ExaGrid apresenta resultados sólidos no final de trimestre em meio à pandemia de COVID-19

“É uma conquista trazer 82 novos clientes durante uma pandemia, 20 dos quais representam acordos de seis e sete dígitos, quando muitas organizações estão enfrentando um bloqueio. Isto mostra a força da proposta de valor, do canal de revendedores e da organização de vendas da ExaGrid”, disse Bill Andrews, CEO e presidente da ExaGrid.

Destaques de parcerias e produtos no segundo trimestre de 2020

Solidez na região da Europa, Oriente Médio e África e nas Américas, com um trimestre especialmente sólido nos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha e Austrália.

Vendas contínuas com organizações de mercado intermediário para empresas que usam software Veeam®, Commvault®, NetBackup da Veritas®, Oracle RMAN Direct e outros aplicativos de backup corporativo.

Trimestre recorde de armazenamento de backup por trás do Commvault e aumento de vendas por trás do NetBackup da Veritas.

A empresa lançará um novo recurso no final deste trimestre, chamado Retenção Retention Time-Lock, que é uma solução dinâmica para recuperação de ransomware. A solução única de backup em camadas da ExaGrid e a política de exclusões atrasadas garantem que os hackers não possam excluir os dados e a retenção de backup de longo prazo, permitindo que as organizações recuperem e protejam sua retenção de longo prazo.

Os clientes recém-adquiridos da ExaGrid estão substituindo o Dell EMC Data Domain, o HPE StoreOnce e o NetBackup da Veritas 5200/5300 da série de dispositivos de deduplicação. "Estamos substituindo o disco de armazenamento primário de baixo custo por Commvault e Veeam, pois o da ExaGrid é muito mais barato do que o Dell, HPE Nimble, NTAP eSeries e Cisco 3260, quando os clientes exigem retenção a longo prazo", afirmou Andrews. "Continuamos observando o crescimento por trás do Commvault, Veeam e NetBackup da Veritas à medida que a empresa avança no mercado."

O backup em disco de baixo custo é rápido para backups e restaurações, no entanto, com retenção a longo prazo, a quantidade de disco necessária se torna extremamente cara. Para reduzir a quantidade de disco para retenção a longo prazo, os dispositivos de deduplicação reduzem a quantidade de armazenamento e o custo, porém, a deduplicação é realizada online no caminho para o disco, diminuindo os backups para cerca de um terço do desempenho do disco. Além disso, os dados são armazenados apenas no formato deduplicado, resultando em restaurações extremamente lentas e inicializações da VM, pois os dados precisam ser reagrupados ou reidratados para cada solicitação. Ademais, os dispositivos de deduplicação são armazenamento em expansão, que apenas aumenta a capacidade de armazenamento à medida que os dados aumentam, gerando janelas de backup que continuam a crescer à medida que os dados aumentam, atualizações caras de empilhadeiras e obsolescência forçada do produto.

A ExaGrid se diferencia ao fornecer armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache de disco front-end, a camada de desempenho, que grava dados diretamente no disco para os backups mais rápidos e restaura diretamente do disco para as restaurações mais rápidas e inicializações de VM. Os dados de retenção de longo prazo são colocados em camadas em um repositório de dados deduplicados, o nível de retenção, para reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Essa abordagem em duas camadas fornece o desempenho mais rápido de backup e restauração com menor custo de eficiência de armazenamento.

Além disso, a ExaGrid oferece uma arquitetura de expansão em que os dispositivos são simplesmente adicionados conforme os dados aumentam. Cada dispositivo inclui portas de processador, memória e rede, para que, à medida que os dados aumentem, todos os recursos necessários estejam disponíveis para manter uma janela de backup de tamanho fixo. Essa abordagem de armazenamento dimensionável elimina atualizações caras de empilhadeiras e permite combinar equipamentos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema de dimensionamento que elimina a obsolescência do produto e protege os investimentos em TI antecipadamente e ao longo do tempo.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache de disco exclusiva, repositório de retenção de longo prazo e arquitetura de expansão. A zona de aterrissagem da ExaGrid possibilita backups, restaurações e recuperações mais rápidas da VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de expansão da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de tamanho fixo conforme os dados aumentam, eliminando as caras atualizações de empilhadeiras e a obsolescência do produto. Entre em exagrid.com ou fale conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas experiências com a ExaGrid e por que agora gastam substancialmente menos tempo com backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.