gemeenschap, en bij het bevorderen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.” zei Phumzile Mlambo-Ngcuka, uitvoerend directeur van UN Women.

Bekijk hier de videoverklaring van Deborah Gibbins, COO van Mary Kay.

Wist u dat? Genderdiversiteit voor wereldwijd personeel en leiderschap bij Mary Kay vanaf juni 2020:

Werknemers: 61% Vrouw

Uitvoerend team: 50% Vrouw

VP's en hoger: 52% Vrouw

Directeuren en hoger: 59% Vrouw

Managers en hoger: 58% Vrouw

Marktleiders: 64% Vrouw

Top 10 markten: 60% Vrouw

Over Mary Kay

Als een van de eersten die door het ‘glazen plafond’ braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf meer dan 56 jaar geleden met drie doelen opgericht: goede kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten aanbieden en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay zet zich ervoor in om door samenwerking met organisaties vrouwen en hun naasten wereldwijd mogelijkheden te bieden en richt zich daarbij op ondersteunen van kankeronderzoek, beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, verfraaien van onze gemeenschappen en stimuleren van kinderen om hun dromen waar te maken. De oorspronkelijke visie van Mary Kay Ash straalt nog steeds – met iedere lipstick weer. Meer informatie is te vinden op MaryKay.com.

Over de Women’s Empowerment Principles

De Women's Empowerment Principles (WEPS) begeleiden bedrijven bij het bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen op de werkplek, op de markt en in de gemeenschap. De WEP's zijn gezamenlijk opgesteld door het UN Global Compact en UN Women en worden ondersteund door internationale arbeidsnormen en mensenrechten, en door de erkenning dat bedrijven een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. Het implementeren van de zeven principes is de beste manier waarop bedrijven de ambities voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen kunnen waarmaken, zoals uiteengezet in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en in de 17 SDG's. Meer informatie op WEPS.org.

1 Vrouwelijke CEO's in Fortune 500 Company, 2019

2 World Economic Forum, Global Gender Gap Report, 2020

3 Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Beleidsnota over de impact van COVID-19 op vrouwen, 9 april 2020

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.